Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1202120312041205 Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:45 Shaman написав: antey1969 написав: Кстати, первые наши группы в Германии получили результаты экзаменов В2.

В среднем результаты выше, чем у сирийцев, афганцев и иранцев, чем немцы весьма довольны. Инженеров, врачей, учителей и студентов уже начинают определять на языковые курсы уровня С1, а это уже серьезно.

С сертификатом С1, согласно готовящемуся закону, можно будет подаваться на гражданство Германии уже через 3 года после въезда. Кстати, первые наши группы в Германии получили результаты экзаменов В2.В среднем, чем у сирийцев, афганцев и иранцев, чем немцы весьма довольны. Инженеров, врачей, учителей и студентов уже начинают определять на языковые курсы уровня С1, а это уже серьезно.С сертификатом С1, согласно готовящемуся закону, можно будет подаваться на гражданство Германии уже через 3 года после въезда.

а у відсотках є інфо?



мої знайомі лише на В2 пішли, час на С1 ще не надійшов а у відсотках є інфо?мої знайомі лише на В2 пішли, час на С1 ще не надійшов

Сдают треть, но остальные имеют право на повторный В2 Сдают треть, но остальные имеют право на повторный В2 antey1969 1

Повідомлень: 12047 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1682 раз. Подякували: 3597 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:53 antey1969 написав: Gastarbaiter написав: adeges написав: В Словаччині пішов наплив тимчасово переселених. Черга на реєстрацію - 3 тижня В Словаччині пішов наплив тимчасово переселених. Черга на реєстрацію - 3 тижня

До речі, днями бачив у Братиславі оголошення на кав'ярні про пошук працівників українською мовою. Оголошення словацькою не було. До речі, днями бачив у Братиславі оголошення на кав'ярні про пошук працівників українською мовою. Оголошення словацькою не було.

Обычная тема, если не хотят платить рыночную зарплату.

В Германии уже валом русско- украиноязычных предложений о работе.

Вот только один ньюанс: работу предлагают как для специалистов, а платить хотят минималку. Обычная тема, если не хотят платить рыночную зарплату.В Германии уже валом русско- украиноязычных предложений о работе.Вот только один ньюанс: работу предлагают как для специалистов, а платить хотят минималку.



Такое везде.

ОДна бывшая украинка из Закарпатья, 7+ лет в США, эвалюировала диплом, работала бухгалтером в русско-украиноязычной локации НЙ. Пошла в бесполезный в общем-то калледж, но там очень хорошо подтянула язык.

После этого нашла работу в чисто американской фирме. Но ездить час в одну сторону и час обратно. Но зарплата намного выше.

Работодатели пользуются уязвимостью понаехов. Такое везде.ОДна бывшая украинка из Закарпатья, 7+ лет в США, эвалюировала диплом, работала бухгалтером в русско-украиноязычной локации НЙ. Пошла в бесполезный в общем-то калледж, но там очень хорошо подтянула язык.После этого нашла работу в чисто американской фирме. Но ездить час в одну сторону и час обратно. Но зарплата намного выше.Работодатели пользуются уязвимостью понаехов. rjkz

Повідомлень: 15385 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7939 раз. Подякували: 4853 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:00 nekefer написав: rjkz написав: Ну и для тех, кто свято верит, что в забугорье эмигранты работают на самых низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работах.

Я про этого человека писал уже.

Смотрел его канал как инструкцию по эмиграции. Можно сказать, мой вдохновитель. Один из.

Человек привез семью с 2-мя маленькими детьми в США очень своеобразным образом, денег было от продажи машины +4куе и минус 20 куе долга.

Итак, результаты 10 лет в США. Смотрим, радуемся за семью:

Ну и для тех, кто свято верит, что в забугорье эмигранты работают на самых низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работах.Я про этого человека писал уже.Смотрел его канал как инструкцию по эмиграции. Можно сказать, мой вдохновитель. Один из.Человек привез семью с 2-мя маленькими детьми в США очень своеобразным образом, денег было от продажи машины +4куе и минус 20 куе долга.Итак, результаты 10 лет в США. Смотрим, радуемся за семью:

зачет

насколько я понял жена вытащила, выучилась, социализировалась и замутила бизнес с местными, а он чисто на подхвате, нужно благотворить что не бросила как обычно делают зачетнасколько я понял жена вытащила, выучилась, социализировалась и замутила бизнес с местными, а он чисто на подхвате, нужно благотворить что не бросила как обычно делают



ВО первых, Вы даже не внимательно смотрели этот ролик, раз такое написали.

Во вторых, Вы не видели всего того, что было ранее.

Так как я его смотрю с 2014 года, то могу сказать, что Вы ошибаетесь.

Приехали, он работал, жена была с детьми. Потом он начал бизнес, жена пошла учиться. Потом он искал разные модели бизнеса (строительство, ютуб, риелтерство, торговля автомобилями), жена закончила учебу и пошла работать.



Хотя то, что Вы написали, характерно для многих семей.

По приезду муж идет работать на то, что может, а жена идет учиться.

Потом, естественно получает высокую зп и имеет лучше язык. ВО первых, Вы даже не внимательно смотрели этот ролик, раз такое написали.Во вторых, Вы не видели всего того, что было ранее.Так как я его смотрю с 2014 года, то могу сказать, что Вы ошибаетесь.Приехали, он работал, жена была с детьми. Потом он начал бизнес, жена пошла учиться. Потом он искал разные модели бизнеса (строительство, ютуб, риелтерство, торговля автомобилями), жена закончила учебу и пошла работать.Хотя то, что Вы написали, характерно для многих семей.По приезду муж идет работать на то, что может, а жена идет учиться.Потом, естественно получает высокую зп и имеет лучше язык. rjkz

Повідомлень: 15385 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7939 раз. Подякували: 4853 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:05 antey1969 написав: Кстати, первые наши группы в Германии получили результаты экзаменов В2.

В среднем результаты выше, чем у сирийцев, афганцев и иранцев, чем немцы весьма довольны. Инженеров, врачей, учителей и студентов уже начинают определять на языковые курсы уровня С1, а это уже серьезно.

С сертификатом С1, согласно готовящемуся закону, можно будет подаваться на гражданство Германии уже через 3 года после въезда. Кстати, первые наши группы в Германии получили результаты экзаменов В2.В среднем результаты выше, чем у сирийцев, афганцев и иранцев, чем немцы весьма довольны. Инженеров, врачей, учителей и студентов уже начинают определять на языковые курсы уровня С1, а это уже серьезно.С сертификатом С1, согласно готовящемуся закону, можно будет подаваться на гражданство Германии уже через 3 года после въезда.

Если немецкий А2 до сих пор находится на уровне "моя твоя не понимай", а обладатели В2 после годичных курсов кое-как могут выдать мысль с ошибками пополам, тогда вряд ли С1 впечатлит познаниями. Почему-то они до сих пор считают, что если за 600 часов можно сделать В2 из полного ноля, +200 часов и будет С1, а ещё +200 и готов С2, который как бы должен соответствовать native proficiency, и на который в реальной жизни уходит не один год без гарантии результата. Если немецкий А2 до сих пор находится на уровне "моя твоя не понимай", а обладатели В2 после годичных курсов кое-как могут выдать мысль с ошибками пополам, тогда вряд ли С1 впечатлит познаниями. Почему-то они до сих пор считают, что если за 600 часов можно сделать В2 из полного ноля, +200 часов и будет С1, а ещё +200 и готов С2, который как бы должен соответствовать native proficiency, и на который в реальной жизни уходит не один год без гарантии результата. phantom_systems

Повідомлень: 2276 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:03 Re: Еміграція, заробітчанство antey1969 написав: Кстати, первые наши группы в Германии получили результаты экзаменов В2.

В среднем результаты выше, чем у сирийцев, афганцев и иранцев, чем немцы весьма довольны. Инженеров, врачей, учителей и студентов уже начинают определять на языковые курсы уровня С1, а это уже серьезно.

С сертификатом С1, согласно готовящемуся закону, можно будет подаваться на гражданство Германии уже через 3 года после въезда. Від В2 до С1 насправді ціла прірва Від В2 до С1 насправді ціла прірва Faceless

Модератор Повідомлень: 33732 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1398 раз. Подякували: 7824 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1202120312041205 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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