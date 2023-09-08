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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 вер, 2023 00:51
rjkz написав:
Ну и для тех, кто свято верит, что в забугорье эмигранты работают на самых низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работах.
Я про этого человека писал уже.
Смотрел его канал как инструкцию по эмиграции. Можно сказать, мой вдохновитель. Один из.
Человек привез семью с 2-мя маленькими детьми в США очень своеобразным образом, денег было от продажи машины +4куе и минус 20 куе долга.
Итак, результаты 10 лет в США. Смотрим, радуемся за семью:
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 01:24
В Словаччині пішов наплив тимчасово переселених. Черга на реєстрацію - 3 тижня
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