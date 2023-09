Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1208120912101211> Додано: Пон 11 вер, 2023 17:29 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: бакалавр в Україні, а потім - вступ в магістратуру провідного університету Канади. бакалавр в Україні, а потім - вступ в магістратуру провідного університету Канади.

От це я підтримую. Оптимально з точки зору максимізації отримання знань і мінімізації витрат. Особливо якщо в Україні хоча б 1-2 роки паралельно працювати за фахом (найкраще влаштуватись після практики на 3 курсі).

Або, як ще більш економний варіант, в магістратурі вчитись за програмою подвійного диплому. В нас цього року 2 студентки так поїхали за дипломами в Нью-Йорк, Манхеттен Коледж. І ще 5 в Італію, Лаквіла. От це я підтримую. Оптимально з точки зору максимізації отримання знань і мінімізації витрат. Особливо якщо в Україні хоча б 1-2 роки паралельно працювати за фахом (найкраще влаштуватись після практики на 3 курсі).Або, як ще більш економний варіант, в магістратурі вчитись за програмою подвійного диплому. В нас цього року 2 студентки так поїхали за дипломами в Нью-Йорк, Манхеттен Коледж. І ще 5 в Італію, Лаквіла. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1370 З нами з: 29.07.22 Подякував: 193 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 вер, 2023 17:48 akurt написав: Ну, по-перше - про «навіщо» - можна спробувати та перевірити: спрямувати когось з дітей на навчання в один з українських університетів, щоби отримав диплом бакалавра, потім потренувався трохи торгувати на ринку джинсами або викрутками, а потім влаштувався на роботу в провідний банк Канади. Точно візьмуть.

По-друге, є такий метод попасти в список людей, які чогось хочуть/можуть/получиться досягли в житті.

Про один з цих методів я розказував - не секрет - дитина поступає в один із другорядних університетів США (щоби було подешевше), вчиться там на «відмінно» (це дуже важливо), після другого курсу переводиться в один з університетів з «Ліга плюща»: Стенфорд або Гарвард.

Вуаля: після таких університетів за дитиною стоїть черга роботодавців.



Про Канаду щось аналогічно: бакалавр в Україні (зараз якщо студент зʼявився на заняттях, то оцінку «5» ставлять, якщо навіть на знає назву предмета), а потім - вступ в магістратуру провідного університету Канади.

Вуаля: після таких університетів за дитиною майже стоїть черга роботодавців.



Тепер дивимося глибше та ширше:

- закінчення університету в Канаді та full-time робота в Канаді практично гарантують отримання PR в Канаді через рік та в перспективі - громадянства Канади.

- PR в Канаді та робота практично гарантують отримання в Посольстві США в Канаді візи в США.

- віза в США, PR Канади або громадянство Канади гарантують вʼїзд в США і можливо - роботу в США.



А все почалося з диплома магістра зовсім не в Києво-Могилянській академії…



Ну і вишенька на тортику: батько того магістра працює багато років виконробом.

Тобто багато років скирдує гроші, які чесні чисті сумлінні покупці залізобетонних паралеоепипедів або земельних ділянок виділяють йому для скирдування.

То треба ж ту скирду грошей якось уберегти від пожежі…

Чим не метод? Ну, по-перше - про «навіщо» - можна спробувати та перевірити: спрямувати когось з дітей на навчання в один з українських університетів, щоби отримав диплом бакалавра, потім потренувався трохи торгувати на ринку джинсами або викрутками, а потім влаштувався на роботу в провідний банк Канади. Точно візьмуть.По-друге, є такий метод попасти в список людей, які чогось хочуть/можуть/получиться досягли в житті.Про один з цих методів я розказував - не секрет - дитина поступає в один із другорядних університетів США (щоби було подешевше), вчиться там на «відмінно» (це дуже важливо), після другого курсу переводиться в один з університетів з «Ліга плюща»: Стенфорд або Гарвард.Вуаля: після таких університетів за дитиною стоїть черга роботодавців.Про Канаду щось аналогічно: бакалавр в Україні (зараз якщо студент зʼявився на заняттях, то оцінку «5» ставлять, якщо навіть на знає назву предмета), а потім - вступ в магістратуру провідного університету Канади.Вуаля: після таких університетів за дитиною майже стоїть черга роботодавців.Тепер дивимося глибше та ширше:- закінчення університету в Канаді та full-time робота в Канаді практично гарантують отримання PR в Канаді через рік та в перспективі - громадянства Канади.- PR в Канаді та робота практично гарантують отримання в Посольстві США в Канаді візи в США.- віза в США, PR Канади або громадянство Канади гарантують вʼїзд в США і можливо - роботу в США.А все почалося з диплома магістра зовсім не в Києво-Могилянській академії…Ну і вишенька на тортику: батько того магістра працює багато років виконробом.Тобто багато років скирдує гроші, які чесні чисті сумлінні покупці залізобетонних паралеоепипедів або земельних ділянок виділяють йому для скирдування.То треба ж ту скирду грошей якось уберегти від пожежі…Чим не метод?

Ну в мене "український бакалавр". Якось ніколи не перешкоджало при працевлаштуванні, що ще рік не витратив на магістра.

Але я розумію, що за магістрами провідних вузів стоїть черга з усяких провідних роботодавців. От тільки "20.5 CAD на годину" та "компания мрії", заради якої варто запотіти, якось не в'яжуться.

Я впевнений, що цього хлопчину узяли б до того банку і без канадського магістра. А далі усе за планом: PR в Канаді, віза в США, пенсія у власному будиночку у Флориді. Ну в мене "український бакалавр". Якось ніколи не перешкоджало при працевлаштуванні, що ще рік не витратив на магістра.Але я розумію, що за магістрами провідних вузів стоїть черга з усяких провідних роботодавців. От тільки "20.5 CAD на годину" та "компания мрії", заради якої варто запотіти, якось не в'яжуться.Я впевнений, що цього хлопчину узяли б до того банку і без канадського магістра. А далі усе за планом: PR в Канаді, віза в США, пенсія у власному будиночку у Флориді. Gastarbaiter Повідомлень: 2743 З нами з: 26.02.18 Подякував: 634 раз. Подякували: 461 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 вер, 2023 18:01 Ну хоч хтось підтримав.

Приємно. Тим більше, що метод апробований. akurt

Повідомлень: 8309 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3260 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 вер, 2023 18:08 Gastarbaiter написав: [ От тільки "20.5 CAD на годину" та "компания мрії", заради якої варто запотіти, якось не в'яжуться.

Я впевнений, що цього хлопчину узяли б до того банку і без канадського магістра. А далі усе за планом: PR в Канаді, віза в США, пенсія у власному будиночку у Флориді. [ От тільки "20.5 CAD на годину" та "компания мрії", заради якої варто запотіти, якось не в'яжуться.Я впевнений, що цього хлопчину узяли б до того банку і без канадського магістра. А далі усе за планом: PR в Канаді, віза в США, пенсія у власному будиночку у Флориді.

А я з вами не погоджуюся в першій половині тексту.

Сам захистив диплом 23 червня.

Повинен був відпочивати 1 чи 2 місяці після закінчення університету, але роботодавець сказав, що потім будеш відпочивати і вже 1 липня я вийшов на роботу на саму саму низьку посаду і на саму низьку зарплатню.

Нижче мене в установі мала посадовий оклад тільки прибиральниця. Слово «інженер» звучало гордо.

Це був стимул підвищувати кваліфікацію та йти вверх. Намагалися утримати і підвищили оклад з 1 жовтня на 20%.

А вже 1 листопада я написав заяву про бажання про переведення/звільнення і йти вище, керівник крутив мою заяву і так, і сяк: я був потрібний, але на ту зарплатню я вже не погоджувався. Керівник продовжував крутити мою заяву і говорив: «Ми можемо і не підписати…» Підписав.

Так що я на власному досвіді написав: старт нікому невідомого магістра з нікому (майже) невідомої країни з майже невідомо яким вмінням в одному з провідних банків світу — то класно! А я з вами не погоджуюся в першій половині тексту.Сам захистив диплом 23 червня.Повинен був відпочивати 1 чи 2 місяці після закінчення університету, але роботодавець сказав, що потім будеш відпочивати і вже 1 липня я вийшов на роботу на саму саму низьку посаду і на саму низьку зарплатню.Нижче мене в установі мала посадовий оклад тільки прибиральниця. Слово «інженер» звучало гордо.Це був стимул підвищувати кваліфікацію та йти вверх. Намагалися утримати і підвищили оклад з 1 жовтня на 20%.А вже 1 листопада я написав заяву про бажання про переведення/звільнення і йти вище, керівник крутив мою заяву і так, і сяк: я був потрібний, але на ту зарплатню я вже не погоджувався. Керівник продовжував крутити мою заяву і говорив: «Ми можемо і не підписати…» Підписав.Так що я на власному досвіді написав: старт нікому невідомого магістра з нікому (майже) невідомої країни з майже невідомо яким вмінням в одному з провідних банків світу — то класно! akurt

Повідомлень: 8309 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3260 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 вер, 2023 18:49 Re: Еміграція, заробітчанство давно смотрел вакансии, могу ошибаться, но на работу "менеджером" в банк США не требовалось высшее образование, там сидеть обслуживать бабушек которым лень самим освоить интернет-платежи

другое что позабавило не всегда требуется даже полностью закончить школу

зато так старательно пишут что нужно мочь поднимать папочки макулатуры весом 20 фунтов nekefer

Повідомлень: 661 З нами з: 24.10.14 Подякував: 43 раз. Подякували: 89 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 вер, 2023 19:08 akurt написав: Так що я на власному досвіді написав: старт нікому невідомого магістра з нікому (майже) невідомої країни з майже невідомо яким вмінням в одному з провідних банків світу — то класно! Так що я на власному досвіді написав: старт нікому невідомого магістра з нікому (майже) невідомої країни з майже невідомо яким вмінням в одному з провідних банків світу — то класно!

Класно - це старт десь отут:

2022 salaries and bonuses for master’s and undergraduate hires at elite consulting firms

Boston, Bain and McKinsey dominate the top spots on the pay table at this level of entry, although PwC Strategy& takes second place and matches the BBM firms with its $100k base salaries. In 2021, all three BBM firms were only paying $90k salaries.

Або щось подібне. Оце я розумію, навіщо треба витрачати додаткові роки та тисячі куо на магістра. А у банку (навіть провідному та канадському) щось там робити за 3000 CAD на місяць - воно зайве. Не кажу, що хлопчина дістав якусь погану працю, просто перевчився, на мою думку. Класно - це старт десь отут:Або щось подібне. Оце я розумію, навіщо треба витрачати додаткові роки та тисячі куо на магістра. А у банку (навіть провідному та канадському) щось там робити за 3000 CAD на місяць - воно зайве. Не кажу, що хлопчина дістав якусь погану працю, просто перевчився, на мою думку. Gastarbaiter Повідомлень: 2743 З нами з: 26.02.18 Подякував: 634 раз. Подякували: 461 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 вер, 2023 20:25 Gastarbaiter ИМХО дуже важливо рік-два попрацювати на якійсь посаді близькій до спеціальності. І з таки досвідом і дипломом значно простіше влаштуватись на пристойну роботу, ніж без досвіду або без диплома. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1370 З нами з: 29.07.22 Подякував: 193 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 вер, 2023 20:54 nekefer написав: давно смотрел вакансии, могу ошибаться, но на работу "менеджером" в банк США не требовалось высшее образование, там сидеть обслуживать бабушек которым лень самим освоить интернет-платежи

другое что позабавило не всегда требуется даже полностью закончить школу

зато так старательно пишут что нужно мочь поднимать папочки макулатуры весом 20 фунтов давно смотрел вакансии, могу ошибаться, но на работу "менеджером" в банк США не требовалось высшее образование, там сидеть обслуживать бабушек которым лень самим освоить интернет-платежидругое что позабавило не всегда требуется даже полностью закончить школузато так старательно пишут что нужно мочь поднимать папочки макулатуры весом 20 фунтов

Не помню где это встречал,но для того, чтобы работать в американском банке, достаточно иметь хороший уровень Инглиша и 3 года опыта работы на кассе в магазине. Зарплата от 20 долларов в час. Не помню где это встречал,но для того, чтобы работать в американском банке, достаточно иметь хороший уровень Инглиша и 3 года опыта работы на кассе в магазине. Зарплата от 20 долларов в час. rjkz

Повідомлень: 15396 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7949 раз. Подякували: 4855 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 вер, 2023 21:03 nekefer написав: давно смотрел вакансии, могу ошибаться, но на работу "менеджером" в банк США не требовалось высшее образование, там сидеть обслуживать бабушек которым лень самим освоить интернет-платежи

другое что позабавило не всегда требуется даже полностью закончить школу

зато так старательно пишут что нужно мочь поднимать папочки макулатуры весом 20 фунтов давно смотрел вакансии, могу ошибаться, но на работу "менеджером" в банк США не требовалось высшее образование, там сидеть обслуживать бабушек которым лень самим освоить интернет-платежидругое что позабавило не всегда требуется даже полностью закончить школузато так старательно пишут что нужно мочь поднимать папочки макулатуры весом 20 фунтов

Как многолетний клиент Bank of America скажу вам, что вы ошибаетесь.

И сотрудники разбираются в сложных вопросах - иногда глупых - и иногда забывчивых клиентов.

А потом клиенту приходит просьба от руководства очень подробно оценить работу того человека, который с вами работал.

И никто папочки макулатуры в 20 фунтов не поднимает. Как многолетний клиент Bank of America скажу вам, что вы ошибаетесь.И сотрудники разбираются в сложных вопросах - иногда глупых - и иногда забывчивых клиентов.А потом клиенту приходит просьба от руководства очень подробно оценить работу того человека, который с вами работал.И никто папочки макулатуры в 20 фунтов не поднимает. akurt

Повідомлень: 8309 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3260 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 вер, 2023 21:18 Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter ИМХО дуже важливо рік-два попрацювати на якійсь посаді близькій до спеціальності. І з таки досвідом і дипломом значно простіше влаштуватись на пристойну роботу, ніж без досвіду або без диплома. ИМХО дуже важливо рік-два попрацювати на якійсь посаді близькій до спеціальності. І з таки досвідом і дипломом значно простіше влаштуватись на пристойну роботу, ніж без досвіду або без диплома.



Очень верное замечание. А то почитаешь тут мнения - так создается ощущение, что лучше торговать китайскими кроссовками в киоске на перекрестке и через три года устроиться на работу в Международный валютный фонд сразу директором департамента валютных операций.

И главное как это легко и просто:

«Вчера я шприцевал водой куриные окорочка -

А сегодня вывожу евро из валютного тупика!»



Блин, я вот только сейчас понимаю, что сын приятеля прожил жизнь зря:

- закончил универ в Днепре;

- закончил магистратуру Киево-Могилянки;

- потом работал на ряд Венгерских компаний;

- потом работал в представительстве МВФ в Будапеште;

- потом учился в докторантуре в Филадельфии (бесплатно и даже стипендию получал);

- потом, получив дипломатическую визу класса А, переехал в Вашингтон, в МВФ.

- потом выехал из Вашингтона в Днепр, женился на однокласснице, оформил для нее как обладатель дипломатической визы американскую соответствующую визу за трое суток и вывез в Вашингтон;

- потом уволился из МВФ и устроился в (удалено).



Эх, все зря…

Все могло быть проще: учиться не нужно; по служебной лестнице идти не нужно, хорошее резюме иметь не нужно, отзывы работодателей о себе иметь не нужно, эх…года три бы продавал кофе по 25 гривен на улице в бумажном стаканчике и сразу устроился бы на работу к Баффету…главным менеджером.

Расскажу ему при встрече, как он ошибся, как наказан… Очень верное замечание. А то почитаешь тут мнения - так создается ощущение, что лучше торговать китайскими кроссовками в киоске на перекрестке и через три года устроиться на работу в Международный валютный фонд сразу директором департамента валютных операций.И главное как это легко и просто:«Вчера я шприцевал водой куриные окорочка -А сегодня вывожу евро из валютного тупика!»Блин, я вот только сейчас понимаю, что сын приятеля прожил жизнь зря:- закончил универ в Днепре;- закончил магистратуру Киево-Могилянки;- потом работал на ряд Венгерских компаний;- потом работал в представительстве МВФ в Будапеште;- потом учился в докторантуре в Филадельфии (бесплатно и даже стипендию получал);- потом, получив дипломатическую визу класса А, переехал в Вашингтон, в МВФ.- потом выехал из Вашингтона в Днепр, женился на однокласснице, оформил для нее как обладатель дипломатической визы американскую соответствующую визу за трое суток и вывез в Вашингтон;- потом уволился из МВФ и устроился в (удалено).Эх, все зря…Все могло быть проще: учиться не нужно; по служебной лестнице идти не нужно, хорошее резюме иметь не нужно, отзывы работодателей о себе иметь не нужно, эх…года три бы продавал кофе по 25 гривен на улице в бумажном стаканчике и сразу устроился бы на работу к Баффету…главным менеджером.Расскажу ему при встрече, как он ошибся, как наказан… Востаннє редагувалось akurt в Пон 11 вер, 2023 21:21, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8309 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3260 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1208120912101211> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостейМодератори: Faceless