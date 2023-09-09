Хлопцям ще нема 18, тому їх випустять. Але якщо минулого року виїхало 10% від студентів, то цього майже всі. В нас достатньо угод про мобільність, а їх з радістю приймають Поляки, Чехи, Румуни, Італійці. Навіть стипендії дають...
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Додано: Суб 09 вер, 2023 13:00
Re: Еміграція, заробітчанство
Хлопцям ще нема 18, тому їх випустять. Але якщо минулого року виїхало 10% від студентів, то цього майже всі. В нас достатньо угод про мобільність, а їх з радістю приймають Поляки, Чехи, Румуни, Італійці. Навіть стипендії дають...
Додано: Суб 09 вер, 2023 13:23
Скажу більше - є недобір навіть на ІТ-спеціальності.
Та отож. Проте тут доводили, що серед 70-річних є багато чудових фахівців. Авжеж, є. А нічого, що їм свою думку висловити належним чином важко, щоб її студенти зрозуміли? Що з того, що цей професор щось там мямлить уривками фраз або одним довгим реченням, яке починалося з одного, а закінчилося геть іншим? Навіть якщо матеріал лекції не застарілий (що вкрай рідко буває у 70-річних). Про те, що професор не пам'ятає, що казав вчора і т.п., я взагалі промовчу.
Додано: Суб 09 вер, 2023 13:23
Re: Еміграція, заробітчанство
Іноді після таких голослівних заяв хочеться матюкатись )
Особливо весело коли один і той же матеріал один і той же студент в одного і того ж викладача на парах так-сяк учить, а потім на платних курсах прозріває.
Тут як і в спорті: є і у 80 років в чудовій формі, а є і 50 розвалини.
Додано: Суб 09 вер, 2023 13:55
Всі мої родичі з молодих - ІТ-ники.
Computer science, Master’s degree.
Так ось, перші два курси ходили додатково на платні заняття, які вели справжні фахівці своєї справи.
А в університеті не могли без огиди дивитися на старпедів, які розказували про двоічну систему, тобто те, що вивчили в 1968 році.
Потім працювали на третьому-четвертому курсі і приходили в університет дивитися, як той нещасний професор розриває штани о цвяхи старих парт, бо вже не розуміє, де він ходить та що розказує студентам.
Ледве дожили до захисту магістерських робіт - так огидно було дивитися на горе-вчених.
Зараз всі за кордоном працюють.
Додано: Суб 09 вер, 2023 13:57
Так, але ці поодинокі 70-80 річні у чудовій формі аж ніяк не впливають на якість освіти в країні, а от їхні розвалини-однолітки, яких, на жаль, більшість в цій категорії - неабияк її псують((
Додано: Суб 09 вер, 2023 14:02
це ви перевзулися? в Україні вища освіта вже закінчилась?
тоді чого агітували, молоді потрібно їхати за кордон...
Додано: Суб 09 вер, 2023 14:05
нема про що в Україні розповісти про освіту? Києво-Могилянка, УКУ, політехніки, національні універи...
чи всі ваші розповіді - то певний маркетинг?
Додано: Суб 09 вер, 2023 14:07
Щось більш оригінальне крім слова «маркетинг» можете придумати?
Про «політехніки» та «національні» можете мені не розказувати: тільки сьогодні до обіду спілкувався з професором та двома доцентами саме з таких університетів.
Там все дуже сумно. Зараз іде і колосальна битва за штатні одиниці (багатьом доцентам/професорам світить знову як не 0,25 так 0,15 ставки - ставка це приблизно 14 000 гривень), так і гладіаторська битва за - це у викладачів професійний термін - «контингент» (так викладачі називають студентів). Справа в тому, що станом на сьогодні «контингент» відповідає цифрам в «перевідних наказах», але ці цифри не відповідають реальній (значно меншій) кількості студентів («живих душ»). За діючими законами якщо студент не приступив до занять на протязі 10 днів з початку навчального року, його треба відрахувати як такого, який «не приступив до занять». Кожні 12 відрахованих дорівнюють одному звільненому викладачеві. Тому на сьогодні прийняли неофіційне рішення закривати очі на відсутніх студентів та зробити переоблік «живих душ» десь на 1 жовтня. Все це знову заради збереження роботи на 0,15 або 0,25 ставки застарілого фонду викладачів.
Нагадаю: ставка доцента на сьогодні орієнтовно 14 000 гривень. Як вам зарплатня в 0,15 від цієї цифри? Сильно будете нести розумне та сучасне в маси?
Приклад УКУ мабуть позитивний, але ще нічого не означає. Або означає поодинокий окремий позитивний випадок, де правильно прочитали слова : «Кадры решают все!» та вчасно обновили персонал викладачів.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 09 вер, 2023 14:30, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 09 вер, 2023 14:18
Не перевзулася. Лише констатую факти. Вища освіта в Україні ще не вмерла, але тепер як лотерея - лишилося дуже мало місць, де можна отимати якісну освіту((.
Будучи оптимістом, сподіваюся, що в освіті відбудуться довгоочікувані зміни на краще, хоча скоріше не завдяки, а всупереч реформам і під дією зовсім інших чинників.
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