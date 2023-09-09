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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1204120512061207
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 14:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:За діючими законами якщо студент не приступив до занять на протязі 10 днів з початку навчального року, його треба відрахувати як такого, який «не приступив до занять».

саме тому й пишуть всі заяви про індивідуальний графік, який дає змогу обійти це обмеження
  akurt написав:зробити переоблік «живих душ» десь на 1 жовтня.

Щороку відбувається уточнення контингенту 1 жовтня, адже досі триває вступ, а всі ставки нараховані за прогнозами в червні, а не реальними даними вступу

  fler написав:Будучи оптимістом, сподіваюся, що в освіті відбудуться довгоочікувані зміни на краще, хоча скоріше не завдяки, а всупереч реформам і під дією зовсім інших чинників.

Враховуючи нову схему фінансування, яку планують впровадити з наступного року, наступить повний колапс вищої освіти в регіонах України і виживе 10-20 університетів в Києві і Львові.

  akurt написав:світить знову як не 0,25 так 0,15 ставки
зараз всі хочуть 0,75 ставки+ для відстрочки.
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