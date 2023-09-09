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#<1 ... 1204120512061207> Додано: Суб 09 вер, 2023 13:00 Re: Еміграція, заробітчанство freeze написав: Вроде до недавнего времени никого ни на какие обучения за рубежом не выпускали Вроде до недавнего времени никого ни на какие обучения за рубежом не выпускали Хлопцям ще нема 18, тому їх випустять. Але якщо минулого року виїхало 10% від студентів, то цього майже всі. В нас достатньо угод про мобільність, а їх з радістю приймають Поляки, Чехи, Румуни, Італійці. Навіть стипендії дають... Хлопцям ще нема 18, тому їх випустять. Але якщо минулого року виїхало 10% від студентів, то цього майже всі. В нас достатньо угод про мобільність, а їх з радістю приймають Поляки, Чехи, Румуни, Італійці. Навіть стипендії дають... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1348 З нами з: 29.07.22 Подякував: 186 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 вер, 2023 13:23 akurt написав: У всіх університетах від безрибʼя оголосили додатковий прийом на навчання.

Якось не хоче ніхто йти вчитися наприклад, як тут радив всім пан Denik - на бравого залізничника ... У всіх університетах від безрибʼя оголосили додатковий прийом на навчання.Якось не хоче ніхто йти вчитися наприклад, як тут радив всім пан Denik - на бравого залізничника ...

Скажу більше - є недобір навіть на ІТ-спеціальності.



akurt написав: Он в одному університеті в перший день нового навчального року доцент, якому за 65 років, провів третю пару вийшов з аудиторії та помер на кафедрі.

То куди йти вчитися??????????? У кого? І чому можна навчитися? Он в одному університеті в перший день нового навчального року доцент, якому за 65 років, провів третю пару вийшов з аудиторії та помер на кафедрі.То куди йти вчитися??????????? У кого? І чому можна навчитися?

Та отож. Проте тут доводили, що серед 70-річних є багато чудових фахівців. Авжеж, є. А нічого, що їм свою думку висловити належним чином важко, щоб її студенти зрозуміли? Що з того, що цей професор щось там мямлить уривками фраз або одним довгим реченням, яке починалося з одного, а закінчилося геть іншим? Навіть якщо матеріал лекції не застарілий (що вкрай рідко буває у 70-річних). Про те, що професор не пам'ятає, що казав вчора і т.п., я взагалі промовчу. Скажу більше - є недобір навіть на ІТ-спеціальності.Та отож. Проте тут доводили, що серед 70-річних є багато чудових фахівців. Авжеж, є. А нічого, що їм свою думку висловити належним чином важко, щоб її студенти зрозуміли? Що з того, що цей професор щось там мямлить уривками фраз або одним довгим реченням, яке починалося з одного, а закінчилося геть іншим? Навіть якщо матеріал лекції не застарілий (що вкрай рідко буває у 70-річних). Про те, що професор не пам'ятає, що казав вчора і т.п., я взагалі промовчу. fler

Повідомлень: 4220 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1155 раз. Подякували: 1302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 вер, 2023 13:23 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: То куди йти вчитися??????????? У кого? І чому можна навчитися? То куди йти вчитися??????????? У кого? І чому можна навчитися?

Іноді після таких голослівних заяв хочеться матюкатись )

Особливо весело коли один і той же матеріал один і той же студент в одного і того ж викладача на парах так-сяк учить, а потім на платних курсах прозріває.



fler написав: Та отож. Проте тут доводили, що серед 70-річних є багато чудових фахівців. Авжеж, є. А нічого, що їм свою думку висловити належним чином важко, щоб її студенти зрозуміли? Та отож. Проте тут доводили, що серед 70-річних є багато чудових фахівців. Авжеж, є. А нічого, що їм свою думку висловити належним чином важко, щоб її студенти зрозуміли? Тут як і в спорті: є і у 80 років в чудовій формі, а є і 50 розвалини. Іноді після таких голослівних заяв хочеться матюкатись )Особливо весело коли один і той же матеріал один і той же студент в одного і того ж викладача на парах так-сяк учить, а потім на платних курсах прозріває.Тут як і в спорті: є і у 80 років в чудовій формі, а є і 50 розвалини. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1348 З нами з: 29.07.22 Подякував: 186 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 вер, 2023 13:55 Дюрі-бачі написав: akurt написав: То куди йти вчитися??????????? У кого? І чому можна навчитися? То куди йти вчитися??????????? У кого? І чому можна навчитися?

Іноді після таких голослівних заяв хочеться матюкатись )

Особливо весело коли один і той же матеріал один і той же студент в одного і того ж викладача на парах так-сяк учить, а потім на платних курсах прозріває.

Іноді після таких голослівних заяв хочеться матюкатись )Особливо весело коли один і той же матеріал один і той же студент в одного і того ж викладача на парах так-сяк учить, а потім на платних курсах прозріває.



Всі мої родичі з молодих - ІТ-ники.

Computer science, Master’s degree.

Так ось, перші два курси ходили додатково на платні заняття, які вели справжні фахівці своєї справи.

А в університеті не могли без огиди дивитися на старпедів, які розказували про двоічну систему, тобто те, що вивчили в 1968 році.

Потім працювали на третьому-четвертому курсі і приходили в університет дивитися, як той нещасний професор розриває штани о цвяхи старих парт, бо вже не розуміє, де він ходить та що розказує студентам.

Ледве дожили до захисту магістерських робіт - так огидно було дивитися на горе-вчених.

Зараз всі за кордоном працюють. Всі мої родичі з молодих - ІТ-ники.Computer science, Master’s degree.Так ось, перші два курси ходили додатково на платні заняття, які вели справжні фахівці своєї справи.А в університеті не могли без огиди дивитися на старпедів, які розказували про двоічну систему, тобто те, що вивчили в 1968 році.Потім працювали на третьому-четвертому курсі і приходили в університет дивитися, як той нещасний професор розриває штани о цвяхи старих парт, бо вже не розуміє, де він ходить та що розказує студентам.Ледве дожили до захисту магістерських робіт - так огидно було дивитися на горе-вчених.Зараз всі за кордоном працюють. akurt

Повідомлень: 8296 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3260 раз. Подякували: 1130 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 вер, 2023 13:57 Дюрі-бачі написав: fler написав: Та отож. Проте тут доводили, що серед 70-річних є багато чудових фахівців. Авжеж, є. А нічого, що їм свою думку висловити належним чином важко, щоб її студенти зрозуміли? Та отож. Проте тут доводили, що серед 70-річних є багато чудових фахівців. Авжеж, є. А нічого, що їм свою думку висловити належним чином важко, щоб її студенти зрозуміли? Тут як і в спорті: є і у 80 років в чудовій формі, а є і 50 розвалини. Тут як і в спорті: є і у 80 років в чудовій формі, а є і 50 розвалини.

Так, але ці поодинокі 70-80 річні у чудовій формі аж ніяк не впливають на якість освіти в країні, а от їхні розвалини-однолітки, яких, на жаль, більшість в цій категорії - неабияк її псують(( Так, але ці поодинокі 70-80 річні у чудовій формі аж ніяк не впливають на якість освіти в країні, а от їхні розвалини-однолітки, яких, на жаль, більшість в цій категорії - неабияк її псують(( fler

Повідомлень: 4220 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1155 раз. Подякували: 1302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 вер, 2023 14:02 fler написав: akurt написав: У всіх університетах від безрибʼя оголосили додатковий прийом на навчання.

Якось не хоче ніхто йти вчитися наприклад, як тут радив всім пан Denik - на бравого залізничника ... У всіх університетах від безрибʼя оголосили додатковий прийом на навчання.Якось не хоче ніхто йти вчитися наприклад, як тут радив всім пан Denik - на бравого залізничника ...

Скажу більше - є недобір навіть на ІТ-спеціальності.



akurt написав: Он в одному університеті в перший день нового навчального року доцент, якому за 65 років, провів третю пару вийшов з аудиторії та помер на кафедрі.

То куди йти вчитися??????????? У кого? І чому можна навчитися? Он в одному університеті в перший день нового навчального року доцент, якому за 65 років, провів третю пару вийшов з аудиторії та помер на кафедрі.То куди йти вчитися??????????? У кого? І чому можна навчитися?

Та отож. Проте тут доводили, що серед 70-річних є багато чудових фахівців. Авжеж, є. А нічого, що їм свою думку висловити належним чином важко, щоб її студенти зрозуміли? Що з того, що цей професор щось там мямлить уривками фраз або одним довгим реченням, яке починалося з одного, а закінчилося геть іншим? Навіть якщо матеріал лекції не застарілий (що вкрай рідко буває у 70-річних). Про те, що професор не пам'ятає, що казав вчора і т.п., я взагалі промовчу. Скажу більше - є недобір навіть на ІТ-спеціальності.Та отож. Проте тут доводили, що серед 70-річних є багато чудових фахівців. Авжеж, є. А нічого, що їм свою думку висловити належним чином важко, щоб її студенти зрозуміли? Що з того, що цей професор щось там мямлить уривками фраз або одним довгим реченням, яке починалося з одного, а закінчилося геть іншим? Навіть якщо матеріал лекції не застарілий (що вкрай рідко буває у 70-річних). Про те, що професор не пам'ятає, що казав вчора і т.п., я взагалі промовчу.

це ви перевзулися? в Україні вища освіта вже закінчилась?



тоді чого агітували, молоді потрібно їхати за кордон... це ви перевзулися? в Україні вища освіта вже закінчилась?тоді чого агітували, молоді потрібно їхати за кордон... Shaman

Повідомлень: 4194 З нами з: 29.09.19 Подякував: 490 раз. Подякували: 1149 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 вер, 2023 14:05 akurt написав: У всіх університетах від безрибʼя оголосили додатковий прийом на навчання.

Якось не хоче ніхто йти вчитися наприклад, як тут радив всім пан Denik - на бравого залізничника із зарплатою в 6900 гривень та пʼятиденним робочим тижнем.

Додатковий набір - то спроба врятувати застарілий нікчемний контингент викладачів.

Он в одному університеті в перший день нового навчального року доцент, якому за 65 років, провів одне заняття - вийшов з аудиторії та помер на кафедрі.

Тіло лежало в пустій кімнаті поки випадково не знайшла прибиральниця…

То куди йти вчитися??????????? У кого? І чому можна навчитися? У всіх університетах від безрибʼя оголосили додатковий прийом на навчання.Якось не хоче ніхто йти вчитися наприклад, як тут радив всім пан Denik - на бравого залізничника із зарплатою в 6900 гривень та пʼятиденним робочим тижнем.Додатковий набір - то спроба врятувати застарілий нікчемний контингент викладачів.Он в одному університеті в перший день нового навчального року доцент, якому за 65 років, провів одне заняття - вийшов з аудиторії та помер на кафедрі.Тіло лежало в пустій кімнаті поки випадково не знайшла прибиральниця…То куди йти вчитися??????????? У кого? І чому можна навчитися?

нема про що в Україні розповісти про освіту? Києво-Могилянка, УКУ, політехніки, національні універи...



чи всі ваші розповіді - то певний маркетинг? нема про що в Україні розповісти про освіту? Києво-Могилянка, УКУ, політехніки, національні універи...чи всі ваші розповіді - то певний маркетинг? Shaman

Повідомлень: 4194 З нами з: 29.09.19 Подякував: 490 раз. Подякували: 1149 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 вер, 2023 14:07 Щось більш оригінальне крім слова «маркетинг» можете придумати?

Про «політехніки» та «національні» можете мені не розказувати: тільки сьогодні до обіду спілкувався з професором та двома доцентами саме з таких університетів.

Там все дуже сумно. Зараз іде і колосальна битва за штатні одиниці (багатьом доцентам/професорам світить знову як не 0,25 так 0,15 ставки - ставка це приблизно 14 000 гривень), так і гладіаторська битва за - це у викладачів професійний термін - «контингент» (так викладачі називають студентів). Справа в тому, що станом на сьогодні «контингент» відповідає цифрам в «перевідних наказах», але ці цифри не відповідають реальній (значно меншій) кількості студентів («живих душ»). За діючими законами якщо студент не приступив до занять на протязі 10 днів з початку навчального року, його треба відрахувати як такого, який «не приступив до занять». Кожні 12 відрахованих дорівнюють одному звільненому викладачеві. Тому на сьогодні прийняли неофіційне рішення закривати очі на відсутніх студентів та зробити переоблік «живих душ» десь на 1 жовтня. Все це знову заради збереження роботи на 0,15 або 0,25 ставки застарілого фонду викладачів.

Нагадаю: ставка доцента на сьогодні орієнтовно 14 000 гривень. Як вам зарплатня в 0,15 від цієї цифри? Сильно будете нести розумне та сучасне в маси?

Приклад УКУ мабуть позитивний, але ще нічого не означає. Або означає поодинокий окремий позитивний випадок, де правильно прочитали слова : «Кадры решают все!» та вчасно обновили персонал викладачів. Востаннє редагувалось akurt в Суб 09 вер, 2023 14:30, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 8296 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3260 раз. Подякували: 1130 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 вер, 2023 14:18 Shaman написав: fler написав: Скажу більше - є недобір навіть на ІТ-спеціальності.

Проте тут доводили, що серед 70-річних є багато чудових фахівців. Авжеж, є. А нічого, що їм свою думку висловити належним чином важко, щоб її студенти зрозуміли? Що з того, що цей професор щось там мямлить уривками фраз або одним довгим реченням, яке починалося з одного, а закінчилося геть іншим? Навіть якщо матеріал лекції не застарілий (що вкрай рідко буває у 70-річних). Про те, що професор не пам'ятає, що казав вчора і т.п., я взагалі промовчу. Скажу більше - є недобір навіть на ІТ-спеціальності.Проте тут доводили, що серед 70-річних є багато чудових фахівців. Авжеж, є. А нічого, що їм свою думку висловити належним чином важко, щоб її студенти зрозуміли? Що з того, що цей професор щось там мямлить уривками фраз або одним довгим реченням, яке починалося з одного, а закінчилося геть іншим? Навіть якщо матеріал лекції не застарілий (що вкрай рідко буває у 70-річних). Про те, що професор не пам'ятає, що казав вчора і т.п., я взагалі промовчу.

це ви перевзулися? в Україні вища освіта вже закінчилась?



тоді чого агітували, молоді потрібно їхати за кордон... це ви перевзулися? в Україні вища освіта вже закінчилась?тоді чого агітували, молоді потрібно їхати за кордон...

Не перевзулася. Лише констатую факти. Вища освіта в Україні ще не вмерла, але тепер як лотерея - лишилося дуже мало місць, де можна отимати якісну освіту((.

Будучи оптимістом, сподіваюся, що в освіті відбудуться довгоочікувані зміни на краще, хоча скоріше не завдяки, а всупереч реформам і під дією зовсім інших чинників. Не перевзулася. Лише констатую факти. Вища освіта в Україні ще не вмерла, але тепер як лотерея - лишилося дуже мало місць, де можна отимати якісну освіту((.Будучи оптимістом, сподіваюся, що в освіті відбудуться довгоочікувані зміни на краще, хоча скоріше не завдяки, а всупереч реформам і під дією зовсім інших чинників. fler

Повідомлень: 4220 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1155 раз. Подякували: 1302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 вер, 2023 14:36 vitaliiangel

Повідомлень: 19110 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2194 раз. Подякували: 3144 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1204120512061207> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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