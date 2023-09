Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

News from Canada



Приємні новини надійшли з Торонто: випускник університету в Дніпрі (бакалавр) успішно закінчив 1,5 річне навчання в університеті Торонто та отримав ступінь Master’s degree.

Витрати склали орієнтовно 20 000$.

В ці дні працює Full time за фахом в одному з відомих банків Канади. Цитата мовою оригіналу: «Зараз тільки працюю, а працюю десь 35 годин на тиждень. Графік в основному 12pm-8pm чи 10am-6pm”.

Оплата: 20,5 CAD на годину чистими.

News from Canada

Приємні новини надійшли з Торонто: випускник університету в Дніпрі (бакалавр) успішно закінчив 1,5 річне навчання в університеті Торонто та отримав ступінь Master's degree.

Витрати склали орієнтовно 20 000$.

В ці дні працює Full time за фахом в одному з відомих банків Канади. Цитата мовою оригіналу: «Зараз тільки працюю, а працюю десь 35 годин на тиждень. Графік в основному 12pm-8pm чи 10am-6pm".

Оплата: 20,5 CAD на годину чистими.

Це зовсім не жирно, але я вважаю, що старт є непоганим: робота відповідає отриманому фаху за дипломом.

От тільки незрозуміло: навіщо було витрачати ще ці 1.5 роки та 20 тис.? Не вірю, що з українським бакалавром не візьмуть у канадський банк.

в Канаді свої заморочки. про банк не скажу, але щоб працювати навіть просто bookkeeper вимагають канадські корочки, хоч в людини досвід й головного бухгалтера

Повідомлень: 4208 З нами з: 29.09.19 Подякував: 490 раз. Подякували: 1151 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 вер, 2023 21:26 Це дуже дуже дуже вірне зауваження!

Я вже писав на цій гілці - а інформацію отримував від наших в Канаді

- якщо ти класний фахівець у своїй справі: зварювальник, електромеханік і такі інше / то будеш отримувати 17,5…20,5$ за годину. Ну, можливо - один випадок на 100 - робота з небезпекою для життя - то будеш отримувати 30. Це твоя стеля оплати за твою височенну кваліфікацію.

- якщо ти класний фахівець у своїй справі: зварювальник, електромеханік і такі інше - закінчив 8..9-ти місячні курси в Канаді та отримав Сертифікат/ліцензію, то будеш отримувати 50-60 $ за годину і будеш жити нормально.

Але ж бачите, у людей інша думка: пару років попрацювати вантажником мішків з пресованими шкірками від соняшника - робота безпечна - і переходиш на роботу Головою департаменту Приватбанку з безпеки. akurt

давно смотрел вакансии, могу ошибаться, но на работу "менеджером" в банк США не требовалось высшее образование, там сидеть обслуживать бабушек которым лень самим освоить интернет-платежи

другое что позабавило не всегда требуется даже полностью закончить школу

зато так старательно пишут что нужно мочь поднимать папочки макулатуры весом 20 фунтов

другое что позабавило не всегда требуется даже полностью закончить школу

зато так старательно пишут что нужно мочь поднимать папочки макулатуры весом 20 фунтов давно смотрел вакансии, могу ошибаться, но на работу "менеджером" в банк США не требовалось высшее образование, там сидеть обслуживать бабушек которым лень самим освоить интернет-платежидругое что позабавило не всегда требуется даже полностью закончить школузато так старательно пишут что нужно мочь поднимать папочки макулатуры весом 20 фунтов

Как многолетний клиент Bank of America скажу вам, что вы ошибаетесь.

И сотрудники разбираются в сложных вопросах - иногда глупых - и иногда забывчивых клиентов.

А потом клиенту приходит просьба от руководства очень подробно оценить работу того человека, который с вами работал.

Как многолетний клиент Bank of America скажу вам, что вы ошибаетесь.

И сотрудники разбираются в сложных вопросах - иногда глупых - и иногда забывчивых клиентов.

А потом клиенту приходит просьба от руководства очень подробно оценить работу того человека, который с вами работал.

И никто папочки макулатуры в 20 фунтов не поднимает.

ок полазил, про фунты счас не нашел, но про диплом: в требованиях хайскул диплома, тобто по нашему законченная средняя школа, 11 классов

ок полазил, про фунты счас не нашел, но про диплом: в требованиях хайскул диплома, тобто по нашему законченная средняя школа, 11 классов

https://ibb.co/74B682k

