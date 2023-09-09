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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1203120412051206
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 13:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  freeze написав:Вроде до недавнего времени никого ни на какие обучения за рубежом не выпускали
Хлопцям ще нема 18, тому їх випустять. Але якщо минулого року виїхало 10% від студентів, то цього майже всі. В нас достатньо угод про мобільність, а їх з радістю приймають Поляки, Чехи, Румуни, Італійці. Навіть стипендії дають...
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 13:23

  akurt написав:У всіх університетах від безрибʼя оголосили додатковий прийом на навчання.
Якось не хоче ніхто йти вчитися наприклад, як тут радив всім пан Denik - на бравого залізничника ...

Скажу більше - є недобір навіть на ІТ-спеціальності.

  akurt написав:Он в одному університеті в перший день нового навчального року доцент, якому за 65 років, провів третю пару вийшов з аудиторії та помер на кафедрі.
То куди йти вчитися??????????? У кого? І чому можна навчитися?

Та отож. Проте тут доводили, що серед 70-річних є багато чудових фахівців. Авжеж, є. А нічого, що їм свою думку висловити належним чином важко, щоб її студенти зрозуміли? Що з того, що цей професор щось там мямлить уривками фраз або одним довгим реченням, яке починалося з одного, а закінчилося геть іншим? Навіть якщо матеріал лекції не застарілий (що вкрай рідко буває у 70-річних). Про те, що професор не пам'ятає, що казав вчора і т.п., я взагалі промовчу.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 13:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:То куди йти вчитися??????????? У кого? І чому можна навчитися?

Іноді після таких голослівних заяв хочеться матюкатись )
Особливо весело коли один і той же матеріал один і той же студент в одного і того ж викладача на парах так-сяк учить, а потім на платних курсах прозріває.

  fler написав:Та отож. Проте тут доводили, що серед 70-річних є багато чудових фахівців. Авжеж, є. А нічого, що їм свою думку висловити належним чином важко, щоб її студенти зрозуміли?
Тут як і в спорті: є і у 80 років в чудовій формі, а є і 50 розвалини.
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