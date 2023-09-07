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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 вер, 2023 07:56
slonomag написав: барабашов написав:
Что за бред? Они хоть одного черножопого или араба так с "дядями" домой ишаков епать выкинули(кто с ножами бегает за бюргершами и леди с мадам показывая им попутно раздроченные ихними миниюбками свои 15см?)???
Кстати да, как бы грубо это не звучало, но не выгоняют же почему-то. Но при этом их никто массово не выгоняет. Даже пособия всякие продолжают платить так как на что-то они ведь живут.
У " них" и у " нас" разные основания для пребывания: у них- азюль- это навсегда, для нас придумали 24 параграф- это временно. Поинтересуйтесь, как они этот азюль получают. У нас на курсах был курд из Сирии- их семья до Германии 3 года сидела в Греции в " наметах". Родина: він(61 рік зараз), його жінка( лежача - може, тому вони і потрапили в Німеччину, а не сидять досі в " наметах"), троє дорослих дітей. Працювати, покидати країну, де вони просять притулку, жити, де вони хотять/ можуть собі дозволити - до винесення рішення " азюль чи депортація"- не можна. Живуть в таборах з охороною - поліція на вході, дво- три поверхові ліжка в кімнатах на багато людей. І таке інше. Наш 24 параграф- це туризм на шару.
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Додано: Чет 07 вер, 2023 09:25
«Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців
Про це повідомляє пресслужба проєкту RefugeeHomeNL.
Як зазначається в листі, проєкт допомоги українцям діятиме до 31 грудня 2023 року.
«Ми надаємо вам інформацію про рішення, згідно з яким проект RefugeeHomeNL завершиться 31 грудня 2023 року. До кінця цього року як господарі, так і гості можуть продовжувати розраховувати на підтримку від RefugeeHomeNL. Якщо перебування завершується в 2023 році, ми надамо керівництво гостям та приймаючим сім'ям для полегшення процесу від'їзду», – йдеться у повідомленні.
Також у листі зазначається, що українські біженці, звісно, зберігають право на перебування в Нідерландах. Якщо перебування закінчується, то є кілька варіантів:
Розміщення в муніципальному помешканні (через муніципалітет, де ви наразі проживаєте)
Розміщення в приватному помешканні (з друзями, родиною, місцевими ініціативами)
Пошук самостійного житла (оренда, купівля, кімната, гостьовий будинок, спільне проживання тощо).
У разі, якщо приймаюча сім'я хоче продовжити спільне проживання з українцями у 2024 році?
«Якщо ви та ваша приймаюча сім'я взаємно вирішите продовжити спільне проживання, ви маєте на це право. Однак підтримка від RefugeeHomeNL завершиться 31 грудня 2023 року. Тому спільне проживання з 1 січня 2024 року буде продовжуватися без нашої допомоги», – йдеться у листі.
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