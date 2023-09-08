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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1202120312041205
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:45

  Shaman написав:
  antey1969 написав:Кстати, первые наши группы в Германии получили результаты экзаменов В2.
В среднем результаты выше, чем у сирийцев, афганцев и иранцев, чем немцы весьма довольны. Инженеров, врачей, учителей и студентов уже начинают определять на языковые курсы уровня С1, а это уже серьезно.
С сертификатом С1, согласно готовящемуся закону, можно будет подаваться на гражданство Германии уже через 3 года после въезда.

а у відсотках є інфо?

мої знайомі лише на В2 пішли, час на С1 ще не надійшов

Сдают треть, но остальные имеют право на повторный В2
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:53

  antey1969 написав:
  Gastarbaiter написав:
  adeges написав:В Словаччині пішов наплив тимчасово переселених. Черга на реєстрацію - 3 тижня

До речі, днями бачив у Братиславі оголошення на кав'ярні про пошук працівників українською мовою. Оголошення словацькою не було.

Обычная тема, если не хотят платить рыночную зарплату.
В Германии уже валом русско- украиноязычных предложений о работе.
Вот только один ньюанс: работу предлагают как для специалистов, а платить хотят минималку.


Такое везде.
ОДна бывшая украинка из Закарпатья, 7+ лет в США, эвалюировала диплом, работала бухгалтером в русско-украиноязычной локации НЙ. Пошла в бесполезный в общем-то калледж, но там очень хорошо подтянула язык.
После этого нашла работу в чисто американской фирме. Но ездить час в одну сторону и час обратно. Но зарплата намного выше.
Работодатели пользуются уязвимостью понаехов.
rjkz
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  #<1 ... 1202120312041205
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