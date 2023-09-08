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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1201120212031204
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 00:51

  rjkz написав:Ну и для тех, кто свято верит, что в забугорье эмигранты работают на самых низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работах.
Я про этого человека писал уже.
Смотрел его канал как инструкцию по эмиграции. Можно сказать, мой вдохновитель. Один из.
Человек привез семью с 2-мя маленькими детьми в США очень своеобразным образом, денег было от продажи машины +4куе и минус 20 куе долга.
Итак, результаты 10 лет в США. Смотрим, радуемся за семью:

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В Словаччині пішов наплив тимчасово переселених. Черга на реєстрацію - 3 тижня
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 05:30

  Faceless написав:
beee написав:https://t.me/orenda_dnepr_arenda/2186?single

Ты смотри, что черти делают Зображення
Для сім'ї і без пралки, цікаво.
Навіть якщо опустити саму обурливість отого дискримінаційного "не для переселенців", незрозуміло, чому? Бюджетна діра без пралки, там хоч переселенці, хоч ні - контингент буде точно не найкращий.

Место бы точно знать
Чуйка есть что это Калинина/Нигояна/Свердлова/Леваневского а там такие трущобы...А в них котлы, деревянные перекрытия, рядом производство катанки и ширки вагонными нормами, всё для пролетариата бамбаса чтоб расслабился и прелесть спалил...
А "новострой" 80х что там чуток есть никто за 150уе сдавать не будет
Могу уточнить адрес если хотите и описать объект
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 06:37

  cherchiltank написав:
  rjkz написав:Ну и для тех, кто свято верит, что в забугорье эмигранты работают на самых низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работах.
Я про этого человека писал уже.
Смотрел его канал как инструкцию по эмиграции. Можно сказать, мой вдохновитель. Один из.
Человек привез семью с 2-мя маленькими детьми в США очень своеобразным образом, денег было от продажи машины +4куе и минус 20 куе долга.
Итак, результаты 10 лет в США. Смотрим, радуемся за семью:

Тікток довбойоб звичайний)


А как насчет того, чтобы что-то умное сказать?
Попахивает завистью.
Могу рекомендовать посмотреть его видео с 2013 года.
Посмотреть его авто канал.
Может попустит.
rjkz
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  #<1 ... 1201120212031204
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