|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 вер, 2023 18:58
Муж родственницы просит поискать электриков на 27..30 злт в час. Монтаж фотоэлектрических панелей в Севеже.
Для этого он мне даже українською написал бедняга
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 вер, 2023 19:05
Gastarbaiter написав: antey1969 написав:
Просто украинцы умнеют и едут дальше, раз уж есть такая возможность, - в более обеспеченные страны. Туда, куда из Польши мигрируют сами поляки.
Ну и правильно. Польша не резиновая.
А если серьезно, то люди просто не понимают, что по соотношению зарплата/лёгкость адаптации/перспектива это одна из лучших стран для переезда.
Может быть.
Именно поэтому многие в Польше и остаются.
Дальше движутся наиболее активные и гибкие.
Кстати, молодые поляки, выезжающие из Польши в более богатые страны, тоже готовы адаптироваться.
А вот голландцы почему-то в Польше адаптироваться не хотят...
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 12056
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1685 раз.
- Подякували: 3600 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 09 вер, 2023 19:07
beee написав:
Муж родственницы просит поискать электриков на 27..30 злт в час. Монтаж фотоэлектрических панелей в Севеже.
Для этого он мне даже українською написал бедняга
Это неудивительно.
За точно такую же работу в Германии платят вдвое больше, причем тоже ищут специалистов нон-стоп.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 12056
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1685 раз.
- Подякували: 3600 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 09 вер, 2023 20:06
antey1969 написав:
Может быть.
Именно поэтому многие в Польше и остаются.
Дальше движутся наиболее активные и гибкие.
Кстати, молодые поляки, выезжающие из Польши в более богатые страны, тоже готовы адаптироваться.
А вот голландцы почему-то в Польше адаптироваться не хотят...
Несколько я вижу, массового выезда уже нет. Было сразу после вступления в ЕС и открытия рынка труда, но в последние годы чисто экономического смысла ехать из Польши куда-то в Нидерланды или Швецию не очень много. Разве что на сбор "клубники". В какую-нибудь Испанию-Италию так вообще нет. В основном молодежь уже едет за новыми впечатлениями, а не за деньгами.
Интересное наблюдение: из детей-беженцев в классе дочки в этом учебном году почти никого не осталось. Куда-то поуезжали. Но появилось несколько новых.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2737
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 460 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 вер, 2023 20:38
Gastarbaiter За Польщу не знаю, а от з Чехії досі виїжджають масово, але якщо раніше їхала зовсім молодь, то тепер їдуть років в 30-35 з досвідом роботи...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1351
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 вер, 2023 22:15
Gastarbaiter написав: antey1969 написав:
Может быть.
Именно поэтому многие в Польше и остаются.
Дальше движутся наиболее активные и гибкие.
Кстати, молодые поляки, выезжающие из Польши в более богатые страны, тоже готовы адаптироваться.
А вот голландцы почему-то в Польше адаптироваться не хотят...
Несколько я вижу, массового выезда уже нет. Было сразу после вступления в ЕС и открытия рынка труда, но в последние годы чисто экономического смысла ехать из Польши куда-то в Нидерланды или Швецию не очень много. Разве что на сбор "клубники". В какую-нибудь Испанию-Италию так вообще нет. В основном молодежь уже едет за новыми впечатлениями, а не за деньгами.
Интересное наблюдение: из детей-беженцев в классе дочки в этом учебном году почти никого не осталось. Куда-то
поуезжали. Но появилось несколько новых.
В классах у детей появилось много украинских мальчиков/девочек.
Может сюда переехали?
Семья из мамы и сына (папа в Украине), сидели в Польше, но уже второй год в ЮК.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15388
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7942 раз.
- Подякували: 4855 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Суб 09 вер, 2023 22:27
rjkz написав:
В классах у детей появилось много украинских мальчиков/девочек.
Может сюда переехали?
Семья из мамы и сына (папа в Украине), сидели в Польше, но уже второй год в ЮК.
Видимо то, что Польша не платит никаких пособий, кроме 100 евро на ребенка, играет роль.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2737
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 460 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 вер, 2023 22:34
Gastarbaiter написав:
Интересное наблюдение: из детей-беженцев в классе дочки в этом учебном году почти никого не осталось. Куда-то поуезжали. Но появилось несколько новых.
Чимало повернулися в Україну, тому що дітям потрібен батько, а жінці - чоловік.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4222
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1156 раз.
- Подякували: 1303 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 вер, 2023 23:36
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
В классах у детей появилось много украинских мальчиков/девочек.
Может сюда переехали?
Семья из мамы и сына (папа в Украине), сидели в Польше, но уже второй год в ЮК.
Видимо то, что Польша не платит никаких пособий, кроме 100 евро на ребенка, играет роль.
Я не в курсе что именно платит ЮК, там что-то незначительное платит в целом, и что-то компенсирует собственникам жилья. Мама работает по специальности, поэтому ей там совсем небольшая сумма, так как у нее не фуллтайм.
Думали ехать в Испанию, но я отговорил, так как языка у них испанского меньше чем ноль, а Инглиш на приличном уровне и у мамы и у сына.
Насколько я знаю, в США получатели статусов по программам для украинцев, получают медицинскую страховку (медикейд), около 300+ долларов фудстемпов на человека и Старикан писал о какой-то сумме денежного пособия, около 300 долларов на человека. Что в целом хоть и стоит сказать "спасибо", но "сидеть" на этом не стоит. Страна дает разрешение на работу и это стоит всех пособий.
Собственнно опыт всех эмигрантов показывает, что да, можно на паблик чардж хорошо кушать и будет где жить и будет крутая "бесплатная" страховка, но это путь в не очень куда. Можно спорить о том, что есть-ли финансовый смысл работать на "низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работах" (с), но если человек хочет чего-то добиться, то сидя на фудстемпах он явно этого не сделает.
В то-же время, не могу не отрицать тот факт, что есть категории людей предпенсионного (реально предпенсионнного, а не "предпенсионного") возраста, которым нет абсолютно никакого смысла дергаться на работу, так как они слетят с паблик чардж, который легко получить вначале и потом тяжело добиться, если уже потерял по причине того, что работал.
Хотя мне недавно рассказали, чтто уволили айтишника из банка, сократили.
И он подался на фудстемпы. Дохода нет. На счету деньги есть, до сокращения, недельный чек (то есть, после вычета налогов) был....готовы?...6,5 куе.
И фудстемпы ему дали.
Я-бы не поверил, если-бы это не рассказал человек, который оформлял это со стороны СИти.
Но в этой истории есть свое зерно - стОит-ли сидеть на социале, если есть возможность зарабатыывать?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15388
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7942 раз.
- Подякували: 4855 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Нед 10 вер, 2023 01:12
Gastarbaiter написав: antey1969 написав:
Может быть.
Именно поэтому многие в Польше и остаются.
Дальше движутся наиболее активные и гибкие.
Кстати, молодые поляки, выезжающие из Польши в более богатые страны, тоже готовы адаптироваться.
А вот голландцы почему-то в Польше адаптироваться не хотят...
Несколько я вижу, массового выезда уже нет. Было сразу после вступления в ЕС и открытия рынка труда, но в последние годы чисто экономического смысла ехать из Польши куда-то в Нидерланды или Швецию не очень много. Разве что на сбор "клубники". В какую-нибудь Испанию-Италию так вообще нет. В основном молодежь уже едет за новыми впечатлениями, а не за деньгами.
Интересное наблюдение: из детей-беженцев в классе дочки в этом учебном году почти никого не осталось. Куда-то поуезжали. Но появилось несколько новых.
Согласно статистике, в Польше за последние полгода количество наших беженцев даже уменьшилось. В Германии, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Штатах - наоборот увеличилось.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 12056
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1685 раз.
- Подякували: 3600 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|