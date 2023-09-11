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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 вер, 2023 21:38
akurt написав:
Якось не хоче ніхто йти вчитися наприклад, як тут радив всім пан Denik - на бравого залізничника із зарплатою в 6900 гривень та пʼятиденним робочим тижнем.
Навіть у Східній Європі з/п залізничників біля 2к Євро. І ми прийдемо туди ж через домінацію залізничного транспорту в енергетичну кризу над автомобільним та менші викиди С02, коли торгівлю вуглецевими квотами поширять та рідке паливо.
Або ж світова війна і паливо по карткам.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 23:29
Gastarbaiter написав:
Польський стартап Nevomo випробував перший у світі потяг на магнітній рейці, повідомляє The Mayor. Технологія відрізняється від маглева тим, що дозволяє використовувати вже наявну інфраструктуру лише з незначними змінами.
720-метрова залізнична колія в Новій Сажині стала випробувальним майданчиком для першого в світі поїзда MagRail. Ця технологія, розроблена польським стартапом Nevomo, дозволяє потягам підійматися та левітувати над рейками, розвиваючи високу швидкість – до 550 км/год.
В Європі треба думати не про левітанцію, а про впровадження автоматичної зчепки та про забезпечення електроенергію в Німеччині - перша зима без АЕС.
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Додано: Пон 11 вер, 2023 13:42
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Наші люди, які не без труднощів перейшли кордон Мексика-США на свято 4 липня, вже майже адаптувалися:
- вселилися в квартиру 1-bedroom в тихому містечку Santa Clara. Квартира нова, готова «під ключ». Купили: канапу, двоспальне ліжко, обідній стіл із стільцями та килим.
Останні 2 речі куплені в нашій діаспорі, наприклад, колишнім власникам новий килим не підійшов розмірами (думали проточне, а получилося інше), то при ціні в 300$ віддали їм за символічні 50$.
- викупили в прихистку для собак домашнього песика гарної породи за 450$. З документами, чіпом та щепленнями. Бавляться. Прийшлося в авто купити спеціальний килим на задню частину легковика.
- здали теоретичний екзамен на водійське посвідчення (з другого разу);
- здали практичний екзамен на водійське посвідчення (з першого разу).
Все обійшлося в якісь копійки/центи.
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