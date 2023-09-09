akurt написав:
За діючими законами якщо студент не приступив до занять на протязі 10 днів з початку навчального року, його треба відрахувати як такого, який «не приступив до занять».
саме тому й пишуть всі заяви про індивідуальний графік, який дає змогу обійти це обмеження
akurt написав:
зробити переоблік «живих душ» десь на 1 жовтня.
Щороку відбувається уточнення контингенту 1 жовтня, адже досі триває вступ, а всі ставки нараховані за прогнозами в червні
, а не реальними даними вступу
fler написав:
Будучи оптимістом, сподіваюся, що в освіті відбудуться довгоочікувані зміни на краще, хоча скоріше не завдяки, а всупереч реформам і під дією зовсім інших чинників.
Враховуючи нову схему фінансування, яку планують впровадити з наступного року, наступить повний колапс вищої освіти в регіонах України і виживе 10-20 університетів в Києві і Львові.
akurt написав:
світить знову як не 0,25 так 0,15 ставки
зараз всі хочуть 0,75 ставки+ для відстрочки.