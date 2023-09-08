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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1202120312041205>
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 05:30

  Faceless написав:
beee написав:https://t.me/orenda_dnepr_arenda/2186?single

Ты смотри, что черти делают Зображення
Для сім'ї і без пралки, цікаво.
Навіть якщо опустити саму обурливість отого дискримінаційного "не для переселенців", незрозуміло, чому? Бюджетна діра без пралки, там хоч переселенці, хоч ні - контингент буде точно не найкращий.

Место бы точно знать
Чуйка есть что это Калинина/Нигояна/Свердлова/Леваневского а там такие трущобы...А в них котлы, деревянные перекрытия, рядом производство катанки и ширки вагонными нормами, всё для пролетариата бамбаса чтоб расслабился и прелесть спалил...
А "новострой" 80х что там чуток есть никто за 150уе сдавать не будет
Могу уточнить адрес если хотите и описать объект
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 06:37

  cherchiltank написав:
  rjkz написав:Ну и для тех, кто свято верит, что в забугорье эмигранты работают на самых низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работах.
Я про этого человека писал уже.
Смотрел его канал как инструкцию по эмиграции. Можно сказать, мой вдохновитель. Один из.
Человек привез семью с 2-мя маленькими детьми в США очень своеобразным образом, денег было от продажи машины +4куе и минус 20 куе долга.
Итак, результаты 10 лет в США. Смотрим, радуемся за семью:

Тікток довбойоб звичайний)


А как насчет того, чтобы что-то умное сказать?
Попахивает завистью.
Могу рекомендовать посмотреть его видео с 2013 года.
Посмотреть его авто канал.
Может попустит.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 10:22

  adeges написав:В Словаччині пішов наплив тимчасово переселених. Черга на реєстрацію - 3 тижня

До речі, днями бачив у Братиславі оголошення на кав'ярні про пошук працівників українською мовою. Оголошення словацькою не було.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:08

  Gastarbaiter написав:
  adeges написав:В Словаччині пішов наплив тимчасово переселених. Черга на реєстрацію - 3 тижня

До речі, днями бачив у Братиславі оголошення на кав'ярні про пошук працівників українською мовою. Оголошення словацькою не було.

Обычная тема, если не хотят платить рыночную зарплату.
В Германии уже валом русско- украиноязычных предложений о работе.
Вот только один ньюанс: работу предлагают как для специалистов, а платить хотят минималку.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:27

  adeges написав:В Словаччині пішов наплив тимчасово переселених. Черга на реєстрацію - 3 тижня

Так це ж було вже !(с)
Цікаво, хто цього разу, чоловіки призовного віку?
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:32

  Rack написав:
  adeges написав:В Словаччині пішов наплив тимчасово переселених. Черга на реєстрацію - 3 тижня

Так це ж було вже !(с)
Цікаво, хто цього разу, чоловіки призовного віку?


не знаю, не бачив. але говорять що месіво. раніше запису не було, можна було день в день, ще декілька тижнів тому, але коли люди з 2 ночі не могли попасти, вони ввели запис на визначений день. щоб отримати його, треба теж раненько приходити і довгенько стояти. а потім ще раз стояти довгенько серед тих, кому призначено, бо всім треба зайти рівно о 8й, інакше втрачаєш запис на цей день
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:58

  rjkz написав:Ну и для тех, кто свято верит, что в забугорье эмигранты работают на самых низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работах.
Я про этого человека писал уже.
Смотрел его канал как инструкцию по эмиграции. Можно сказать, мой вдохновитель. Один из.
Человек привез семью с 2-мя маленькими детьми в США очень своеобразным образом, денег было от продажи машины +4куе и минус 20 куе долга.
Итак, результаты 10 лет в США. Смотрим, радуемся за семью:

зачет
насколько я понял жена вытащила, выучилась, социализировалась и замутила бизнес с местными, а он чисто на подхвате, нужно благотворить что не бросила как обычно делают
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:29

nekefer
В семейной паре всегда кто-то вытаскивает, но это не значит, что второй тупо сидит, он обычно содействует во всем и эта поддержка тоже важна для успеха семьи.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:35

Re: Еміграція, заробітчанство

Кстати, первые наши группы в Германии получили результаты экзаменов В2.
В среднем результаты выше, чем у сирийцев, афганцев и иранцев, чем немцы весьма довольны. Инженеров, врачей, учителей и студентов уже начинают определять на языковые курсы уровня С1, а это уже серьезно.
С сертификатом С1, согласно готовящемуся закону, можно будет подаваться на гражданство Германии уже через 3 года после въезда.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:41

  antey1969 написав:Кстати, первые наши группы в Германии получили результаты экзаменов В2.
В среднем результаты выше, чем у сирийцев, афганцев и иранцев, чем немцы весьма довольны. Инженеров, врачей, учителей и студентов уже начинают определять на языковые курсы уровня С1, а это уже серьезно.
С сертификатом С1, согласно готовящемуся закону, можно будет подаваться на гражданство Германии уже через 3 года после въезда.

а у відсотках є інфо?

мої знайомі лише на В2 пішли, час на С1 ще не надійшов
Shaman
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