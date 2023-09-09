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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1205120612071208
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 18:58

Re: Еміграція, заробітчанство

Муж родственницы просит поискать электриков на 27..30 злт в час. Монтаж фотоэлектрических панелей в Севеже.
Для этого он мне даже українською написал бедняга
beee
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 19:05

  Gastarbaiter написав:
  antey1969 написав:Просто украинцы умнеют и едут дальше, раз уж есть такая возможность, - в более обеспеченные страны. Туда, куда из Польши мигрируют сами поляки.

Ну и правильно. Польша не резиновая.
А если серьезно, то люди просто не понимают, что по соотношению зарплата/лёгкость адаптации/перспектива это одна из лучших стран для переезда.

Может быть.
Именно поэтому многие в Польше и остаются.
Дальше движутся наиболее активные и гибкие.
Кстати, молодые поляки, выезжающие из Польши в более богатые страны, тоже готовы адаптироваться.
А вот голландцы почему-то в Польше адаптироваться не хотят...
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 19:07

  beee написав:Муж родственницы просит поискать электриков на 27..30 злт в час. Монтаж фотоэлектрических панелей в Севеже.
Для этого он мне даже українською написал бедняга

Это неудивительно.
За точно такую же работу в Германии платят вдвое больше, причем тоже ищут специалистов нон-стоп.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 20:06

  antey1969 написав:Может быть.
Именно поэтому многие в Польше и остаются.
Дальше движутся наиболее активные и гибкие.
Кстати, молодые поляки, выезжающие из Польши в более богатые страны, тоже готовы адаптироваться.
А вот голландцы почему-то в Польше адаптироваться не хотят...

Несколько я вижу, массового выезда уже нет. Было сразу после вступления в ЕС и открытия рынка труда, но в последние годы чисто экономического смысла ехать из Польши куда-то в Нидерланды или Швецию не очень много. Разве что на сбор "клубники". В какую-нибудь Испанию-Италию так вообще нет. В основном молодежь уже едет за новыми впечатлениями, а не за деньгами.
Интересное наблюдение: из детей-беженцев в классе дочки в этом учебном году почти никого не осталось. Куда-то поуезжали. Но появилось несколько новых.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 20:38

Gastarbaiter За Польщу не знаю, а от з Чехії досі виїжджають масово, але якщо раніше їхала зовсім молодь, то тепер їдуть років в 30-35 з досвідом роботи...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 22:15

  Gastarbaiter написав:
  antey1969 написав:Может быть.
Именно поэтому многие в Польше и остаются.
Дальше движутся наиболее активные и гибкие.
Кстати, молодые поляки, выезжающие из Польши в более богатые страны, тоже готовы адаптироваться.
А вот голландцы почему-то в Польше адаптироваться не хотят...

Несколько я вижу, массового выезда уже нет. Было сразу после вступления в ЕС и открытия рынка труда, но в последние годы чисто экономического смысла ехать из Польши куда-то в Нидерланды или Швецию не очень много. Разве что на сбор "клубники". В какую-нибудь Испанию-Италию так вообще нет. В основном молодежь уже едет за новыми впечатлениями, а не за деньгами.
Интересное наблюдение: из детей-беженцев в классе дочки в этом учебном году почти никого не осталось. Куда-то поуезжали. Но появилось несколько новых.


В классах у детей появилось много украинских мальчиков/девочек.
Может сюда переехали?
Семья из мамы и сына (папа в Украине), сидели в Польше, но уже второй год в ЮК.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 22:27

  rjkz написав:В классах у детей появилось много украинских мальчиков/девочек.
Может сюда переехали?
Семья из мамы и сына (папа в Украине), сидели в Польше, но уже второй год в ЮК.

Видимо то, что Польша не платит никаких пособий, кроме 100 евро на ребенка, играет роль.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 22:34

  Gastarbaiter написав:Интересное наблюдение: из детей-беженцев в классе дочки в этом учебном году почти никого не осталось. Куда-то поуезжали. Но появилось несколько новых.

Чимало повернулися в Україну, тому що дітям потрібен батько, а жінці - чоловік.
fler
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