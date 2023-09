Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

beee написав: Муж родственницы просит поискать электриков на 27..30 злт в час. Монтаж фотоэлектрических панелей в Севеже.

Для этого он мне даже українською написал бедняга

Для этого он мне даже українською написал бедняга Муж родственницы просит поискать электриков на 27..30 злт в час. Монтаж фотоэлектрических панелей в Севеже.Для этого он мне даже українською написал бедняга

Gastarbaiter написав: beee написав: Муж родственницы просит поискать электриков на 27..30 злт в час. Монтаж фотоэлектрических панелей в Севеже.

Для этого он мне даже українською написал бедняга

Он вам из 2018 года пишет?

Для этого он мне даже українською написал бедняга Муж родственницы просит поискать электриков на 27..30 злт в час. Монтаж фотоэлектрических панелей в Севеже.Для этого он мне даже українською написал бедняга

Он вам из 2018 года пишет? Он вам из 2018 года пишет?



В НЙ это стартовые ценники для электриков без лицензии,но "наши" берут свежих эмигрантов и на 18-20 долларов в час.

Пока они раздуплятся, пока сориентируются что-где-куда-почем, то уже хорошо сэкономят денег своим работодателям.

"Мы, гусские, не обманываем дгуг дгуга" (с).

В то-же время американцы не платят таких мизерных зарплат.

Особенно если это профильная фирма.

Но и для того, чтобы подняли зп, проще уйти в другую фирму.

В НЙ это стартовые ценники для электриков без лицензии,но "наши" берут свежих эмигрантов и на 18-20 долларов в час.Пока они раздуплятся, пока сориентируются что-где-куда-почем, то уже хорошо сэкономят денег своим работодателям."Мы, гусские, не обманываем дгуг дгуга" (с).В то-же время американцы не платят таких мизерных зарплат.Особенно если это профильная фирма.Но и для того, чтобы подняли зп, проще уйти в другую фирму.Товарищ ушел с 29 долларов в час, хотя был типа бригадира, учил новичков, свободный Инглиш, а этих самых новичков берут на 30 в час.

Польський стартап Nevomo випробував перший у світі потяг на магнітній рейці, повідомляє The Mayor. Технологія відрізняється від маглева тим, що дозволяє використовувати вже наявну інфраструктуру лише з незначними змінами.

720-метрова залізнична колія в Новій Сажині стала випробувальним майданчиком для першого в світі поїзда MagRail. Ця технологія, розроблена польським стартапом Nevomo, дозволяє потягам підійматися та левітувати над рейками, розвиваючи високу швидкість – до 550 км/год.



720-метрова залізнична колія в Новій Сажині стала випробувальним майданчиком для першого в світі поїзда MagRail. Ця технологія, розроблена польським стартапом Nevomo, дозволяє потягам підійматися та левітувати над рейками, розвиваючи високу швидкість – до 550 км/год. Gastarbaiter Повідомлень: 2740 З нами з: 26.02.18 Подякував: 634 раз. Подякували: 461 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 вер, 2023 14:27 Gastarbaiter написав: Польський стартап Nevomo випробував перший у світі потяг на магнітній рейці, повідомляє The Mayor. Технологія відрізняється від маглева тим, що дозволяє використовувати вже наявну інфраструктуру лише з незначними змінами.



720-метрова залізнична колія в Новій Сажині стала випробувальним майданчиком для першого в світі поїзда MagRail. Ця технологія, розроблена польським стартапом Nevomo, дозволяє потягам підійматися та левітувати над рейками, розвиваючи високу швидкість – до 550 км/год.

При Порошенко некий гражданин Омелян вовсю рассказывал о скором гиперлупе в Украине. И что?

Сейчас сказочник из Польши о левитации над имеющимися рельсами вещает.

Вообще, было бы интересно взглянуть, как стартап разогнал до 550 км в час поезд на 720 метрах а потом еще и умудрился его остановить.

Их, таких суперстартаперов, много по всему миру.

При Порошенко некий гражданин Омелян вовсю рассказывал о скором гиперлупе в Украине. И что?Сейчас сказочник из Польши о левитации над имеющимися рельсами вещает.Вообще, было бы интересно взглянуть, как стартап разогнал до 550 км в час поезд на 720 метрах а потом еще и умудрился его остановить.Их, таких суперстартаперов, много по всему миру.Но не всему же, что они так красочно описывают, нужно верить...

Наверное какой-то бигунец с Украины застартапил и разогнал

Сейчас сказочник из Польши о левитации над имеющимися рельсами вещает.

Вообще, было бы интересно взглянуть, как стартап разогнал до 550 км в час поезд на 720 метрах а потом еще и умудрился его остановить.

Их, таких суперстартаперов, много по всему миру.

Но не всему же, что они так красочно описывают, нужно верить... При Порошенко некий гражданин Омелян вовсю рассказывал о скором гиперлупе в Украине. И что?Сейчас сказочник из Польши о левитации над имеющимися рельсами вещает.Вообще, было бы интересно взглянуть, как стартап разогнал до 550 км в час поезд на 720 метрах а потом еще и умудрился его остановить.Их, таких суперстартаперов, много по всему миру.Но не всему же, что они так красочно описывают, нужно верить...

Очевидно, что на том тестовом участке до 550 км/ч никто не разгоняется. Было 130 или около того. Но смысл моего поста был в том, что Польша - это уже далеко не только "фабрика" Европы и поставщик сантехников/уборщиц в более богатые страны. Я уверен, что лет через 10 Польша станет технологическим локомотивом Европы. Что за эти 10 лет изменится в Германии или Нидерландах? Скорее всего, ничего.

Очевидно, что на том тестовом участке до 550 км/ч никто не разгоняется. Было 130 или около того. Но смысл моего поста был в том, что Польша - это уже далеко не только "фабрика" Европы и поставщик сантехников/уборщиц в более богатые страны. Я уверен, что лет через 10 Польша станет технологическим локомотивом Европы. Что за эти 10 лет изменится в Германии или Нидерландах? Скорее всего, ничего.

П - перспектива.

Для этого он мне даже українською написал бедняга Муж родственницы просит поискать электриков на 27..30 злт в час. Монтаж фотоэлектрических панелей в Севеже.Для этого он мне даже українською написал бедняга

Дешёво? Я, в общом-то, клал на его письма. Просто интересно, у них как будто людей нет. Хитрожопые

akurt написав: Якось не хоче ніхто йти вчитися наприклад, як тут радив всім пан Denik - на бравого залізничника із зарплатою в 6900 гривень та пʼятиденним робочим тижнем.

Навіть у Східній Європі з/п залізничників біля 2к Євро. І ми прийдемо туди ж через домінацію залізничного транспорту в енергетичну кризу над автомобільним та менші викиди С02, коли торгівлю вуглецевими квотами поширять та рідке паливо.

Навіть у Східній Європі з/п залізничників біля 2к Євро. І ми прийдемо туди ж через домінацію залізничного транспорту в енергетичну кризу над автомобільним та менші викиди С02, коли торгівлю вуглецевими квотами поширять та рідке паливо.Або ж світова війна і паливо по карткам.



720-метрова залізнична колія в Новій Сажині стала випробувальним майданчиком для першого в світі поїзда MagRail. Ця технологія, розроблена польським стартапом Nevomo, дозволяє потягам підійматися та левітувати над рейками, розвиваючи високу швидкість – до 550 км/год.

В Європі треба думати не про левітанцію, а про впровадження автоматичної зчепки та про забезпечення електроенергію в Німеччині - перша зима без АЕС.

