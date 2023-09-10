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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 вер, 2023 04:08
Додано: Нед 10 вер, 2023 04:31
В НЙ это стартовые ценники для электриков без лицензии,но "наши" берут свежих эмигрантов и на 18-20 долларов в час.
Пока они раздуплятся, пока сориентируются что-где-куда-почем, то уже хорошо сэкономят денег своим работодателям.
"Мы, гусские, не обманываем дгуг дгуга" (с).
В то-же время американцы не платят таких мизерных зарплат.
Особенно если это профильная фирма.
Но и для того, чтобы подняли зп, проще уйти в другую фирму.
Товарищ ушел с 29 долларов в час, хотя был типа бригадира, учил новичков, свободный Инглиш, а этих самых новичков берут на 30 в час.
Додано: Нед 10 вер, 2023 13:09
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