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#<1 ... 1203120412051206 Додано: Суб 09 вер, 2023 13:00 Re: Еміграція, заробітчанство freeze написав: Вроде до недавнего времени никого ни на какие обучения за рубежом не выпускали Вроде до недавнего времени никого ни на какие обучения за рубежом не выпускали Хлопцям ще нема 18, тому їх випустять. Але якщо минулого року виїхало 10% від студентів, то цього майже всі. В нас достатньо угод про мобільність, а їх з радістю приймають Поляки, Чехи, Румуни, Італійці. Навіть стипендії дають... Хлопцям ще нема 18, тому їх випустять. Але якщо минулого року виїхало 10% від студентів, то цього майже всі. В нас достатньо угод про мобільність, а їх з радістю приймають Поляки, Чехи, Румуни, Італійці. Навіть стипендії дають... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1347 З нами з: 29.07.22 Подякував: 186 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 вер, 2023 13:23 akurt написав: У всіх університетах від безрибʼя оголосили додатковий прийом на навчання.

Якось не хоче ніхто йти вчитися наприклад, як тут радив всім пан Denik - на бравого залізничника ... У всіх університетах від безрибʼя оголосили додатковий прийом на навчання.Якось не хоче ніхто йти вчитися наприклад, як тут радив всім пан Denik - на бравого залізничника ...

Скажу більше - є недобір навіть на ІТ-спеціальності.



akurt написав: Он в одному університеті в перший день нового навчального року доцент, якому за 65 років, провів третю пару вийшов з аудиторії та помер на кафедрі.

То куди йти вчитися??????????? У кого? І чому можна навчитися? Он в одному університеті в перший день нового навчального року доцент, якому за 65 років, провів третю пару вийшов з аудиторії та помер на кафедрі.То куди йти вчитися??????????? У кого? І чому можна навчитися?

Та отож. Проте тут доводили, що серед 70-річних є багато чудових фахівців. Авжеж, є. А нічого, що їм свою думку висловити належним чином важко, щоб її студенти зрозуміли? Що з того, що цей професор щось там мямлить уривками фраз або одним довгим реченням, яке починалося з одного, а закінчилося геть іншим? Навіть якщо матеріал лекції не застарілий (що вкрай рідко буває у 70-річних). Про те, що професор не пам'ятає, що казав вчора і т.п., я взагалі промовчу. Скажу більше - є недобір навіть на ІТ-спеціальності.Та отож. Проте тут доводили, що серед 70-річних є багато чудових фахівців. Авжеж, є. А нічого, що їм свою думку висловити належним чином важко, щоб її студенти зрозуміли? Що з того, що цей професор щось там мямлить уривками фраз або одним довгим реченням, яке починалося з одного, а закінчилося геть іншим? Навіть якщо матеріал лекції не застарілий (що вкрай рідко буває у 70-річних). Про те, що професор не пам'ятає, що казав вчора і т.п., я взагалі промовчу. fler

Повідомлень: 4218 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1155 раз. Подякували: 1302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 вер, 2023 13:23 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: То куди йти вчитися??????????? У кого? І чому можна навчитися? То куди йти вчитися??????????? У кого? І чому можна навчитися?

Іноді після таких голослівних заяв хочеться матюкатись )

Особливо весело коли один і той же матеріал один і той же студент в одного і того ж викладача на парах так-сяк учить, а потім на платних курсах прозріває.



fler написав: Та отож. Проте тут доводили, що серед 70-річних є багато чудових фахівців. Авжеж, є. А нічого, що їм свою думку висловити належним чином важко, щоб її студенти зрозуміли? Та отож. Проте тут доводили, що серед 70-річних є багато чудових фахівців. Авжеж, є. А нічого, що їм свою думку висловити належним чином важко, щоб її студенти зрозуміли? Тут як і в спорті: є і у 80 років в чудовій формі, а є і 50 розвалини. Іноді після таких голослівних заяв хочеться матюкатись )Особливо весело коли один і той же матеріал один і той же студент в одного і того ж викладача на парах так-сяк учить, а потім на платних курсах прозріває.Тут як і в спорті: є і у 80 років в чудовій формі, а є і 50 розвалини. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1347 З нами з: 29.07.22 Подякував: 186 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1203120412051206 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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