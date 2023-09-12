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#<1 ... 1209121012111212 Додано: Вів 12 вер, 2023 13:17 Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter ИМХО дуже важливо рік-два попрацювати на якійсь посаді близькій до спеціальності. І з таки досвідом і дипломом значно простіше влаштуватись на пристойну роботу, ніж без досвіду або без диплома. ИМХО дуже важливо рік-два попрацювати на якійсь посаді близькій до спеціальності. І з таки досвідом і дипломом значно простіше влаштуватись на пристойну роботу, ніж без досвіду або без диплома.

У сучасному світі набагато більше уваги приділяється професійним навичкам та здібностям кандидата, ніж його диплому. Диплом має значення лише у обмежених випадках. Я не кажу, що освіта взагалі неважлива, але шанси бути прийнятим на entry-level посаду у бакалавра та магістра без попереднього досвіду майже однакові. Подальший ріст - це вже результат досвіду та вміння себе продати на ринку праці. Талановитий бакалавр зробить кращу кар'єру, ніж посередній магістр. У сучасному світі набагато більше уваги приділяється, ніж його диплому. Диплом має значення лише у обмежених випадках. Я не кажу, що освіта взагалі неважлива, але шанси бути прийнятим на entry-level посаду у бакалавра та магістра без попереднього досвіду майже однакові. Подальший ріст - це вже результат досвіду та вміння себе продати на ринку праці. Талановитий бакалавр зробить кращу кар'єру, ніж посередній магістр.

питання в тому, що далеко не всюди, можна сказати навпаки, є нормальне тестування. тому слухаючи людину - та це геній, а як буде на практиці...

скоріш навпаки, коли людина може все - то найперше вона може красиво розповідати.



а нормальний диплом - це незалежне підтвердження професійних навичок, на що таки звертають увагу. той же якісний МВА - теж дуже добрий показник.



а от в ІТ серед кодерів напевне ні - там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема питання в тому, що далеко не всюди, можна сказати навпаки, є нормальне тестування. тому слухаючи людину - та це геній, а як буде на практиці...скоріш навпаки, коли людина може все - то найперше вона може красиво розповідати.а нормальний диплом - це незалежне підтвердження професійних навичок, на що таки звертають увагу. той же якісний МВА - теж дуже добрий показник.а от в ІТ серед кодерів напевне ні - там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема Shaman

Повідомлень: 4210 З нами з: 29.09.19 Подякував: 491 раз. Подякували: 1151 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 вер, 2023 13:26 Shaman написав: а нормальний диплом - це незалежне підтвердження професійних навичок, на що таки звертають увагу. той же якісний МВА - теж дуже добрий показник. а нормальний диплом - це незалежне підтвердження професійних навичок, на що таки звертають увагу. той же якісний МВА - теж дуже добрий показник.

Якісний МВА коштує дофіга грошей і є сенс його отримувати вже тоді, коли відповідна посада стає відносно близькою перспективою. Чи той диплом магістра з економіки (чи чого там?) канадського університету позбавить цього хлопчину необхідності отримувати цей МВА, якщо він наблизиться до керівної посади? Якісний МВА коштує дофіга грошей і є сенс його отримувати вже тоді, коли відповідна посада стає відносно близькою перспективою. Чи той диплом магістра з економіки (чи чого там?) канадського університету позбавить цього хлопчину необхідності отримувати цей МВА, якщо він наблизиться до керівної посади? Gastarbaiter Повідомлень: 2746 З нами з: 26.02.18 Подякував: 634 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 вер, 2023 13:30 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: а от в ІТ серед кодерів напевне ні - там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема а от в ІТ серед кодерів напевне ні - там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема

Поймал себя на мысли что сколько собесов проводил, ни разу за образование не спрашивал ) Знание фреймворков, сторонние апи типа гугла, амазона и тд, знание баз данных, вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал, а за образование ни разу ) В резюме даже не читаю этот раздел ) Поймал себя на мысли что сколько собесов проводил, ни разу за образование не спрашивал ) Знание фреймворков, сторонние апи типа гугла, амазона и тд, знание баз данных, вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал, а за образование ни разу ) В резюме даже не читаю этот раздел ) slonomag Повідомлень: 363 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 вер, 2023 13:49 В Японии вместо детей в школы будут ходить роботы



В городе Кумамото планируют позволить роботам посещать занятия вместо учеников. Педагоги полагают, что причиной прогулов могут быть проблемы с общением и невозможность влиться в социум.



Как это будет работать: роботы, высотой около одного метра и оснащенные камерами, микрофонами и динамиками, будут присутствовать на уроках вместо учеников. Робот и ученик смогут прослушать лекцию и даже поучаствовать в дискуссиях (робот будет поднимать руку и издавать звук).



К ноябрю этого года планируют протестировать двух роботов, если эксперимент окажется успешным, то не за горами и массовое внедрение подобных роботов во все японские школы. vitaliiangel

Повідомлень: 19160 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2195 раз. Подякували: 3144 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1209121012111212 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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