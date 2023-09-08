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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:45
Shaman написав: antey1969 написав:
Кстати, первые наши группы в Германии получили результаты экзаменов В2.
В среднем результаты выше
, чем у сирийцев, афганцев и иранцев, чем немцы весьма довольны. Инженеров, врачей, учителей и студентов уже начинают определять на языковые курсы уровня С1, а это уже серьезно.
С сертификатом С1, согласно готовящемуся закону, можно будет подаваться на гражданство Германии уже через 3 года после въезда.
а у відсотках є інфо?
мої знайомі лише на В2 пішли, час на С1 ще не надійшов
Сдают треть, но остальные имеют право на повторный В2
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:53
antey1969 написав: Gastarbaiter написав: adeges написав:
В Словаччині пішов наплив тимчасово переселених. Черга на реєстрацію - 3 тижня
До речі, днями бачив у Братиславі оголошення на кав'ярні про пошук працівників українською мовою. Оголошення словацькою не було.
Обычная тема, если не хотят платить рыночную зарплату.
В Германии уже валом русско- украиноязычных предложений о работе.
Вот только один ньюанс: работу предлагают как для специалистов, а платить хотят минималку.
Такое везде.
ОДна бывшая украинка из Закарпатья, 7+ лет в США, эвалюировала диплом, работала бухгалтером в русско-украиноязычной локации НЙ. Пошла в бесполезный в общем-то калледж, но там очень хорошо подтянула язык.
После этого нашла работу в чисто американской фирме. Но ездить час в одну сторону и час обратно. Но зарплата намного выше.
Работодатели пользуются уязвимостью понаехов.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:00
nekefer написав: rjkz написав:
Ну и для тех, кто свято верит, что в забугорье эмигранты работают на самых низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работах.
Я про этого человека писал уже.
Смотрел его канал как инструкцию по эмиграции. Можно сказать, мой вдохновитель. Один из.
Человек привез семью с 2-мя маленькими детьми в США очень своеобразным образом, денег было от продажи машины +4куе и минус 20 куе долга.
Итак, результаты 10 лет в США. Смотрим, радуемся за семью:
зачет
насколько я понял жена вытащила, выучилась, социализировалась и замутила бизнес с местными, а он чисто на подхвате, нужно благотворить что не бросила как обычно делают
ВО первых, Вы даже не внимательно смотрели этот ролик, раз такое написали.
Во вторых, Вы не видели всего того, что было ранее.
Так как я его смотрю с 2014 года, то могу сказать, что Вы ошибаетесь.
Приехали, он работал, жена была с детьми. Потом он начал бизнес, жена пошла учиться. Потом он искал разные модели бизнеса (строительство, ютуб, риелтерство, торговля автомобилями), жена закончила учебу и пошла работать.
Хотя то, что Вы написали, характерно для многих семей.
По приезду муж идет работать на то, что может, а жена идет учиться.
Потом, естественно получает высокую зп и имеет лучше язык.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:05
antey1969 написав:
Кстати, первые наши группы в Германии получили результаты экзаменов В2.
В среднем результаты выше, чем у сирийцев, афганцев и иранцев, чем немцы весьма довольны. Инженеров, врачей, учителей и студентов уже начинают определять на языковые курсы уровня С1, а это уже серьезно.
С сертификатом С1, согласно готовящемуся закону, можно будет подаваться на гражданство Германии уже через 3 года после въезда.
Если немецкий А2 до сих пор находится на уровне "моя твоя не понимай", а обладатели В2 после годичных курсов кое-как могут выдать мысль с ошибками пополам, тогда вряд ли С1 впечатлит познаниями. Почему-то они до сих пор считают, что если за 600 часов можно сделать В2 из полного ноля, +200 часов и будет С1, а ещё +200 и готов С2, который как бы должен соответствовать native proficiency, и на который в реальной жизни уходит не один год без гарантии результата.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:03
antey1969 написав:Кстати, первые наши группы в Германии получили результаты экзаменов В2.
В среднем результаты выше, чем у сирийцев, афганцев и иранцев, чем немцы весьма довольны. Инженеров, врачей, учителей и студентов уже начинают определять на языковые курсы уровня С1, а это уже серьезно.
С сертификатом С1, согласно готовящемуся закону, можно будет подаваться на гражданство Германии уже через 3 года после въезда.
Від В2 до С1 насправді ціла прірва
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