Муж родственницы просит поискать электриков на 27..30 злт в час. Монтаж фотоэлектрических панелей в Севеже.
Для этого он мне даже українською написал бедняга
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Додано: Суб 09 вер, 2023 18:58
Re: Еміграція, заробітчанство
Муж родственницы просит поискать электриков на 27..30 злт в час. Монтаж фотоэлектрических панелей в Севеже.
Для этого он мне даже українською написал бедняга
Додано: Суб 09 вер, 2023 19:05
Может быть.
Именно поэтому многие в Польше и остаются.
Дальше движутся наиболее активные и гибкие.
Кстати, молодые поляки, выезжающие из Польши в более богатые страны, тоже готовы адаптироваться.
А вот голландцы почему-то в Польше адаптироваться не хотят...
Додано: Суб 09 вер, 2023 19:07
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