Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1209121012111212> Додано: Пон 11 вер, 2023 21:20 Gastarbaiter написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Приємні новини надійшли з Торонто: випускник університету в Дніпрі (бакалавр) успішно закінчив 1,5 річне навчання в університеті Торонто та отримав ступінь Master’s degree.

Витрати склали орієнтовно 20 000$.

В ці дні працює Full time за фахом в одному з відомих банків Канади. Цитата мовою оригіналу: «Зараз тільки працюю, а працюю десь 35 годин на тиждень. Графік в основному 12pm-8pm чи 10am-6pm”.

Оплата: 20,5 CAD на годину чистими.

Це зовсім не жирно, але я вважаю, що старт є непоганим: робота відповідає отриманому фаху за дипломом. News from CanadaПриємні новини надійшли з Торонто: випускник університету в Дніпрі (бакалавр) успішно закінчив 1,5 річне навчання в університеті Торонто та отримав ступінь Master’s degree.Витрати склали орієнтовно 20 000$.В ці дні працює Full time за фахом в одному з відомих банків Канади. Цитата мовою оригіналу: «Зараз тільки працюю, а працюю десь 35 годин на тиждень. Графік в основному 12pm-8pm чи 10am-6pm”.Оплата: 20,5 CAD на годину чистими.Це зовсім не жирно, але я вважаю, що старт є непоганим: робота відповідає отриманому фаху за дипломом.

От тільки незрозуміло: навіщо було витрачати ще ці 1.5 роки та 20 тис.? Не вірю, що з українським бакалавром не візьмуть у канадський банк. От тільки незрозуміло: навіщо було витрачати ще ці 1.5 роки та 20 тис.? Не вірю, що з українським бакалавром не візьмуть у канадський банк.

в Канаді свої заморочки. про банк не скажу, але щоб працювати навіть просто bookkeeper вимагають канадські корочки, хоч в людини досвід й головного бухгалтера в Канаді свої заморочки. про банк не скажу, але щоб працювати навіть просто bookkeeper вимагають канадські корочки, хоч в людини досвід й головного бухгалтера Shaman

Повідомлень: 4210 З нами з: 29.09.19 Подякував: 491 раз. Подякували: 1151 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 вер, 2023 21:26 Це дуже дуже дуже вірне зауваження!

Я вже писав на цій гілці - а інформацію отримував від наших в Канаді

- якщо ти класний фахівець у своїй справі: зварювальник, електромеханік і такі інше / то будеш отримувати 17,5…20,5$ за годину. Ну, можливо - один випадок на 100 - робота з небезпекою для життя - то будеш отримувати 30. Це твоя стеля оплати за твою височенну кваліфікацію.

- якщо ти класний фахівець у своїй справі: зварювальник, електромеханік і такі інше - закінчив 8..9-ти місячні курси в Канаді та отримав Сертифікат/ліцензію, то будеш отримувати 50-60 $ за годину і будеш жити нормально.

Але ж бачите, у людей інша думка: пару років попрацювати вантажником мішків з пресованими шкірками від соняшника - робота безпечна - і переходиш на роботу Головою департаменту Приватбанку з безпеки. akurt

Повідомлень: 8312 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3261 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 вер, 2023 22:12 akurt написав: nekefer написав: давно смотрел вакансии, могу ошибаться, но на работу "менеджером" в банк США не требовалось высшее образование, там сидеть обслуживать бабушек которым лень самим освоить интернет-платежи

другое что позабавило не всегда требуется даже полностью закончить школу

зато так старательно пишут что нужно мочь поднимать папочки макулатуры весом 20 фунтов давно смотрел вакансии, могу ошибаться, но на работу "менеджером" в банк США не требовалось высшее образование, там сидеть обслуживать бабушек которым лень самим освоить интернет-платежидругое что позабавило не всегда требуется даже полностью закончить школузато так старательно пишут что нужно мочь поднимать папочки макулатуры весом 20 фунтов

Как многолетний клиент Bank of America скажу вам, что вы ошибаетесь.

И сотрудники разбираются в сложных вопросах - иногда глупых - и иногда забывчивых клиентов.

А потом клиенту приходит просьба от руководства очень подробно оценить работу того человека, который с вами работал.

И никто папочки макулатуры в 20 фунтов не поднимает. Как многолетний клиент Bank of America скажу вам, что вы ошибаетесь.И сотрудники разбираются в сложных вопросах - иногда глупых - и иногда забывчивых клиентов.А потом клиенту приходит просьба от руководства очень подробно оценить работу того человека, который с вами работал.И никто папочки макулатуры в 20 фунтов не поднимает.

ок полазил, про фунты счас не нашел, но про диплом: в требованиях хайскул диплома, тобто по нашему законченная средняя школа, 11 классов

https://ibb.co/74B682k ок полазил, про фунты счас не нашел, но про диплом: в требованиях хайскул диплома, тобто по нашему законченная средняя школа, 11 классов nekefer

Повідомлень: 662 З нами з: 24.10.14 Подякував: 43 раз. Подякували: 89 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 вер, 2023 00:10 Shaman написав: в Канаді свої заморочки. про банк не скажу, але щоб працювати навіть просто bookkeeper вимагають канадські корочки, хоч в людини досвід й головного бухгалтера в Канаді свої заморочки. про банк не скажу, але щоб працювати навіть просто bookkeeper вимагають канадські корочки, хоч в людини досвід й головного бухгалтера

Балувані...

У мене в компанії в канадському офісі працює жіночка з Білорусі. На CPA пішла лише через 2 роки після початку роботи контролером. Запитаю, як їй це вдалося ))) Балувані...У мене в компанії в канадському офісі працює жіночка з Білорусі. На CPA пішла лише через 2 роки після початку роботи контролером. Запитаю, як їй це вдалося ))) Gastarbaiter Повідомлень: 2746 З нами з: 26.02.18 Подякував: 634 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 вер, 2023 00:18 akurt написав: Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter ИМХО дуже важливо рік-два попрацювати на якійсь посаді близькій до спеціальності. І з таки досвідом і дипломом значно простіше влаштуватись на пристойну роботу, ніж без досвіду або без диплома. ИМХО дуже важливо рік-два попрацювати на якійсь посаді близькій до спеціальності. І з таки досвідом і дипломом значно простіше влаштуватись на пристойну роботу, ніж без досвіду або без диплома.



Очень верное замечание. А то почитаешь тут мнения - так создается ощущение, что лучше торговать китайскими кроссовками в киоске на перекрестке и через три года устроиться на работу в Международный валютный фонд сразу директором департамента валютных операций.

И главное как это легко и просто:

«Вчера я шприцевал водой куриные окорочка -

А сегодня вывожу евро из валютного тупика!»



Блин, я вот только сейчас понимаю, что сын приятеля прожил жизнь зря:

- закончил универ в Днепре;

- закончил магистратуру Киево-Могилянки;

- потом работал на ряд Венгерских компаний;

- потом работал в представительстве МВФ в Будапеште;

- потом учился в докторантуре в Филадельфии (бесплатно и даже стипендию получал);

- потом, получив дипломатическую визу класса А, переехал в Вашингтон, в МВФ.

- потом выехал из Вашингтона в Днепр, женился на однокласснице, оформил для нее как обладатель дипломатической визы американскую соответствующую визу за трое суток и вывез в Вашингтон;

- потом уволился из МВФ и устроился в (удалено).



Эх, все зря…

Все могло быть проще: учиться не нужно; по служебной лестнице идти не нужно, хорошее резюме иметь не нужно, отзывы работодателей о себе иметь не нужно, эх…года три бы продавал кофе по 25 гривен на улице в бумажном стаканчике и сразу устроился бы на работу к Баффету…главным менеджером.

Расскажу ему при встрече, как он ошибся, как наказан… Очень верное замечание. А то почитаешь тут мнения - так создается ощущение, что лучше торговать китайскими кроссовками в киоске на перекрестке и через три года устроиться на работу в Международный валютный фонд сразу директором департамента валютных операций.И главное как это легко и просто:«Вчера я шприцевал водой куриные окорочка -А сегодня вывожу евро из валютного тупика!»Блин, я вот только сейчас понимаю, что сын приятеля прожил жизнь зря:- закончил универ в Днепре;- закончил магистратуру Киево-Могилянки;- потом работал на ряд Венгерских компаний;- потом работал в представительстве МВФ в Будапеште;- потом учился в докторантуре в Филадельфии (бесплатно и даже стипендию получал);- потом, получив дипломатическую визу класса А, переехал в Вашингтон, в МВФ.- потом выехал из Вашингтона в Днепр, женился на однокласснице, оформил для нее как обладатель дипломатической визы американскую соответствующую визу за трое суток и вывез в Вашингтон;- потом уволился из МВФ и устроился в (удалено).Эх, все зря…Все могло быть проще: учиться не нужно; по служебной лестнице идти не нужно, хорошее резюме иметь не нужно, отзывы работодателей о себе иметь не нужно, эх…года три бы продавал кофе по 25 гривен на улице в бумажном стаканчике и сразу устроился бы на работу к Баффету…главным менеджером.Расскажу ему при встрече, как он ошибся, как наказан…



Ця захоплююча історія має золотий ключик - це МВФ. Потрапити туди - складно. Потім починається сінекура на все життя. Не зрозуміло правда зв'язок між освітою, роботою на угорські компанії і МВФ ) Ця захоплююча історія має золотий ключик - це МВФ. Потрапити туди - складно. Потім починається сінекура на все життя. Не зрозуміло правда зв'язок між освітою, роботою на угорські компанії і МВФ ) adeges Повідомлень: 4369 З нами з: 14.03.06 Подякував: 400 раз. Подякували: 1014 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 вер, 2023 05:25 adeges написав: Ця захоплююча історія має золотий ключик - це МВФ. Потрапити туди - складно. Потім починається сінекура на все життя. Не зрозуміло правда зв'язок між освітою, роботою на угорські компанії і МВФ ) Ця захоплююча історія має золотий ключик - це МВФ. Потрапити туди - складно. Потім починається сінекура на все життя. Не зрозуміло правда зв'язок між освітою, роботою на угорські компанії і МВФ )

Вас обманули, попасти на роботу в МВФ в Вашингтон зовсім не складно: почитайте дописи вище: щоби попасти на роботу в Вашингтон в МВФ, достатньо три роки попрацювати касиром в АТБ. Вас обманули, попасти на роботу в МВФ в Вашингтон зовсім не складно: почитайте дописи вище: щоби попасти на роботу в Вашингтон в МВФ, достатньо три роки попрацювати касиром в АТБ. akurt

Повідомлень: 8312 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3261 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 вер, 2023 09:12 akurt написав: adeges написав: Ця захоплююча історія має золотий ключик - це МВФ. Потрапити туди - складно. Потім починається сінекура на все життя. Не зрозуміло правда зв'язок між освітою, роботою на угорські компанії і МВФ ) Ця захоплююча історія має золотий ключик - це МВФ. Потрапити туди - складно. Потім починається сінекура на все життя. Не зрозуміло правда зв'язок між освітою, роботою на угорські компанії і МВФ )

Вас обманули, попасти на роботу в МВФ в Вашингтон зовсім не складно: почитайте дописи вище: щоби попасти на роботу в Вашингтон в МВФ, достатньо три роки попрацювати касиром в АТБ. Вас обманули, попасти на роботу в МВФ в Вашингтон зовсім не складно: почитайте дописи вище: щоби попасти на роботу в Вашингтон в МВФ, достатньо три роки попрацювати касиром в АТБ.

верно, но как писали выше работа будет за 20 дол в час по 40 часов в неделю, что составит около 40000 дол в год, за такую зарплату по местным меркам даже коробочки весом 20 фунтов не каждый согласен поднимать верно, но как писали выше работа будет за 20 дол в час по 40 часов в неделю, что составит около 40000 дол в год, за такую зарплату по местным меркам даже коробочки весом 20 фунтов не каждый согласен поднимать nekefer

Повідомлень: 662 З нами з: 24.10.14 Подякував: 43 раз. Подякували: 89 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 вер, 2023 12:06 nekefer написав: верно, но как писали выше работа будет за 20 дол в час по 40 часов в неделю, что составит около 40000 дол в год, за такую зарплату по местным меркам даже коробочки весом 20 фунтов не каждый согласен поднимать верно, но как писали выше работа будет за 20 дол в час по 40 часов в неделю, что составит около 40000 дол в год, за такую зарплату по местным меркам даже коробочки весом 20 фунтов не каждый согласен поднимать

Це дуже вірне зауваження та дуже слушна думка: навіщо хлопцю з Дніпра, який закінчив університет з дипломом бакалавра, їхати навчатися в провідний університет в Канаді, щоби отримати диплом магістра канадського університету та стартову в житті роботу в найбільшому банку Канади.

Дійсно, маячня якась. Дурниця і дурня.

Мені аж соромно стало: перший запис в трудовій книжці: «Слюсар-інструментальщик 3-го розряду Ремонтної-інструментальної майстерні (видалено) заводу». Це було після другого курсу університету за майбутньою кваліфікацією "Інженер-механік" і дійсно допомогло у майбутньому.

Точно памʼятаю не зарплату, а посміховисько.

Ех, треба було відразу влаштовуватися в Державний департамент США або в офіс Премʼєр - міністра Великої Британії.

Хлопці правду кажуть… шкодую я…

Помилка вийшла…

Треба було простіше: купити квиток на літак зі Львова на Лондон, пихнути ногою в Лондонську (світову) фінансову систему: без освіти, без дипломів, без знань, без вмінь, без досвіду роботи за фахом, без стажу роботи за фахом, без позитивних рекомендацій від роботодавців, з пустим голим резюме та колотити бабулєти… складувати бабулєти у мішки з попід цементу та закопувати на північ від Лондона під грушею…

Помилка вийшла… Це дуже вірне зауваження та дуже слушна думка: навіщо хлопцю з Дніпра, який закінчив університет з дипломом бакалавра, їхати навчатися в провідний університет в Канаді, щоби отримати диплом магістра канадського університету та стартову в житті роботу в найбільшому банку Канади.Дійсно, маячня якась. Дурниця і дурня.Мені аж соромно стало: перший запис в трудовій книжці: «Слюсар-інструментальщик 3-го розряду Ремонтної-інструментальної майстерні (видалено) заводу». Це було після другого курсу університету за майбутньою кваліфікацією "Інженер-механік" і дійсно допомогло у майбутньому.Точно памʼятаю не зарплату, а посміховисько.Ех, треба було відразу влаштовуватися в Державний департамент США або в офіс Премʼєр - міністра Великої Британії.Хлопці правду кажуть… шкодую я…Помилка вийшла…Треба було простіше: купити квиток на літак зі Львова на Лондон, пихнути ногою в Лондонську (світову) фінансову систему: без освіти, без дипломів, без знань, без вмінь, без досвіду роботи за фахом, без стажу роботи за фахом, без позитивних рекомендацій від роботодавців, з пустим голим резюме та колотити бабулєти… складувати бабулєти у мішки з попід цементу та закопувати на північ від Лондона під грушею…Помилка вийшла… akurt

Повідомлень: 8312 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3261 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 вер, 2023 13:11 Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter ИМХО дуже важливо рік-два попрацювати на якійсь посаді близькій до спеціальності. І з таки досвідом і дипломом значно простіше влаштуватись на пристойну роботу, ніж без досвіду або без диплома. ИМХО дуже важливо рік-два попрацювати на якійсь посаді близькій до спеціальності. І з таки досвідом і дипломом значно простіше влаштуватись на пристойну роботу, ніж без досвіду або без диплома.

У сучасному світі набагато більше уваги приділяється професійним навичкам та здібностям кандидата, ніж його диплому. Диплом має значення лише у обмежених випадках. Я не кажу, що освіта взагалі неважлива, але шанси бути прийнятим на entry-level посаду у бакалавра та магістра без попереднього досвіду майже однакові. Подальший ріст - це вже результат досвіду та вміння себе продати на ринку праці. Талановитий бакалавр зробить кращу кар'єру, ніж посередній магістр. У сучасному світі набагато більше уваги приділяється професійним навичкам та здібностям кандидата, ніж його диплому. Диплом має значення лише у обмежених випадках. Я не кажу, що освіта взагалі неважлива, але шанси бути прийнятим на entry-level посаду у бакалавра та магістра без попереднього досвіду майже однакові. Подальший ріст - це вже результат досвіду та вміння себе продати на ринку праці. Талановитий бакалавр зробить кращу кар'єру, ніж посередній магістр. Gastarbaiter Повідомлень: 2746 З нами з: 26.02.18 Подякував: 634 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 вер, 2023 13:12 akurt написав: Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter ИМХО дуже важливо рік-два попрацювати на якійсь посаді близькій до спеціальності. І з таки досвідом і дипломом значно простіше влаштуватись на пристойну роботу, ніж без досвіду або без диплома. ИМХО дуже важливо рік-два попрацювати на якійсь посаді близькій до спеціальності. І з таки досвідом і дипломом значно простіше влаштуватись на пристойну роботу, ніж без досвіду або без диплома.



Очень верное замечание. А то почитаешь тут мнения - так создается ощущение, что лучше торговать китайскими кроссовками в киоске на перекрестке и через три года устроиться на работу в Международный валютный фонд сразу директором департамента валютных операций.

И главное как это легко и просто:

«Вчера я шприцевал водой куриные окорочка -

А сегодня вывожу евро из валютного тупика!»



Блин, я вот только сейчас понимаю, что сын приятеля прожил жизнь зря:

- закончил универ в Днепре;

- закончил магистратуру Киево-Могилянки;

- потом работал на ряд Венгерских компаний;

- потом работал в представительстве МВФ в Будапеште;

- потом учился в докторантуре в Филадельфии (бесплатно и даже стипендию получал);

- потом, получив дипломатическую визу класса А, переехал в Вашингтон, в МВФ.

- потом выехал из Вашингтона в Днепр, женился на однокласснице, оформил для нее как обладатель дипломатической визы американскую соответствующую визу за трое суток и вывез в Вашингтон;

- потом уволился из МВФ и устроился в (удалено).



Эх, все зря…

Все могло быть проще: учиться не нужно; по служебной лестнице идти не нужно, хорошее резюме иметь не нужно, отзывы работодателей о себе иметь не нужно, эх…года три бы продавал кофе по 25 гривен на улице в бумажном стаканчике и сразу устроился бы на работу к Баффету…главным менеджером.

Расскажу ему при встрече, как он ошибся, как наказан… Очень верное замечание. А то почитаешь тут мнения - так создается ощущение, что лучше торговать китайскими кроссовками в киоске на перекрестке и через три года устроиться на работу в Международный валютный фонд сразу директором департамента валютных операций.И главное как это легко и просто:«Вчера я шприцевал водой куриные окорочка -А сегодня вывожу евро из валютного тупика!»Блин, я вот только сейчас понимаю, что сын приятеля прожил жизнь зря:- закончил универ в Днепре;- закончил магистратуру Киево-Могилянки;- потом работал на ряд Венгерских компаний;- потом работал в представительстве МВФ в Будапеште;- потом учился в докторантуре в Филадельфии (бесплатно и даже стипендию получал);- потом, получив дипломатическую визу класса А, переехал в Вашингтон, в МВФ.- потом выехал из Вашингтона в Днепр, женился на однокласснице, оформил для нее как обладатель дипломатической визы американскую соответствующую визу за трое суток и вывез в Вашингтон;- потом уволился из МВФ и устроился в (удалено).Эх, все зря…Все могло быть проще: учиться не нужно; по служебной лестнице идти не нужно, хорошее резюме иметь не нужно, отзывы работодателей о себе иметь не нужно, эх…года три бы продавал кофе по 25 гривен на улице в бумажном стаканчике и сразу устроился бы на работу к Баффету…главным менеджером.Расскажу ему при встрече, как он ошибся, как наказан…

це вже не казки, а якийсь хвора маячня - ще й на декілька повідомлень...

й що це було? це вже не казки, а якийсь хвора маячня - ще й на декілька повідомлень...й що це було? Shaman

Повідомлень: 4210 З нами з: 29.09.19 Подякував: 491 раз. Подякували: 1151 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1209121012111212> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Goibhniu і 3 гостейМодератори: Faceless