#<1 ... 1206120712081209 Додано: Нед 10 вер, 2023 21:38 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Якось не хоче ніхто йти вчитися наприклад, як тут радив всім пан Denik - на бравого залізничника із зарплатою в 6900 гривень та пʼятиденним робочим тижнем.

Навіть у Східній Європі з/п залізничників біля 2к Євро. І ми прийдемо туди ж через домінацію залізничного транспорту в енергетичну кризу над автомобільним та менші викиди С02, коли торгівлю вуглецевими квотами поширять та рідке паливо.

Або ж світова війна і паливо по карткам. Навіть у Східній Європі з/п залізничників біля 2к Євро. І ми прийдемо туди ж через домінацію залізничного транспорту в енергетичну кризу над автомобільним та менші викиди С02, коли торгівлю вуглецевими квотами поширять та рідке паливо.Або ж світова війна і паливо по карткам.



720-метрова залізнична колія в Новій Сажині стала випробувальним майданчиком для першого в світі поїзда MagRail. Ця технологія, розроблена польським стартапом Nevomo, дозволяє потягам підійматися та левітувати над рейками, розвиваючи високу швидкість – до 550 км/год.

В Європі треба думати не про левітанцію, а про впровадження автоматичної зчепки та про забезпечення електроенергію в Німеччині - перша зима без АЕС.



News from USA

Наші люди, які не без труднощів перейшли кордон Мексика-США на свято 4 липня, вже майже адаптувалися:

- вселилися в квартиру 1-bedroom в тихому містечку Santa Clara. Квартира нова, готова «під ключ». Купили: канапу, двоспальне ліжко, обідній стіл із стільцями та килим.

Останні 2 речі куплені в нашій діаспорі, наприклад, колишнім власникам новий килим не підійшов розмірами (думали проточне, а получилося інше), то при ціні в 300$ віддали їм за символічні 50$.

- викупили в прихистку для собак домашнього песика гарної породи за 450$. З документами, чіпом та щепленнями. Бавляться. Прийшлося в авто купити спеціальний килим на задню частину легковика.

- здали теоретичний екзамен на водійське посвідчення (з другого разу);

- здали практичний екзамен на водійське посвідчення (з першого разу).

News from Canada



Приємні новини надійшли з Торонто: випускник університету в Дніпрі (бакалавр) успішно закінчив 1,5 річне навчання в університеті Торонто та отримав ступінь Master’s degree.

Витрати склали орієнтовно 20 000$.

В ці дні працює Full time за фахом в одному з відомих банків Канади. Цитата мовою оригіналу: «Зараз тільки працюю, а працюю десь 35 годин на тиждень. Графік в основному 12pm-8pm чи 10am-6pm”.

Оплата: 20,5 CAD на годину чистими.

Це зовсім не жирно, але я вважаю, що старт є непоганим: робота відповідає отриманому фаху за дипломом. akurt

Вчера в Бруклине курсировали старинные поезда метро из музея.

В первый раз выбрался на это мероприятие с семьей, правда долго собирались, успели уже на последний поезд.

Встретили одноклассницу старшего сына с ее мамой.

И сегодня, как она выразилась, день ее второго рождения.

Работала в Манхеттене в нескольких кварталах от ВТЦ.

Все произошло на ее глазах.

9/11.

В целом, очень интересная история эмиграции.

Приехала в 27 лет в 1999.

Сейчас с мужем в разводе, купила квартиру, родила 2-х детей, живет с пожилой мамой.

Платит за учебу старшего сына в кораблестроительном каледже 40 куе в год (зарплата по окончании учебы стартует от 120 куе в год) и за учебу дочери в частной школе. Про работу все что удалось выведать - "работает в финансах". Вчера в Бруклине курсировали старинные поезда метро из музея.В первый раз выбрался на это мероприятие с семьей, правда долго собирались, успели уже на последний поезд.Встретили одноклассницу старшего сына с ее мамой.И сегодня, как она выразилась, день ее второго рождения.Работала в Манхеттене в нескольких кварталах от ВТЦ.Все произошло на ее глазах.9/11.В целом, очень интересная история эмиграции.Приехала в 27 лет в 1999.Сейчас с мужем в разводе, купила квартиру, родила 2-х детей, живет с пожилой мамой.Платит за учебу старшего сына в кораблестроительном каледже 40 куе в год (зарплата по окончании учебы стартует от 120 куе в год) и за учебу дочери в частной школе. Про работу все что удалось выведать - "работает в финансах".

News from Canada



Приємні новини надійшли з Торонто: випускник університету в Дніпрі (бакалавр) успішно закінчив 1,5 річне навчання в університеті Торонто та отримав ступінь Master’s degree.

Витрати склали орієнтовно 20 000$.

В ці дні працює Full time за фахом в одному з відомих банків Канади. Цитата мовою оригіналу: «Зараз тільки працюю, а працюю десь 35 годин на тиждень. Графік в основному 12pm-8pm чи 10am-6pm”.

Оплата: 20,5 CAD на годину чистими.

Це зовсім не жирно, але я вважаю, що старт є непоганим: робота відповідає отриманому фаху за дипломом. News from CanadaПриємні новини надійшли з Торонто: випускник університету в Дніпрі (бакалавр) успішно закінчив 1,5 річне навчання в університеті Торонто та отримав ступінь Master's degree.Витрати склали орієнтовно 20 000$.В ці дні працює Full time за фахом в одному з відомих банків Канади. Цитата мовою оригіналу: «Зараз тільки працюю, а працюю десь 35 годин на тиждень. Графік в основному 12pm-8pm чи 10am-6pm".Оплата: 20,5 CAD на годину чистими.Це зовсім не жирно, але я вважаю, що старт є непоганим: робота відповідає отриманому фаху за дипломом.

От тільки незрозуміло: навіщо було витрачати ще ці 1.5 роки та 20 тис.? Не вірю, що з українським бакалавром не візьмуть у канадський банк.

