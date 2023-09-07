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#<1 ... 1200120112021203 Додано: Чет 07 вер, 2023 07:56 slonomag написав: барабашов написав: Что за бред? Они хоть одного черножопого или араба так с "дядями" домой ишаков епать выкинули(кто с ножами бегает за бюргершами и леди с мадам показывая им попутно раздроченные ихними миниюбками свои 15см?)??? Что за бред? Они хоть одного черножопого или араба так с "дядями" домой ишаков епать выкинули(кто с ножами бегает за бюргершами и леди с мадам показывая им попутно раздроченные ихними миниюбками свои 15см?)???

Кстати да, как бы грубо это не звучало, но не выгоняют же почему-то. Но при этом их никто массово не выгоняет. Даже пособия всякие продолжают платить так как на что-то они ведь живут. Кстати да, как бы грубо это не звучало, но не выгоняют же почему-то. Но при этом их никто массово не выгоняет. Даже пособия всякие продолжают платить так как на что-то они ведь живут.

У " них" и у " нас" разные основания для пребывания: у них- азюль- это навсегда, для нас придумали 24 параграф- это временно. Поинтересуйтесь, как они этот азюль получают. У нас на курсах был курд из Сирии- их семья до Германии 3 года сидела в Греции в " наметах". Родина: він(61 рік зараз), його жінка( лежача - може, тому вони і потрапили в Німеччину, а не сидять досі в " наметах"), троє дорослих дітей. Працювати, покидати країну, де вони просять притулку, жити, де вони хотять/ можуть собі дозволити - до винесення рішення " азюль чи депортація"- не можна. Живуть в таборах з охороною - поліція на вході, дво- три поверхові ліжка в кімнатах на багато людей. І таке інше. Наш 24 параграф- це туризм на шару. У " них" и у " нас" разные основания для пребывания: у них- азюль- это навсегда, для нас придумали 24 параграф- это временно. Поинтересуйтесь, как они этот азюль получают. У нас на курсах был курд из Сирии- их семья до Германии 3 года сидела в Греции в " наметах". Родина: він(61 рік зараз), його жінка( лежача - може, тому вони і потрапили в Німеччину, а не сидять досі в " наметах"), троє дорослих дітей. Працювати, покидати країну, де вони просять притулку, жити, де вони хотять/ можуть собі дозволити - до винесення рішення " азюль чи депортація"- не можна. Живуть в таборах з охороною - поліція на вході, дво- три поверхові ліжка в кімнатах на багато людей. І таке інше. Наш 24 параграф- це туризм на шару. Wisznia2021 Повідомлень: 474 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 вер, 2023 09:25 «Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців



Про це повідомляє пресслужба проєкту RefugeeHomeNL.



Як зазначається в листі, проєкт допомоги українцям діятиме до 31 грудня 2023 року.



«Ми надаємо вам інформацію про рішення, згідно з яким проект RefugeeHomeNL завершиться 31 грудня 2023 року. До кінця цього року як господарі, так і гості можуть продовжувати розраховувати на підтримку від RefugeeHomeNL. Якщо перебування завершується в 2023 році, ми надамо керівництво гостям та приймаючим сім'ям для полегшення процесу від'їзду», – йдеться у повідомленні.



Також у листі зазначається, що українські біженці, звісно, зберігають право на перебування в Нідерландах. Якщо перебування закінчується, то є кілька варіантів:



Розміщення в муніципальному помешканні (через муніципалітет, де ви наразі проживаєте)

Розміщення в приватному помешканні (з друзями, родиною, місцевими ініціативами)

Пошук самостійного житла (оренда, купівля, кімната, гостьовий будинок, спільне проживання тощо).

У разі, якщо приймаюча сім'я хоче продовжити спільне проживання з українцями у 2024 році?

«Якщо ви та ваша приймаюча сім'я взаємно вирішите продовжити спільне проживання, ви маєте на це право. Однак підтримка від RefugeeHomeNL завершиться 31 грудня 2023 року. Тому спільне проживання з 1 січня 2024 року буде продовжуватися без нашої допомоги», – йдеться у листі. vitaliiangel

Повідомлень: 19090 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2193 раз. Подякували: 3144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 вер, 2023 10:09 Ну: чесно кажучі, в Нідерландах була та є реально повна шара.

Я відвідав Нідерланди в середині серпня і був як раз в родині наших, які відчули всі смаколики:

- надали реально безкоштовно приватний будинок великий але не новий. Його виділили на 2 родини.

- кожній людині - щомісяця гроші - точно не запам"ятав - здається по 450 євро.

- з собою привезли по пару мішків готівкових євро з України - там десь та якось наколядував чоловік: сидить на бітумі, піску, цементі та бетоні. Типу нібито буцім-то якось там десь якісь дороги ремонтує...

- Мерія міста виконала ремонт будинка за власний рахунок - все "під ключ" з побутовою технікою.

- Однак виникла проблема:, будинок був такий, в якому ніхто не мешкав раніше, а осінь-зима та весна в Нідерландах жорсткі: то дощі, то вітри, то холодно. Були суттєві витрати на опалення та електрику.

Почали українці лаятися з українцями, хто краще ноги гріє за спільний рахунок. Перелаялися до смерті майже. Заборгованість станом на серпень 2023 року в одній родині була 2 500 євро, в іншій - я якось хоч якось платила з тих мішків з єврами - 800.

- звернулися в мерію, щоби іх "розвели по різних хатках".

- другу родину поселили на ПОВНЕ ЗАБЕЗПАЕЧЕННЯ від Червоного хреста та мерії - в готель: житло безкоштовно, харчування повністю безкоштовне, всілякі курси , танці, пАлІкмАхЄри та йоги...

все безкоштовно.

Правда зменшили суму виплат до 50 євро на місяць (чисто на морозиво або презервативи).



Ну мабуть Нідерландам почати заважати українські авто Тойота під вікнами готеля... akurt

Повідомлень: 8282 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3260 раз. Подякували: 1128 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 вер, 2023 10:35 ЛАД написав: .

Напомню также:

День визволення України від фашистських загарбників — свято, яке відзначається в Україні щорічно 28 жовтня, в день остаточного вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України.

........

Свято встановлене відповідно до Указу Президента України Віктора Ющенка від 20 жовтня 2009 року «…з метою всенародного відзначення визволення України від фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності Українського народу у Другій світовій війні…»

(Из укр. Вики)

И, насколько знаю, его никто не отменял. Напомню также:(Из укр. Вики)И, насколько знаю, его никто не отменял.

невдовзі в країні буде значно актуальніше свято - визволення України від рашистських загарбників невдовзі в країні буде значно актуальніше свято - визволення України від рашистських загарбників Shaman

Повідомлень: 4180 З нами з: 29.09.19 Подякував: 490 раз. Подякували: 1146 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 вер, 2023 15:01 vitaliiangel написав: «Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців



Про це повідомляє пресслужба проєкту RefugeeHomeNL.



Як зазначається в листі, проєкт допомоги українцям діятиме до 31 грудня 2023 року.



«Ми надаємо вам інформацію про рішення, згідно з яким проект RefugeeHomeNL завершиться 31 грудня 2023 року. До кінця цього року як господарі, так і гості можуть продовжувати розраховувати на підтримку від RefugeeHomeNL. Якщо перебування завершується в 2023 році, ми надамо керівництво гостям та приймаючим сім'ям для полегшення процесу від'їзду», – йдеться у повідомленні.



Також у листі зазначається, що українські біженці, звісно, зберігають право на перебування в Нідерландах. Якщо перебування закінчується, то є кілька варіантів:



Розміщення в муніципальному помешканні (через муніципалітет, де ви наразі проживаєте)

Розміщення в приватному помешканні (з друзями, родиною, місцевими ініціативами)

Пошук самостійного житла (оренда, купівля, кімната, гостьовий будинок, спільне проживання тощо).

У разі, якщо приймаюча сім'я хоче продовжити спільне проживання з українцями у 2024 році?

«Якщо ви та ваша приймаюча сім'я взаємно вирішите продовжити спільне проживання, ви маєте на це право. Однак підтримка від RefugeeHomeNL завершиться 31 грудня 2023 року. Тому спільне проживання з 1 січня 2024 року буде продовжуватися без нашої допомоги», – йдеться у листі.



То есть, не выгоняют, а просто "шара фсЁЁЁ!" То есть, не выгоняют, а просто "шара фсЁЁЁ!" rjkz

Повідомлень: 15382 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7937 раз. Подякували: 4852 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 вер, 2023 15:06 Re: Еміграція, заробітчанство Ну и для тех, кто свято верит, что в забугорье эмигранты работают на самых низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работах.

Я про этого человека писал уже.

Смотрел его канал как инструкцию по эмиграции. Можно сказать, мой вдохновитель. Один из.

Человек привез семью с 2-мя маленькими детьми в США очень своеобразным образом, денег было от продажи машины +4куе и минус 20 куе долга.

Итак, результаты 10 лет в США. Смотрим, радуемся за семью:

rjkz

Повідомлень: 15382 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7937 раз. Подякували: 4852 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 вер, 2023 15:10 Re: Еміграція, заробітчанство https://t.me/orenda_dnepr_arenda/2186?single



Ты смотри, что черти делают Ты смотри, что черти делают beee

Повідомлень: 1022 З нами з: 17.12.22 Подякував: 55 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 вер, 2023 16:06 Re: Еміграція, заробітчанство beee написав: https://t.me/orenda_dnepr_arenda/2186?single



Ты смотри, что черти делают https://t.me/orenda_dnepr_arenda/2186?singleТы смотри, что черти делают Для сім'ї і без пралки, цікаво.

Навіть якщо опустити саму обурливість отого дискримінаційного "не для переселенців", незрозуміло, чому? Бюджетна діра без пралки, там хоч переселенці, хоч ні - контингент буде точно не найкращий. Для сім'ї і без пралки, цікаво.Навіть якщо опустити саму обурливість отого дискримінаційного "не для переселенців", незрозуміло, чому? Бюджетна діра без пралки, там хоч переселенці, хоч ні - контингент буде точно не найкращий. Faceless

Модератор Повідомлень: 33728 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1397 раз. Подякували: 7821 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 вер, 2023 17:05 Faceless написав: beee написав: https://t.me/orenda_dnepr_arenda/2186?single



Ты смотри, что черти делают https://t.me/orenda_dnepr_arenda/2186?singleТы смотри, что черти делают Для сім'ї і без пралки, цікаво.

Навіть якщо опустити саму обурливість отого дискримінаційного "не для переселенців", незрозуміло, чому? Бюджетна діра без пралки, там хоч переселенці, хоч ні - контингент буде точно не найкращий. Для сім'ї і без пралки, цікаво.Навіть якщо опустити саму обурливість отого дискримінаційного "не для переселенців", незрозуміло, чому? Бюджетна діра без пралки, там хоч переселенці, хоч ні - контингент буде точно не найкращий.

Просту пралку можна купити за 3к грн. Просту пралку можна купити за 3к грн. flyman

Повідомлень: 32260 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1531 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1200120112021203 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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