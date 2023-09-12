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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1209121012111212
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 13:17

  Gastarbaiter написав:
  Дюрі-бачі написав:Gastarbaiter ИМХО дуже важливо рік-два попрацювати на якійсь посаді близькій до спеціальності. І з таки досвідом і дипломом значно простіше влаштуватись на пристойну роботу, ніж без досвіду або без диплома.

У сучасному світі набагато більше уваги приділяється професійним навичкам та здібностям кандидата, ніж його диплому. Диплом має значення лише у обмежених випадках. Я не кажу, що освіта взагалі неважлива, але шанси бути прийнятим на entry-level посаду у бакалавра та магістра без попереднього досвіду майже однакові. Подальший ріст - це вже результат досвіду та вміння себе продати на ринку праці. Талановитий бакалавр зробить кращу кар'єру, ніж посередній магістр.

питання в тому, що далеко не всюди, можна сказати навпаки, є нормальне тестування. тому слухаючи людину - та це геній, а як буде на практиці...
скоріш навпаки, коли людина може все - то найперше вона може красиво розповідати.

а нормальний диплом - це незалежне підтвердження професійних навичок, на що таки звертають увагу. той же якісний МВА - теж дуже добрий показник.

а от в ІТ серед кодерів напевне ні - там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 13:26

  Shaman написав:а нормальний диплом - це незалежне підтвердження професійних навичок, на що таки звертають увагу. той же якісний МВА - теж дуже добрий показник.

Якісний МВА коштує дофіга грошей і є сенс його отримувати вже тоді, коли відповідна посада стає відносно близькою перспективою. Чи той диплом магістра з економіки (чи чого там?) канадського університету позбавить цього хлопчину необхідності отримувати цей МВА, якщо він наблизиться до керівної посади?
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 13:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:а от в ІТ серед кодерів напевне ні - там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема

Поймал себя на мысли что сколько собесов проводил, ни разу за образование не спрашивал ) Знание фреймворков, сторонние апи типа гугла, амазона и тд, знание баз данных, вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал, а за образование ни разу ) В резюме даже не читаю этот раздел )
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 13:49

В Японии вместо детей в школы будут ходить роботы

В городе Кумамото планируют позволить роботам посещать занятия вместо учеников. Педагоги полагают, что причиной прогулов могут быть проблемы с общением и невозможность влиться в социум.

Как это будет работать: роботы, высотой около одного метра и оснащенные камерами, микрофонами и динамиками, будут присутствовать на уроках вместо учеников. Робот и ученик смогут прослушать лекцию и даже поучаствовать в дискуссиях (робот будет поднимать руку и издавать звук).

К ноябрю этого года планируют протестировать двух роботов, если эксперимент окажется успешным, то не за горами и массовое внедрение подобных роботов во все японские школы.
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 14:54

  akurt написав:
  nekefer написав:верно, но как писали выше работа будет за 20 дол в час по 40 часов в неделю, что составит около 40000 дол в год, за такую зарплату по местным меркам даже коробочки весом 20 фунтов не каждый согласен поднимать :D

Це дуже вірне зауваження та дуже слушна думка: навіщо хлопцю з Дніпра, який закінчив університет з дипломом бакалавра, їхати навчатися в провідний університет в Канаді, щоби отримати диплом магістра канадського університету та стартову в житті роботу в найбільшому банку Канади.
Дійсно, маячня якась. Дурниця і дурня.
Мені аж соромно стало: перший запис в трудовій книжці: «Слюсар-інструментальщик 3-го розряду Ремонтної-інструментальної майстерні (видалено) заводу». Це було після другого курсу університету за майбутньою кваліфікацією "Інженер-механік" і дійсно допомогло у майбутньому.
Точно памʼятаю не зарплату, а посміховисько.
Ех, треба було відразу влаштовуватися в Державний департамент США або в офіс Премʼєр - міністра Великої Британії.
Хлопці правду кажуть… шкодую я…
Помилка вийшла…
Треба було простіше: купити квиток на літак зі Львова на Лондон, пихнути ногою в Лондонську (світову) фінансову систему: без освіти, без дипломів, без знань, без вмінь, без досвіду роботи за фахом, без стажу роботи за фахом, без позитивних рекомендацій від роботодавців, з пустим голим резюме та колотити бабулєти… складувати бабулєти у мішки з попід цементу та закопувати на північ від Лондона під грушею…
Помилка вийшла…

прост они хитроделанные, сотрудники как винтики, если подходит дешевый винтик зачем покупать дорогой
а так то конечно на лучших из гарварда очередь нанимателей, но вряд ли их выпускник поедет менеджером отделения в забитую дыру
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 15:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал


я так понимаю вопрос насколько часто контрибутят StackOverflow даже не стоит :(
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 15:37

  fox767676 написав:
  slonomag написав:вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал


я так понимаю вопрос насколько часто контрибутят StackOverflow даже не стоит :(

Я гитхаб смотрю, там обычно больше активности. Если честно еще не встречал наших чтобы активно участвовали на StackOverflow.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 16:11

Не так часто в мережі можна зустріти реально цікаве відео з правдою про наших українців в Канаді.
Я звернув увагу саме на ці відео - реально "Еміграція, заробітчанство", тому що:
- пан Антон прожив в Канаді один рік і приїхав саме за Програмою CUAET;
- пан Антон починає свою розповідь з міста Калгарі (провінція Алберта) - куди я прилетів із Сан Францисько 29 травня 2023 року;
- пан Антон - що мене зовсім здивувало - з Калгарі приїхав в чудове місто Kelowna (провінція Британська Колумбія) - місто Kelowna куди я за кермом орендованого Ford Edge приїхав з Калгарі десь на 5-тий день перебування в Канаді. Це не близько. Курорт канадський...

Ну, погодьтеся, не можна було не звернути увагу.
На чому я зупинявся під час перегляду:
- він приїхав зовсім без знань мови - це сміливо...
- літо в Калгарі - я попав на погоду, кращу за свою Анталію - всі дні було +30...+31... А ось через 2 дня після відльоту мого в Ірландію приїхали приятелі та попали на +6 (шість!); погода там цікава...
- на 02:20 цікаві цифри про рівень життя у порівнянні з Україною (звісно, суб"єктвина думка) - але я погоджуюсь...
- на 02:40 - як купити авто українцю - старт 5000 канадських доларів та бери авто в кредит на 6 років (це для безробітного на той момент українця);
- на 05:40 про вивчення англійської мови "з нуля" в Канаді; думав він, що буде йому вивчати в тому середовищі легше... НЕ ЛЕГШЕ... А ось дитина вивчила за лічені місяці...
- саме цікаве починається на 08:25 - він показує свою роботу та що він на ній робить...
- на 15:30 він розказує що таке "спекотно" і де це є. Ну курорт, що ви хочете... Зауважу, що під час мого 2-о денного перебування на цьому курорті не було спекотно, було нормально... канадці грали в гольф на своїх гольф-полях... ми гуляли з нашими українцями, які туди переселилися, вздовж озера...
- на 19:40 починається розповідь про продукти харчування. Я з ним погоджуюся.
- на 22:50 - розповідь про нову Програму прийому українців в Канаді, яку запускають з 23 жовтня 2023.
- на 28:50 розповідає про ціни на готелі в Канаді - він мабуть попав на свята - тому що поблизу Kelowna та в Kelowna я орендував готель за 120 доларів, а в горах в Національних парках - дійсно НЕ дешево - більше за 250 доларів ніч в готелі. Це номер на двох і без сніданку.

Рекомендую для перегляду. Цілком адекватна правдива розповідь нашої людини в Канаді та про Канаду. Мені аж знову захотілося в Канаду.
https://www.youtube.com/watch?v=s_K1_y0HgRE
akurt
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