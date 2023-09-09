Муж родственницы просит поискать электриков на 27..30 злт в час. Монтаж фотоэлектрических панелей в Севеже.
Для этого он мне даже українською написал бедняга
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Додано: Суб 09 вер, 2023 18:58
Re: Еміграція, заробітчанство
Муж родственницы просит поискать электриков на 27..30 злт в час. Монтаж фотоэлектрических панелей в Севеже.
Для этого он мне даже українською написал бедняга
Додано: Суб 09 вер, 2023 19:05
Может быть.
Именно поэтому многие в Польше и остаются.
Дальше движутся наиболее активные и гибкие.
Кстати, молодые поляки, выезжающие из Польши в более богатые страны, тоже готовы адаптироваться.
А вот голландцы почему-то в Польше адаптироваться не хотят...
Додано: Суб 09 вер, 2023 19:07
Додано: Суб 09 вер, 2023 20:06
Несколько я вижу, массового выезда уже нет. Было сразу после вступления в ЕС и открытия рынка труда, но в последние годы чисто экономического смысла ехать из Польши куда-то в Нидерланды или Швецию не очень много. Разве что на сбор "клубники". В какую-нибудь Испанию-Италию так вообще нет. В основном молодежь уже едет за новыми впечатлениями, а не за деньгами.
Интересное наблюдение: из детей-беженцев в классе дочки в этом учебном году почти никого не осталось. Куда-то поуезжали. Но появилось несколько новых.
Додано: Суб 09 вер, 2023 20:38
Gastarbaiter За Польщу не знаю, а от з Чехії досі виїжджають масово, але якщо раніше їхала зовсім молодь, то тепер їдуть років в 30-35 з досвідом роботи...
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