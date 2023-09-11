Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Якось не хоче ніхто йти вчитися наприклад, як тут радив всім пан Denik - на бравого залізничника із зарплатою в 6900 гривень та пʼятиденним робочим тижнем.
Навіть у Східній Європі з/п залізничників біля 2к Євро. І ми прийдемо туди ж через домінацію залізничного транспорту в енергетичну кризу над автомобільним та менші викиди С02, коли торгівлю вуглецевими квотами поширять та рідке паливо. Або ж світова війна і паливо по карткам.
Польський стартап Nevomo випробував перший у світі потяг на магнітній рейці, повідомляє The Mayor. Технологія відрізняється від маглева тим, що дозволяє використовувати вже наявну інфраструктуру лише з незначними змінами.
720-метрова залізнична колія в Новій Сажині стала випробувальним майданчиком для першого в світі поїзда MagRail. Ця технологія, розроблена польським стартапом Nevomo, дозволяє потягам підійматися та левітувати над рейками, розвиваючи високу швидкість – до 550 км/год.
В Європі треба думати не про левітанцію, а про впровадження автоматичної зчепки та про забезпечення електроенергію в Німеччині - перша зима без АЕС.
News from USA Наші люди, які не без труднощів перейшли кордон Мексика-США на свято 4 липня, вже майже адаптувалися: - вселилися в квартиру 1-bedroom в тихому містечку Santa Clara. Квартира нова, готова «під ключ». Купили: канапу, двоспальне ліжко, обідній стіл із стільцями та килим. Останні 2 речі куплені в нашій діаспорі, наприклад, колишнім власникам новий килим не підійшов розмірами (думали проточне, а получилося інше), то при ціні в 300$ віддали їм за символічні 50$. - викупили в прихистку для собак домашнього песика гарної породи за 450$. З документами, чіпом та щепленнями. Бавляться. Прийшлося в авто купити спеціальний килим на задню частину легковика. - здали теоретичний екзамен на водійське посвідчення (з другого разу); - здали практичний екзамен на водійське посвідчення (з першого разу). Все обійшлося в якісь копійки/центи.
News from USA Наші люди, які не без труднощів перейшли кордон Мексика-США на свято 4 липня, вже майже адаптувалися: - вселилися в квартиру 1-bedroom в тихому містечку Santa Clara. Квартира нова, готова «під ключ». Купили: канапу, двоспальне ліжко, обідній стіл із стільцями та килим. Останні 2 речі куплені в нашій діаспорі, наприклад, колишнім власникам новий килим не підійшов розмірами (думали проточне, а получилося інше), то при ціні в 300$ віддали їм за символічні 50$. - викупили в прихистку для собак домашнього песика гарної породи за 450$. З документами, чіпом та щепленнями. Бавляться. Прийшлося в авто купити спеціальний килим на задню частину легковика. - здали теоретичний екзамен на водійське посвідчення (з другого разу); - здали практичний екзамен на водійське посвідчення (з першого разу). Все обійшлося в якісь копійки/центи.
Тема взагалі не розкрита: не названо а ні виробників канапи, ліжка, стіла, стільців та килима. А ні матеріали з яких вони зроблені. Чи підходять вони по стилю один до одного та до ремонту будинку. І т.ін. Ноль деталей, надважливих для розуміння задоволення від життя, яке отримують наші колишні співвітчизники.
Приємні новини надійшли з Торонто: випускник університету в Дніпрі (бакалавр) успішно закінчив 1,5 річне навчання в університеті Торонто та отримав ступінь Master’s degree. Витрати склали орієнтовно 20 000$. В ці дні працює Full time за фахом в одному з відомих банків Канади. Цитата мовою оригіналу: «Зараз тільки працюю, а працюю десь 35 годин на тиждень. Графік в основному 12pm-8pm чи 10am-6pm”. Оплата: 20,5 CAD на годину чистими. Це зовсім не жирно, але я вважаю, що старт є непоганим: робота відповідає отриманому фаху за дипломом.
Приємні новини надійшли з Торонто: випускник університету в Дніпрі (бакалавр) успішно закінчив 1,5 річне навчання в університеті Торонто та отримав ступінь Master’s degree. Витрати склали орієнтовно 20 000$. В ці дні працює Full time за фахом в одному з відомих банків Канади. Цитата мовою оригіналу: «Зараз тільки працюю, а працюю десь 35 годин на тиждень. Графік в основному 12am-8pm чи 10am-6pm”. Оплата: 20,5 CAD на годину. Це зовсім не жирно, але я вважаю що старт є непоганим.
Вчера в Бруклине курсировали старинные поезда метро из музея. В первый раз выбрался на это мероприятие с семьей, правда долго собирались, успели уже на последний поезд. Встретили одноклассницу старшего сына с ее мамой. И сегодня, как она выразилась, день ее второго рождения. Работала в Манхеттене в нескольких кварталах от ВТЦ. Все произошло на ее глазах. 9/11. В целом, очень интересная история эмиграции. Приехала в 27 лет в 1999. Сейчас с мужем в разводе, купила квартиру, родила 2-х детей, живет с пожилой мамой. Платит за учебу старшего сына в кораблестроительном каледже 40 куе в год (зарплата по окончании учебы стартует от 120 куе в год) и за учебу дочери в частной школе. Про работу все что удалось выведать - "работает в финансах".
Приємні новини надійшли з Торонто: випускник університету в Дніпрі (бакалавр) успішно закінчив 1,5 річне навчання в університеті Торонто та отримав ступінь Master’s degree. Витрати склали орієнтовно 20 000$. В ці дні працює Full time за фахом в одному з відомих банків Канади. Цитата мовою оригіналу: «Зараз тільки працюю, а працюю десь 35 годин на тиждень. Графік в основному 12pm-8pm чи 10am-6pm”. Оплата: 20,5 CAD на годину чистими. Це зовсім не жирно, але я вважаю, що старт є непоганим: робота відповідає отриманому фаху за дипломом.
От тільки незрозуміло: навіщо було витрачати ще ці 1.5 роки та 20 тис.? Не вірю, що з українським бакалавром не візьмуть у канадський банк.