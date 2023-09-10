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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1206120712081209
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 04:08

  beee написав:Муж родственницы просит поискать электриков на 27..30 злт в час. Монтаж фотоэлектрических панелей в Севеже.
Для этого он мне даже українською написал бедняга

Он вам из 2018 года пишет?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 04:31

  Gastarbaiter написав:
  beee написав:Муж родственницы просит поискать электриков на 27..30 злт в час. Монтаж фотоэлектрических панелей в Севеже.
Для этого он мне даже українською написал бедняга

Он вам из 2018 года пишет?


В НЙ это стартовые ценники для электриков без лицензии,но "наши" берут свежих эмигрантов и на 18-20 долларов в час.
Пока они раздуплятся, пока сориентируются что-где-куда-почем, то уже хорошо сэкономят денег своим работодателям.
"Мы, гусские, не обманываем дгуг дгуга" (с).
В то-же время американцы не платят таких мизерных зарплат.
Особенно если это профильная фирма.
Но и для того, чтобы подняли зп, проще уйти в другую фирму.
Товарищ ушел с 29 долларов в час, хотя был типа бригадира, учил новичков, свободный Инглиш, а этих самых новичков берут на 30 в час.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 13:09

Польський стартап Nevomo випробував перший у світі потяг на магнітній рейці, повідомляє The Mayor. Технологія відрізняється від маглева тим, що дозволяє використовувати вже наявну інфраструктуру лише з незначними змінами.

720-метрова залізнична колія в Новій Сажині стала випробувальним майданчиком для першого в світі поїзда MagRail. Ця технологія, розроблена польським стартапом Nevomo, дозволяє потягам підійматися та левітувати над рейками, розвиваючи високу швидкість – до 550 км/год.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 14:27

  Gastarbaiter написав:
Польський стартап Nevomo випробував перший у світі потяг на магнітній рейці, повідомляє The Mayor. Технологія відрізняється від маглева тим, що дозволяє використовувати вже наявну інфраструктуру лише з незначними змінами.

720-метрова залізнична колія в Новій Сажині стала випробувальним майданчиком для першого в світі поїзда MagRail. Ця технологія, розроблена польським стартапом Nevomo, дозволяє потягам підійматися та левітувати над рейками, розвиваючи високу швидкість – до 550 км/год.

При Порошенко некий гражданин Омелян вовсю рассказывал о скором гиперлупе в Украине. И что?
Сейчас сказочник из Польши о левитации над имеющимися рельсами вещает.
Вообще, было бы интересно взглянуть, как стартап разогнал до 550 км в час поезд на 720 метрах а потом еще и умудрился его остановить.
Их, таких суперстартаперов, много по всему миру.
Но не всему же, что они так красочно описывают, нужно верить...
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 14:43

Наверное какой-то бигунец с Украины застартапил и разогнал
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 15:54

  antey1969 написав:При Порошенко некий гражданин Омелян вовсю рассказывал о скором гиперлупе в Украине. И что?
Сейчас сказочник из Польши о левитации над имеющимися рельсами вещает.
Вообще, было бы интересно взглянуть, как стартап разогнал до 550 км в час поезд на 720 метрах а потом еще и умудрился его остановить.
Их, таких суперстартаперов, много по всему миру.
Но не всему же, что они так красочно описывают, нужно верить...

Очевидно, что на том тестовом участке до 550 км/ч никто не разгоняется. Было 130 или около того. Но смысл моего поста был в том, что Польша - это уже далеко не только "фабрика" Европы и поставщик сантехников/уборщиц в более богатые страны. Я уверен, что лет через 10 Польша станет технологическим локомотивом Европы. Что за эти 10 лет изменится в Германии или Нидерландах? Скорее всего, ничего.
П - перспектива.
Gastarbaiter
 
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  #<1 ... 1206120712081209
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