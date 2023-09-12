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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 вер, 2023 13:17
Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав:Gastarbaiter
ИМХО дуже важливо рік-два попрацювати на якійсь посаді близькій до спеціальності. І з таки досвідом і дипломом значно простіше влаштуватись на пристойну роботу, ніж без досвіду або без диплома.
У сучасному світі набагато більше уваги приділяється професійним навичкам та здібностям кандидата
, ніж його диплому. Диплом має значення лише у обмежених випадках. Я не кажу, що освіта взагалі неважлива, але шанси бути прийнятим на entry-level посаду у бакалавра та магістра без попереднього досвіду майже однакові. Подальший ріст - це вже результат досвіду та вміння себе продати на ринку праці. Талановитий бакалавр зробить кращу кар'єру, ніж посередній магістр.
питання в тому, що далеко не всюди, можна сказати навпаки, є нормальне тестування. тому слухаючи людину - та це геній, а як буде на практиці...
скоріш навпаки, коли людина може все - то найперше вона може красиво розповідати.
а нормальний диплом - це незалежне підтвердження професійних навичок, на що таки звертають увагу. той же якісний МВА - теж дуже добрий показник.
а от в ІТ серед кодерів напевне ні - там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема
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Shaman
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Додано: Вів 12 вер, 2023 13:26
Shaman написав:
а нормальний диплом - це незалежне підтвердження професійних навичок, на що таки звертають увагу. той же якісний МВА - теж дуже добрий показник.
Якісний МВА коштує дофіга грошей і є сенс його отримувати вже тоді, коли відповідна посада стає відносно близькою перспективою. Чи той диплом магістра з економіки (чи чого там?) канадського університету позбавить цього хлопчину необхідності отримувати цей МВА, якщо він наблизиться до керівної посади?
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Додано: Вів 12 вер, 2023 13:30
Shaman написав:
а от в ІТ серед кодерів напевне ні - там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема
Поймал себя на мысли что сколько собесов проводил, ни разу за образование не спрашивал ) Знание фреймворков, сторонние апи типа гугла, амазона и тд, знание баз данных, вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал, а за образование ни разу ) В резюме даже не читаю этот раздел )
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Додано: Вів 12 вер, 2023 13:49
В Японии вместо детей в школы будут ходить роботы
В городе Кумамото планируют позволить роботам посещать занятия вместо учеников. Педагоги полагают, что причиной прогулов могут быть проблемы с общением и невозможность влиться в социум.
Как это будет работать: роботы, высотой около одного метра и оснащенные камерами, микрофонами и динамиками, будут присутствовать на уроках вместо учеников. Робот и ученик смогут прослушать лекцию и даже поучаствовать в дискуссиях (робот будет поднимать руку и издавать звук).
К ноябрю этого года планируют протестировать двух роботов, если эксперимент окажется успешным, то не за горами и массовое внедрение подобных роботов во все японские школы.
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