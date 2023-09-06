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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1199120012011202
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 18:36

  Faceless написав:...UHhzjD4mHLo...
ЛАДу рекомендовано звернути увагу на 4:20

"А якщо подивимось чим був Харків у 19 столітті..."
А якщо подивимось чим був Львів у 19 столітті...?
Не знаєте?
Колись хотів навести дані про національний склад, не став загострювати.
"Исторические изыскания" бувають недоречні. Досить часто.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 19:27

  anduzenko написав:
  ЛАД написав:
  slonomag написав:Судя по тому что по всем опросам 90% собирается идти до границ 91го года моб ресурса должно быть еще целая куча. Просто военкомы плохо ищут.
П.С. Вообще странно как-то, как не откроешь какой-то опрос по поводу окончания войны, на заморозку согласны максимум 3%, остальные готовы воевать до конца. А как дело доходит до ТЦК, то сплошные ухилянты вокруг.

Готовы воевать до конца - но чужими руками. И жертвовать чужими жизнями.
Когда доходит до того, почему данный человек не в армии, находится тысяча причин - кто-то не может бросить бизнес с "железным" аргументом: "а кто будет кормить армию?", кто-то рассказывает, что пусть воюют 73%, а он за эту владу не голосовал, кто-то не способен воевать по каким-то морально-психологическим причинам (видимо, слишком тонкая душевная организация).
Почему-то никто не признаётся, что просто боится.

Боятся все, кроме клинических идиотов, - это не причина.
Обычный гражданский человек не хочет идти воевать - это вполне нормально.
Активных уклонистов не так уж и много.
Просто есть стереотип про какой-то особо героический народ, который на своей земле всегда всех победит. Вот у пересичного и диссонанс, типа а ч0 сразу я? А где все эти герои из ТВ и интернета?

по сабжу
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 20:42

ЛАД ,


Просто интересно, как некоторым удаётся так быстро и легко находить соответствующие статьи УК. Я бы не смог. Или у нас некоторые ники относятся к "группе товарищей"?


Здається всі, крім читачів газети «правда» знають, що давання хабара також має відповідальність. А нагуглити статтю - це питання 10 сек.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 20:42

  ЛАД написав:
  Denik написав:
  ЛАД написав:1. Підробляв не він. Так що за це осудити не можна.

Можна
ст. 358 ч. 4. Використання завідомо підробленого документа -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Очень рад.
Попробуйте на этом основании добиться экстрадиции хотя бы одного человека. Потом, пожалуйста, расскажите.

P.s. Просто интересно, как некоторым удаётся так быстро и легко находить соответствующие статьи УК. Я бы не смог. Или у нас некоторые ники относятся к "группе товарищей"? :)


Так документ полученный в больнице он не подробленный. Подробленный это тот то дома на принтере напечатал. А там это нарушение процедуры медкомиссии в которой разбираться могут только врачи.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 21:54

  Hotab написав:ЛАД ,


Просто интересно, как некоторым удаётся так быстро и легко находить соответствующие статьи УК. Я бы не смог. Или у нас некоторые ники относятся к "группе товарищей"?


Здається всі, крім читачів газети «правда» знають, що давання хабара також має відповідальність. А нагуглити статтю - це питання 10 сек.

Для не читачів:
Використання завідомо підробленого документа (ч. 4 статті 358 КК України)
Використання завідомо підробленого документа – карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у даному випадку становить 17 грн. Отже, штраф за використання підробленого документа станом на 22 червня 2022 року становить 850 грн.

Використання підроблених документів на кордоні не є злочином, а є кримінальним проступком.

https://advokatura.lviv.ua/pidrobka-ta-vykorystannia-pidroblenykh-dokumentiv-na-kordoni/
Можете почитать и дальше, тоже интересно.
При этом найти статью КК за 10 сек вряд ли получится. Гугл выдаёт кучу ссылок, но не на КК.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:07

Re: Еміграція, заробітчанство

загубулось акуротове про Канаду (потерли як офтоп?),
тоді просто у відповідь поофтоплю "катрусиним кінозалом"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 23:54

  flyman написав:загубулось акуротове про Канаду (потерли як офтоп?),

Що, в Канаду хочеться?
Можете не дивиться усілякі відосики: в найближчі 50 років не попадете туди точно.
Але шкодувати не варто: там же треба працювати та думати головОМ, а не ногОМ...
Розгляньте Філіппіни. Давно пора...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 00:39

Голосуем.
https://petition.president.gov.ua/petit ... AVlC-OnGxQ
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 00:51

  Bolt написав:Голосуем.
https://petition.president.gov.ua/petit ... AVlC-OnGxQ

Без толку. Это война с ветряными мельницами.
Писать подобные петиции = верить в то, что это все злые бояре, а от царя все скрывают.
antey1969
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  #<1 ... 1199120012011202
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