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#<1 ... 1202120312041205> Додано: П'ят 08 вер, 2023 05:30 Faceless написав: beee написав: https://t.me/orenda_dnepr_arenda/2186?single



Ты смотри, что черти делают https://t.me/orenda_dnepr_arenda/2186?singleТы смотри, что черти делают Для сім'ї і без пралки, цікаво.

Навіть якщо опустити саму обурливість отого дискримінаційного "не для переселенців", незрозуміло, чому? Бюджетна діра без пралки, там хоч переселенці, хоч ні - контингент буде точно не найкращий. Для сім'ї і без пралки, цікаво.Навіть якщо опустити саму обурливість отого дискримінаційного "не для переселенців", незрозуміло, чому? Бюджетна діра без пралки, там хоч переселенці, хоч ні - контингент буде точно не найкращий.

Место бы точно знать

Чуйка есть что это Калинина/Нигояна/Свердлова/Леваневского а там такие трущобы...А в них котлы, деревянные перекрытия, рядом производство катанки и ширки вагонными нормами, всё для пролетариата бамбаса чтоб расслабился и прелесть спалил...

А "новострой" 80х что там чуток есть никто за 150уе сдавать не будет

Могу уточнить адрес если хотите и описать объект Место бы точно знатьЧуйка есть что это Калинина/Нигояна/Свердлова/Леваневского а там такие трущобы...А в них котлы, деревянные перекрытия, рядом производство катанки и ширки вагонными нормами, всё для пролетариата бамбаса чтоб расслабился и прелесть спалил...А "новострой" 80х что там чуток есть никто за 150уе сдавать не будетМогу уточнить адрес если хотите и описать объект барабашов Повідомлень: 3458 З нами з: 16.06.15 Подякував: 259 раз. Подякували: 321 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 вер, 2023 06:37 cherchiltank написав: rjkz написав: Ну и для тех, кто свято верит, что в забугорье эмигранты работают на самых низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работах.

Я про этого человека писал уже.

Смотрел его канал как инструкцию по эмиграции. Можно сказать, мой вдохновитель. Один из.

Человек привез семью с 2-мя маленькими детьми в США очень своеобразным образом, денег было от продажи машины +4куе и минус 20 куе долга.

Итак, результаты 10 лет в США. Смотрим, радуемся за семью:

Ну и для тех, кто свято верит, что в забугорье эмигранты работают на самых низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работах.Я про этого человека писал уже.Смотрел его канал как инструкцию по эмиграции. Можно сказать, мой вдохновитель. Один из.Человек привез семью с 2-мя маленькими детьми в США очень своеобразным образом, денег было от продажи машины +4куе и минус 20 куе долга.Итак, результаты 10 лет в США. Смотрим, радуемся за семью:

Тікток довбойоб звичайний) Тікток довбойоб звичайний)



А как насчет того, чтобы что-то умное сказать?

Попахивает завистью.

Могу рекомендовать посмотреть его видео с 2013 года.

Посмотреть его авто канал.

Может попустит. А как насчет того, чтобы что-то умное сказать?Попахивает завистью.Могу рекомендовать посмотреть его видео с 2013 года.Посмотреть его авто канал.Может попустит. rjkz

Повідомлень: 15383 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7937 раз. Подякували: 4853 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 вер, 2023 10:22 adeges написав: В Словаччині пішов наплив тимчасово переселених. Черга на реєстрацію - 3 тижня В Словаччині пішов наплив тимчасово переселених. Черга на реєстрацію - 3 тижня

До речі, днями бачив у Братиславі оголошення на кав'ярні про пошук працівників українською мовою. Оголошення словацькою не було. До речі, днями бачив у Братиславі оголошення на кав'ярні про пошук працівників українською мовою. Оголошення словацькою не було. Gastarbaiter Повідомлень: 2734 З нами з: 26.02.18 Подякував: 634 раз. Подякували: 459 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:08 Gastarbaiter написав: adeges написав: В Словаччині пішов наплив тимчасово переселених. Черга на реєстрацію - 3 тижня В Словаччині пішов наплив тимчасово переселених. Черга на реєстрацію - 3 тижня

До речі, днями бачив у Братиславі оголошення на кав'ярні про пошук працівників українською мовою. Оголошення словацькою не було. До речі, днями бачив у Братиславі оголошення на кав'ярні про пошук працівників українською мовою. Оголошення словацькою не було.

Обычная тема, если не хотят платить рыночную зарплату.

В Германии уже валом русско- украиноязычных предложений о работе.

Вот только один ньюанс: работу предлагают как для специалистов, а платить хотят минималку. Обычная тема, если не хотят платить рыночную зарплату.В Германии уже валом русско- украиноязычных предложений о работе.Вот только один ньюанс: работу предлагают как для специалистов, а платить хотят минималку. antey1969 1

Повідомлень: 12047 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1682 раз. Подякували: 3595 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:27 adeges написав: В Словаччині пішов наплив тимчасово переселених. Черга на реєстрацію - 3 тижня В Словаччині пішов наплив тимчасово переселених. Черга на реєстрацію - 3 тижня

Так це ж було вже !(с)

Цікаво, хто цього разу, чоловіки призовного віку? Так це ж було вже !(с)Цікаво, хто цього разу, чоловіки призовного віку? Rack Повідомлень: 405 З нами з: 29.01.09 Подякував: 52 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:32 Rack написав: adeges написав: В Словаччині пішов наплив тимчасово переселених. Черга на реєстрацію - 3 тижня В Словаччині пішов наплив тимчасово переселених. Черга на реєстрацію - 3 тижня

Так це ж було вже !(с)

Цікаво, хто цього разу, чоловіки призовного віку? Так це ж було вже !(с)Цікаво, хто цього разу, чоловіки призовного віку?



не знаю, не бачив. але говорять що месіво. раніше запису не було, можна було день в день, ще декілька тижнів тому, але коли люди з 2 ночі не могли попасти, вони ввели запис на визначений день. щоб отримати його, треба теж раненько приходити і довгенько стояти. а потім ще раз стояти довгенько серед тих, кому призначено, бо всім треба зайти рівно о 8й, інакше втрачаєш запис на цей день не знаю, не бачив. але говорять що месіво. раніше запису не було, можна було день в день, ще декілька тижнів тому, але коли люди з 2 ночі не могли попасти, вони ввели запис на визначений день. щоб отримати його, треба теж раненько приходити і довгенько стояти. а потім ще раз стояти довгенько серед тих, кому призначено, бо всім треба зайти рівно о 8й, інакше втрачаєш запис на цей день adeges Повідомлень: 4368 З нами з: 14.03.06 Подякував: 400 раз. Подякували: 1012 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:58 rjkz написав: Ну и для тех, кто свято верит, что в забугорье эмигранты работают на самых низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работах.

Я про этого человека писал уже.

Смотрел его канал как инструкцию по эмиграции. Можно сказать, мой вдохновитель. Один из.

Человек привез семью с 2-мя маленькими детьми в США очень своеобразным образом, денег было от продажи машины +4куе и минус 20 куе долга.

Итак, результаты 10 лет в США. Смотрим, радуемся за семью:

Ну и для тех, кто свято верит, что в забугорье эмигранты работают на самых низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работах.Я про этого человека писал уже.Смотрел его канал как инструкцию по эмиграции. Можно сказать, мой вдохновитель. Один из.Человек привез семью с 2-мя маленькими детьми в США очень своеобразным образом, денег было от продажи машины +4куе и минус 20 куе долга.Итак, результаты 10 лет в США. Смотрим, радуемся за семью:

зачет

насколько я понял жена вытащила, выучилась, социализировалась и замутила бизнес с местными, а он чисто на подхвате, нужно благотворить что не бросила как обычно делают зачетнасколько я понял жена вытащила, выучилась, социализировалась и замутила бизнес с местными, а он чисто на подхвате, нужно благотворить что не бросила как обычно делают nekefer

Повідомлень: 658 З нами з: 24.10.14 Подякував: 43 раз. Подякували: 89 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:29 nekefer

В семейной паре всегда кто-то вытаскивает, но это не значит, что второй тупо сидит, он обычно содействует во всем и эта поддержка тоже важна для успеха семьи. antey1969 1

Повідомлень: 12047 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1682 раз. Подякували: 3595 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:35 Re: Еміграція, заробітчанство Кстати, первые наши группы в Германии получили результаты экзаменов В2.

В среднем результаты выше, чем у сирийцев, афганцев и иранцев, чем немцы весьма довольны. Инженеров, врачей, учителей и студентов уже начинают определять на языковые курсы уровня С1, а это уже серьезно.

С сертификатом С1, согласно готовящемуся закону, можно будет подаваться на гражданство Германии уже через 3 года после въезда. antey1969 1

Повідомлень: 12047 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1682 раз. Подякували: 3595 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:41 antey1969 написав: Кстати, первые наши группы в Германии получили результаты экзаменов В2.

В среднем результаты выше, чем у сирийцев, афганцев и иранцев, чем немцы весьма довольны. Инженеров, врачей, учителей и студентов уже начинают определять на языковые курсы уровня С1, а это уже серьезно.

С сертификатом С1, согласно готовящемуся закону, можно будет подаваться на гражданство Германии уже через 3 года после въезда. Кстати, первые наши группы в Германии получили результаты экзаменов В2.В среднем, чем у сирийцев, афганцев и иранцев, чем немцы весьма довольны. Инженеров, врачей, учителей и студентов уже начинают определять на языковые курсы уровня С1, а это уже серьезно.С сертификатом С1, согласно готовящемуся закону, можно будет подаваться на гражданство Германии уже через 3 года после въезда.

а у відсотках є інфо?



мої знайомі лише на В2 пішли, час на С1 ще не надійшов а у відсотках є інфо?мої знайомі лише на В2 пішли, час на С1 ще не надійшов Shaman

Повідомлень: 4186 З нами з: 29.09.19 Подякував: 490 раз. Подякували: 1149 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1202120312041205> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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