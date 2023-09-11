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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 вер, 2023 17:29
akurt написав:
бакалавр в Україні, а потім - вступ в магістратуру провідного університету Канади.
От це я підтримую. Оптимально з точки зору максимізації отримання знань і мінімізації витрат. Особливо якщо в Україні хоча б 1-2 роки паралельно працювати за фахом (найкраще влаштуватись після практики на 3 курсі).
Або, як ще більш економний варіант, в магістратурі вчитись за програмою подвійного диплому. В нас цього року 2 студентки так поїхали за дипломами в Нью-Йорк, Манхеттен Коледж. І ще 5 в Італію, Лаквіла.
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Додано: Пон 11 вер, 2023 17:48
akurt написав:
Ну, по-перше - про «навіщо» - можна спробувати та перевірити: спрямувати когось з дітей на навчання в один з українських університетів, щоби отримав диплом бакалавра, потім потренувався трохи торгувати на ринку джинсами або викрутками, а потім влаштувався на роботу в провідний банк Канади. Точно візьмуть.
По-друге, є такий метод попасти в список людей, які чогось хочуть/можуть/получиться досягли в житті.
Про один з цих методів я розказував - не секрет - дитина поступає в один із другорядних університетів США (щоби було подешевше), вчиться там на «відмінно» (це дуже важливо), після другого курсу переводиться в один з університетів з «Ліга плюща»: Стенфорд або Гарвард.
Вуаля: після таких університетів за дитиною стоїть черга роботодавців.
Про Канаду щось аналогічно: бакалавр в Україні (зараз якщо студент зʼявився на заняттях, то оцінку «5» ставлять, якщо навіть на знає назву предмета), а потім - вступ в магістратуру провідного університету Канади.
Вуаля: після таких університетів за дитиною майже стоїть черга роботодавців.
Тепер дивимося глибше та ширше:
- закінчення університету в Канаді та full-time робота в Канаді практично гарантують отримання PR в Канаді через рік та в перспективі - громадянства Канади.
- PR в Канаді та робота практично гарантують отримання в Посольстві США в Канаді візи в США.
- віза в США, PR Канади або громадянство Канади гарантують вʼїзд в США і можливо - роботу в США.
А все почалося з диплома магістра зовсім не в Києво-Могилянській академії…
Ну і вишенька на тортику: батько того магістра працює багато років виконробом.
Тобто багато років скирдує гроші, які чесні чисті сумлінні покупці залізобетонних паралеоепипедів або земельних ділянок виділяють йому для скирдування.
То треба ж ту скирду грошей якось уберегти від пожежі…
Чим не метод?
Ну в мене "український бакалавр". Якось ніколи не перешкоджало при працевлаштуванні, що ще рік не витратив на магістра.
Але я розумію, що за магістрами провідних вузів стоїть черга з усяких провідних роботодавців. От тільки "20.5 CAD на годину" та "компания мрії", заради якої варто запотіти, якось не в'яжуться.
Я впевнений, що цього хлопчину узяли б до того банку і без канадського магістра. А далі усе за планом: PR в Канаді, віза в США, пенсія у власному будиночку у Флориді.
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Додано: Пон 11 вер, 2023 18:01
Ну хоч хтось підтримав.
Приємно. Тим більше, що метод апробований.
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Додано: Пон 11 вер, 2023 18:08
Gastarbaiter написав:
[ От тільки "20.5 CAD на годину" та "компания мрії", заради якої варто запотіти, якось не в'яжуться.
Я впевнений, що цього хлопчину узяли б до того банку і без канадського магістра. А далі усе за планом: PR в Канаді, віза в США, пенсія у власному будиночку у Флориді.
А я з вами не погоджуюся в першій половині тексту.
Сам захистив диплом 23 червня.
Повинен був відпочивати 1 чи 2 місяці після закінчення університету, але роботодавець сказав, що потім будеш відпочивати і вже 1 липня я вийшов на роботу на саму саму низьку посаду і на саму низьку зарплатню.
Нижче мене в установі мала посадовий оклад тільки прибиральниця. Слово «інженер» звучало гордо.
Це був стимул підвищувати кваліфікацію та йти вверх. Намагалися утримати і підвищили оклад з 1 жовтня на 20%.
А вже 1 листопада я написав заяву про бажання про переведення/звільнення і йти вище, керівник крутив мою заяву і так, і сяк: я був потрібний, але на ту зарплатню я вже не погоджувався. Керівник продовжував крутити мою заяву і говорив: «Ми можемо і не підписати…» Підписав.
Так що я на власному досвіді написав: старт нікому невідомого магістра з нікому (майже) невідомої країни з майже невідомо яким вмінням в одному з провідних банків світу — то класно!
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Додано: Пон 11 вер, 2023 18:49
давно смотрел вакансии, могу ошибаться, но на работу "менеджером" в банк США не требовалось высшее образование, там сидеть обслуживать бабушек которым лень самим освоить интернет-платежи
другое что позабавило не всегда требуется даже полностью закончить школу
зато так старательно пишут что нужно мочь поднимать папочки макулатуры весом 20 фунтов
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