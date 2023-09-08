|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 вер, 2023 00:51
rjkz написав:
Ну и для тех, кто свято верит, что в забугорье эмигранты работают на самых низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работах.
Я про этого человека писал уже.
Смотрел его канал как инструкцию по эмиграции. Можно сказать, мой вдохновитель. Один из.
Человек привез семью с 2-мя маленькими детьми в США очень своеобразным образом, денег было от продажи машины +4куе и минус 20 куе долга.
Итак, результаты 10 лет в США. Смотрим, радуемся за семью:
Тікток довбойоб звичайний)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 731
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 вер, 2023 01:24
В Словаччині пішов наплив тимчасово переселених. Черга на реєстрацію - 3 тижня
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4365
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 1012 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 вер, 2023 05:30
Faceless написав: beee написав:
https://t.me/orenda_dnepr_arenda/2186?single
Ты смотри, что черти делают
Для сім'ї і без пралки, цікаво.
Навіть якщо опустити саму обурливість отого дискримінаційного "не для переселенців", незрозуміло, чому? Бюджетна діра без пралки, там хоч переселенці, хоч ні - контингент буде точно не найкращий.
Место бы точно знать
Чуйка есть что это Калинина/Нигояна/Свердлова/Леваневского а там такие трущобы...А в них котлы, деревянные перекрытия, рядом производство катанки и ширки вагонными нормами, всё для пролетариата бамбаса чтоб расслабился и прелесть спалил...
А "новострой" 80х что там чуток есть никто за 150уе сдавать не будет
Могу уточнить адрес если хотите и описать объект
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3458
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 259 раз.
- Подякували: 321 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 вер, 2023 06:37
cherchiltank написав: rjkz написав:
Ну и для тех, кто свято верит, что в забугорье эмигранты работают на самых низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работах.
Я про этого человека писал уже.
Смотрел его канал как инструкцию по эмиграции. Можно сказать, мой вдохновитель. Один из.
Человек привез семью с 2-мя маленькими детьми в США очень своеобразным образом, денег было от продажи машины +4куе и минус 20 куе долга.
Итак, результаты 10 лет в США. Смотрим, радуемся за семью:
Тікток довбойоб звичайний)
А как насчет того, чтобы что-то умное сказать?
Попахивает завистью.
Могу рекомендовать посмотреть его видео с 2013 года.
Посмотреть его авто канал.
Может попустит.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15383
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7937 раз.
- Подякували: 4852 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|