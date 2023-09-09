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#<1 ... 1205120612071208 Додано: Суб 09 вер, 2023 18:58 Re: Еміграція, заробітчанство Муж родственницы просит поискать электриков на 27..30 злт в час. Монтаж фотоэлектрических панелей в Севеже.

Для этого он мне даже українською написал бедняга beee

Повідомлень: 1058 З нами з: 17.12.22 Подякував: 55 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 вер, 2023 19:05 Gastarbaiter написав: antey1969 написав: Просто украинцы умнеют и едут дальше, раз уж есть такая возможность, - в более обеспеченные страны. Туда, куда из Польши мигрируют сами поляки. Просто украинцы умнеют и едут дальше, раз уж есть такая возможность, - в более обеспеченные страны. Туда, куда из Польши мигрируют сами поляки.

Ну и правильно. Польша не резиновая.

А если серьезно, то люди просто не понимают, что по соотношению зарплата/лёгкость адаптации/перспектива это одна из лучших стран для переезда. Ну и правильно. Польша не резиновая.А если серьезно, то люди просто не понимают, что по соотношению зарплата/лёгкость адаптации/перспектива это одна из лучших стран для переезда.

Может быть.

Именно поэтому многие в Польше и остаются.

Дальше движутся наиболее активные и гибкие.

Кстати, молодые поляки, выезжающие из Польши в более богатые страны, тоже готовы адаптироваться.

А вот голландцы почему-то в Польше адаптироваться не хотят... Может быть.Именно поэтому многие в Польше и остаются.Дальше движутся наиболее активные и гибкие.Кстати, молодые поляки, выезжающие из Польши в более богатые страны, тоже готовы адаптироваться.А вот голландцы почему-то в Польше адаптироваться не хотят... antey1969 1

Повідомлень: 12054 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1682 раз. Подякували: 3599 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 вер, 2023 19:07 beee написав: Муж родственницы просит поискать электриков на 27..30 злт в час. Монтаж фотоэлектрических панелей в Севеже.

Для этого он мне даже українською написал бедняга Муж родственницы просит поискать электриков на 27..30 злт в час. Монтаж фотоэлектрических панелей в Севеже.Для этого он мне даже українською написал бедняга

Это неудивительно.

За точно такую же работу в Германии платят вдвое больше, причем тоже ищут специалистов нон-стоп. Это неудивительно.За точно такую же работу в Германии платят вдвое больше, причем тоже ищут специалистов нон-стоп. antey1969 1

Повідомлень: 12054 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1682 раз. Подякували: 3599 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 вер, 2023 20:06 antey1969 написав: Может быть.

Именно поэтому многие в Польше и остаются.

Дальше движутся наиболее активные и гибкие.

Кстати, молодые поляки, выезжающие из Польши в более богатые страны, тоже готовы адаптироваться.

А вот голландцы почему-то в Польше адаптироваться не хотят... Может быть.Именно поэтому многие в Польше и остаются.Дальше движутся наиболее активные и гибкие.Кстати, молодые поляки, выезжающие из Польши в более богатые страны, тоже готовы адаптироваться.А вот голландцы почему-то в Польше адаптироваться не хотят...

Несколько я вижу, массового выезда уже нет. Было сразу после вступления в ЕС и открытия рынка труда, но в последние годы чисто экономического смысла ехать из Польши куда-то в Нидерланды или Швецию не очень много. Разве что на сбор "клубники". В какую-нибудь Испанию-Италию так вообще нет. В основном молодежь уже едет за новыми впечатлениями, а не за деньгами.

Интересное наблюдение: из детей-беженцев в классе дочки в этом учебном году почти никого не осталось. Куда-то поуезжали. Но появилось несколько новых. Несколько я вижу, массового выезда уже нет. Было сразу после вступления в ЕС и открытия рынка труда, но в последние годы чисто экономического смысла ехать из Польши куда-то в Нидерланды или Швецию не очень много. Разве что на сбор "клубники". В какую-нибудь Испанию-Италию так вообще нет. В основном молодежь уже едет за новыми впечатлениями, а не за деньгами.Интересное наблюдение: из детей-беженцев в классе дочки в этом учебном году почти никого не осталось. Куда-то поуезжали. Но появилось несколько новых. Gastarbaiter Повідомлень: 2736 З нами з: 26.02.18 Подякував: 634 раз. Подякували: 459 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 вер, 2023 20:38 Gastarbaiter За Польщу не знаю, а от з Чехії досі виїжджають масово, але якщо раніше їхала зовсім молодь, то тепер їдуть років в 30-35 з досвідом роботи... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1351 З нами з: 29.07.22 Подякував: 188 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1205120612071208 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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