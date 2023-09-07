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#<1 ... 1200120112021203 Додано: Чет 07 вер, 2023 07:56 slonomag написав: барабашов написав: Что за бред? Они хоть одного черножопого или араба так с "дядями" домой ишаков епать выкинули(кто с ножами бегает за бюргершами и леди с мадам показывая им попутно раздроченные ихними миниюбками свои 15см?)??? Что за бред? Они хоть одного черножопого или араба так с "дядями" домой ишаков епать выкинули(кто с ножами бегает за бюргершами и леди с мадам показывая им попутно раздроченные ихними миниюбками свои 15см?)???

Кстати да, как бы грубо это не звучало, но не выгоняют же почему-то. Но при этом их никто массово не выгоняет. Даже пособия всякие продолжают платить так как на что-то они ведь живут. Кстати да, как бы грубо это не звучало, но не выгоняют же почему-то. Но при этом их никто массово не выгоняет. Даже пособия всякие продолжают платить так как на что-то они ведь живут.

У " них" и у " нас" разные основания для пребывания: у них- азюль- это навсегда, для нас придумали 24 параграф- это временно. Поинтересуйтесь, как они этот азюль получают. У нас на курсах был курд из Сирии- их семья до Германии 3 года сидела в Греции в " наметах". Родина: він(61 рік зараз), його жінка( лежача - може, тому вони і потрапили в Німеччину, а не сидять досі в " наметах"), троє дорослих дітей. Працювати, покидати країну, де вони просять притулку, жити, де вони хотять/ можуть собі дозволити - до винесення рішення " азюль чи депортація"- не можна. Живуть в таборах з охороною - поліція на вході, дво- три поверхові ліжка в кімнатах на багато людей. І таке інше. Наш 24 параграф- це туризм на шару. У " них" и у " нас" разные основания для пребывания: у них- азюль- это навсегда, для нас придумали 24 параграф- это временно. Поинтересуйтесь, как они этот азюль получают. У нас на курсах был курд из Сирии- их семья до Германии 3 года сидела в Греции в " наметах". Родина: він(61 рік зараз), його жінка( лежача - може, тому вони і потрапили в Німеччину, а не сидять досі в " наметах"), троє дорослих дітей. Працювати, покидати країну, де вони просять притулку, жити, де вони хотять/ можуть собі дозволити - до винесення рішення " азюль чи депортація"- не можна. Живуть в таборах з охороною - поліція на вході, дво- три поверхові ліжка в кімнатах на багато людей. І таке інше. Наш 24 параграф- це туризм на шару. Wisznia2021 Повідомлень: 474 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 вер, 2023 09:25 «Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців



Про це повідомляє пресслужба проєкту RefugeeHomeNL.



Як зазначається в листі, проєкт допомоги українцям діятиме до 31 грудня 2023 року.



«Ми надаємо вам інформацію про рішення, згідно з яким проект RefugeeHomeNL завершиться 31 грудня 2023 року. До кінця цього року як господарі, так і гості можуть продовжувати розраховувати на підтримку від RefugeeHomeNL. Якщо перебування завершується в 2023 році, ми надамо керівництво гостям та приймаючим сім'ям для полегшення процесу від'їзду», – йдеться у повідомленні.



Також у листі зазначається, що українські біженці, звісно, зберігають право на перебування в Нідерландах. Якщо перебування закінчується, то є кілька варіантів:



Розміщення в муніципальному помешканні (через муніципалітет, де ви наразі проживаєте)

Розміщення в приватному помешканні (з друзями, родиною, місцевими ініціативами)

Пошук самостійного житла (оренда, купівля, кімната, гостьовий будинок, спільне проживання тощо).

У разі, якщо приймаюча сім'я хоче продовжити спільне проживання з українцями у 2024 році?

«Якщо ви та ваша приймаюча сім'я взаємно вирішите продовжити спільне проживання, ви маєте на це право. Однак підтримка від RefugeeHomeNL завершиться 31 грудня 2023 року. Тому спільне проживання з 1 січня 2024 року буде продовжуватися без нашої допомоги», – йдеться у листі. vitaliiangel

Повідомлень: 19073 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2193 раз. Подякували: 3142 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1200120112021203 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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