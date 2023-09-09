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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1205120612071208
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 18:58

Re: Еміграція, заробітчанство

Муж родственницы просит поискать электриков на 27..30 злт в час. Монтаж фотоэлектрических панелей в Севеже.
Для этого он мне даже українською написал бедняга
beee
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 19:05

  Gastarbaiter написав:
  antey1969 написав:Просто украинцы умнеют и едут дальше, раз уж есть такая возможность, - в более обеспеченные страны. Туда, куда из Польши мигрируют сами поляки.

Ну и правильно. Польша не резиновая.
А если серьезно, то люди просто не понимают, что по соотношению зарплата/лёгкость адаптации/перспектива это одна из лучших стран для переезда.

Может быть.
Именно поэтому многие в Польше и остаются.
Дальше движутся наиболее активные и гибкие.
Кстати, молодые поляки, выезжающие из Польши в более богатые страны, тоже готовы адаптироваться.
А вот голландцы почему-то в Польше адаптироваться не хотят...
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 19:07

  beee написав:Муж родственницы просит поискать электриков на 27..30 злт в час. Монтаж фотоэлектрических панелей в Севеже.
Для этого он мне даже українською написал бедняга

Это неудивительно.
За точно такую же работу в Германии платят вдвое больше, причем тоже ищут специалистов нон-стоп.
antey1969
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  #<1 ... 1205120612071208
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