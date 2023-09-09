Хлопцям ще нема 18, тому їх випустять. Але якщо минулого року виїхало 10% від студентів, то цього майже всі. В нас достатньо угод про мобільність, а їх з радістю приймають Поляки, Чехи, Румуни, Італійці. Навіть стипендії дають...
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Додано: Суб 09 вер, 2023 13:00
Re: Еміграція, заробітчанство
Хлопцям ще нема 18, тому їх випустять. Але якщо минулого року виїхало 10% від студентів, то цього майже всі. В нас достатньо угод про мобільність, а їх з радістю приймають Поляки, Чехи, Румуни, Італійці. Навіть стипендії дають...
Додано: Суб 09 вер, 2023 13:23
Скажу більше - є недобір навіть на ІТ-спеціальності.
Та отож. Проте тут доводили, що серед 70-річних є багато чудових фахівців. Авжеж, є. А нічого, що їм свою думку висловити належним чином важко, щоб її студенти зрозуміли? Що з того, що цей професор щось там мямлить уривками фраз або одним довгим реченням, яке починалося з одного, а закінчилося геть іншим? Навіть якщо матеріал лекції не застарілий (що вкрай рідко буває у 70-річних). Про те, що професор не пам'ятає, що казав вчора і т.п., я взагалі промовчу.
Додано: Суб 09 вер, 2023 13:23
Re: Еміграція, заробітчанство
Іноді після таких голослівних заяв хочеться матюкатись )
Особливо весело коли один і той же матеріал один і той же студент в одного і того ж викладача на парах так-сяк учить, а потім на платних курсах прозріває.
Тут як і в спорті: є і у 80 років в чудовій формі, а є і 50 розвалини.
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