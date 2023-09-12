Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1209121012111212 Додано: Вів 12 вер, 2023 13:17 Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter ИМХО дуже важливо рік-два попрацювати на якійсь посаді близькій до спеціальності. І з таки досвідом і дипломом значно простіше влаштуватись на пристойну роботу, ніж без досвіду або без диплома. ИМХО дуже важливо рік-два попрацювати на якійсь посаді близькій до спеціальності. І з таки досвідом і дипломом значно простіше влаштуватись на пристойну роботу, ніж без досвіду або без диплома.

У сучасному світі набагато більше уваги приділяється професійним навичкам та здібностям кандидата, ніж його диплому. Диплом має значення лише у обмежених випадках. Я не кажу, що освіта взагалі неважлива, але шанси бути прийнятим на entry-level посаду у бакалавра та магістра без попереднього досвіду майже однакові. Подальший ріст - це вже результат досвіду та вміння себе продати на ринку праці. Талановитий бакалавр зробить кращу кар'єру, ніж посередній магістр. У сучасному світі набагато більше уваги приділяється, ніж його диплому. Диплом має значення лише у обмежених випадках. Я не кажу, що освіта взагалі неважлива, але шанси бути прийнятим на entry-level посаду у бакалавра та магістра без попереднього досвіду майже однакові. Подальший ріст - це вже результат досвіду та вміння себе продати на ринку праці. Талановитий бакалавр зробить кращу кар'єру, ніж посередній магістр.

питання в тому, що далеко не всюди, можна сказати навпаки, є нормальне тестування. тому слухаючи людину - та це геній, а як буде на практиці...

скоріш навпаки, коли людина може все - то найперше вона може красиво розповідати.



а нормальний диплом - це незалежне підтвердження професійних навичок, на що таки звертають увагу. той же якісний МВА - теж дуже добрий показник.



а от в ІТ серед кодерів напевне ні - там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема питання в тому, що далеко не всюди, можна сказати навпаки, є нормальне тестування. тому слухаючи людину - та це геній, а як буде на практиці...скоріш навпаки, коли людина може все - то найперше вона може красиво розповідати.а нормальний диплом - це незалежне підтвердження професійних навичок, на що таки звертають увагу. той же якісний МВА - теж дуже добрий показник.а от в ІТ серед кодерів напевне ні - там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема Shaman

Повідомлень: 4210 З нами з: 29.09.19 Подякував: 491 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 вер, 2023 13:26 Shaman написав: а нормальний диплом - це незалежне підтвердження професійних навичок, на що таки звертають увагу. той же якісний МВА - теж дуже добрий показник. а нормальний диплом - це незалежне підтвердження професійних навичок, на що таки звертають увагу. той же якісний МВА - теж дуже добрий показник.

Якісний МВА коштує дофіга грошей і є сенс його отримувати вже тоді, коли відповідна посада стає відносно близькою перспективою. Чи той диплом магістра з економіки (чи чого там?) канадського університету позбавить цього хлопчину необхідності отримувати цей МВА, якщо він наблизиться до керівної посади? Якісний МВА коштує дофіга грошей і є сенс його отримувати вже тоді, коли відповідна посада стає відносно близькою перспективою. Чи той диплом магістра з економіки (чи чого там?) канадського університету позбавить цього хлопчину необхідності отримувати цей МВА, якщо він наблизиться до керівної посади? Gastarbaiter Повідомлень: 2746 З нами з: 26.02.18 Подякував: 634 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 вер, 2023 13:30 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: а от в ІТ серед кодерів напевне ні - там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема а от в ІТ серед кодерів напевне ні - там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема

Поймал себя на мысли что сколько собесов проводил, ни разу за образование не спрашивал ) Знание фреймворков, сторонние апи типа гугла, амазона и тд, знание баз данных, вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал, а за образование ни разу ) В резюме даже не читаю этот раздел ) Поймал себя на мысли что сколько собесов проводил, ни разу за образование не спрашивал ) Знание фреймворков, сторонние апи типа гугла, амазона и тд, знание баз данных, вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал, а за образование ни разу ) В резюме даже не читаю этот раздел ) slonomag Повідомлень: 364 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 вер, 2023 13:49 В Японии вместо детей в школы будут ходить роботы



В городе Кумамото планируют позволить роботам посещать занятия вместо учеников. Педагоги полагают, что причиной прогулов могут быть проблемы с общением и невозможность влиться в социум.



Как это будет работать: роботы, высотой около одного метра и оснащенные камерами, микрофонами и динамиками, будут присутствовать на уроках вместо учеников. Робот и ученик смогут прослушать лекцию и даже поучаствовать в дискуссиях (робот будет поднимать руку и издавать звук).



К ноябрю этого года планируют протестировать двух роботов, если эксперимент окажется успешным, то не за горами и массовое внедрение подобных роботов во все японские школы. vitaliiangel

Повідомлень: 19167 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2195 раз. Подякували: 3144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 вер, 2023 14:54 akurt написав: nekefer написав: верно, но как писали выше работа будет за 20 дол в час по 40 часов в неделю, что составит около 40000 дол в год, за такую зарплату по местным меркам даже коробочки весом 20 фунтов не каждый согласен поднимать верно, но как писали выше работа будет за 20 дол в час по 40 часов в неделю, что составит около 40000 дол в год, за такую зарплату по местным меркам даже коробочки весом 20 фунтов не каждый согласен поднимать

Це дуже вірне зауваження та дуже слушна думка: навіщо хлопцю з Дніпра, який закінчив університет з дипломом бакалавра, їхати навчатися в провідний університет в Канаді, щоби отримати диплом магістра канадського університету та стартову в житті роботу в найбільшому банку Канади.

Дійсно, маячня якась. Дурниця і дурня.

Мені аж соромно стало: перший запис в трудовій книжці: «Слюсар-інструментальщик 3-го розряду Ремонтної-інструментальної майстерні (видалено) заводу». Це було після другого курсу університету за майбутньою кваліфікацією "Інженер-механік" і дійсно допомогло у майбутньому.

Точно памʼятаю не зарплату, а посміховисько.

Ех, треба було відразу влаштовуватися в Державний департамент США або в офіс Премʼєр - міністра Великої Британії.

Хлопці правду кажуть… шкодую я…

Помилка вийшла…

Треба було простіше: купити квиток на літак зі Львова на Лондон, пихнути ногою в Лондонську (світову) фінансову систему: без освіти, без дипломів, без знань, без вмінь, без досвіду роботи за фахом, без стажу роботи за фахом, без позитивних рекомендацій від роботодавців, з пустим голим резюме та колотити бабулєти… складувати бабулєти у мішки з попід цементу та закопувати на північ від Лондона під грушею…

Помилка вийшла… Це дуже вірне зауваження та дуже слушна думка: навіщо хлопцю з Дніпра, який закінчив університет з дипломом бакалавра, їхати навчатися в провідний університет в Канаді, щоби отримати диплом магістра канадського університету та стартову в житті роботу в найбільшому банку Канади.Дійсно, маячня якась. Дурниця і дурня.Мені аж соромно стало: перший запис в трудовій книжці: «Слюсар-інструментальщик 3-го розряду Ремонтної-інструментальної майстерні (видалено) заводу». Це було після другого курсу університету за майбутньою кваліфікацією "Інженер-механік" і дійсно допомогло у майбутньому.Точно памʼятаю не зарплату, а посміховисько.Ех, треба було відразу влаштовуватися в Державний департамент США або в офіс Премʼєр - міністра Великої Британії.Хлопці правду кажуть… шкодую я…Помилка вийшла…Треба було простіше: купити квиток на літак зі Львова на Лондон, пихнути ногою в Лондонську (світову) фінансову систему: без освіти, без дипломів, без знань, без вмінь, без досвіду роботи за фахом, без стажу роботи за фахом, без позитивних рекомендацій від роботодавців, з пустим голим резюме та колотити бабулєти… складувати бабулєти у мішки з попід цементу та закопувати на північ від Лондона під грушею…Помилка вийшла…

прост они хитроделанные, сотрудники как винтики, если подходит дешевый винтик зачем покупать дорогой

а так то конечно на лучших из гарварда очередь нанимателей, но вряд ли их выпускник поедет менеджером отделения в забитую дыру прост они хитроделанные, сотрудники как винтики, если подходит дешевый винтик зачем покупать дорогойа так то конечно на лучших из гарварда очередь нанимателей, но вряд ли их выпускник поедет менеджером отделения в забитую дыру nekefer

Повідомлень: 663 З нами з: 24.10.14 Подякував: 43 раз. Подякували: 89 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 вер, 2023 15:00 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал



я так понимаю вопрос насколько часто контрибутят StackOverflow даже не стоит я так понимаю вопрос насколько часто контрибутят StackOverflow даже не стоит fox767676 Повідомлень: 744 З нами з: 13.06.20 Подякував: 261 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 вер, 2023 15:37 fox767676 написав: slonomag написав: вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал



я так понимаю вопрос насколько часто контрибутят StackOverflow даже не стоит я так понимаю вопрос насколько часто контрибутят StackOverflow даже не стоит

Я гитхаб смотрю, там обычно больше активности. Если честно еще не встречал наших чтобы активно участвовали на StackOverflow. Я гитхаб смотрю, там обычно больше активности. Если честно еще не встречал наших чтобы активно участвовали на StackOverflow. slonomag Повідомлень: 364 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 вер, 2023 16:11

Я звернув увагу саме на ці відео - реально "Еміграція, заробітчанство", тому що:

- пан Антон прожив в Канаді один рік і приїхав саме за Програмою CUAET;

- пан Антон починає свою розповідь з міста Калгарі (провінція Алберта) - куди я прилетів із Сан Францисько 29 травня 2023 року;

- пан Антон - що мене зовсім здивувало - з Калгарі приїхав в чудове місто Kelowna (провінція Британська Колумбія) - місто Kelowna куди я за кермом орендованого Ford Edge приїхав з Калгарі десь на 5-тий день перебування в Канаді. Це не близько. Курорт канадський...



Ну, погодьтеся, не можна було не звернути увагу.

На чому я зупинявся під час перегляду:

- він приїхав зовсім без знань мови - це сміливо...

- літо в Калгарі - я попав на погоду, кращу за свою Анталію - всі дні було +30...+31... А ось через 2 дня після відльоту мого в Ірландію приїхали приятелі та попали на +6 (шість!); погода там цікава...

- на 02:20 цікаві цифри про рівень життя у порівнянні з Україною (звісно, суб"єктвина думка) - але я погоджуюсь...

- на 02:40 - як купити авто українцю - старт 5000 канадських доларів та бери авто в кредит на 6 років (це для безробітного на той момент українця);

- на 05:40 про вивчення англійської мови "з нуля" в Канаді; думав він, що буде йому вивчати в тому середовищі легше... НЕ ЛЕГШЕ... А ось дитина вивчила за лічені місяці...

- саме цікаве починається на 08:25 - він показує свою роботу та що він на ній робить...

- на 15:30 він розказує що таке "спекотно" і де це є. Ну курорт, що ви хочете... Зауважу, що під час мого 2-о денного перебування на цьому курорті не було спекотно, було нормально... канадці грали в гольф на своїх гольф-полях... ми гуляли з нашими українцями, які туди переселилися, вздовж озера...

- на 19:40 починається розповідь про продукти харчування. Я з ним погоджуюся.

- на 22:50 - розповідь про нову Програму прийому українців в Канаді, яку запускають з 23 жовтня 2023.

- на 28:50 розповідає про ціни на готелі в Канаді - він мабуть попав на свята - тому що поблизу Kelowna та в Kelowna я орендував готель за 120 доларів, а в горах в Національних парках - дійсно НЕ дешево - більше за 250 доларів ніч в готелі. Це номер на двох і без сніданку.



Рекомендую для перегляду. Цілком адекватна правдива розповідь нашої людини в Канаді та про Канаду. Мені аж знову захотілося в Канаду.

https://www.youtube.com/watch?v=s_K1_y0HgRE Не так часто в мережі можна зустріти реально цікаве відео з правдою про наших українців в Канаді.Я звернув увагу саме на ці відео - реально "", тому що:- пан Антон прожив в Канаді один рік і приїхав саме за Програмою CUAET;- пан Антон починає свою розповідь з міста Калгарі (провінція Алберта) - куди я прилетів із Сан Францисько 29 травня 2023 року;- пан Антон - що мене зовсім здивувало - з Калгарі приїхав в чудове місто Kelowna (провінція Британська Колумбія) - місто Kelowna куди я за кермом орендованого Ford Edge приїхав з Калгарі десь на 5-тий день перебування в Канаді. Це не близько. Курорт канадський...Ну, погодьтеся, не можна було не звернути увагу.На чому я зупинявся під час перегляду:- він приїхав зовсім без знань мови - це сміливо...- літо в Калгарі - я попав на погоду, кращу за свою Анталію - всі дні було +30...+31... А ось через 2 дня після відльоту мого в Ірландію приїхали приятелі та попали на +6 (шість!); погода там цікава...- на 02:20 цікаві цифри про рівень життя у порівнянні з Україною (звісно, суб"єктвина думка) - але я погоджуюсь...- на 02:40 - як купити авто українцю - старт 5000 канадських доларів та бери авто в кредит на 6 років ();- на 05:40 про вивчення англійської мови "з нуля" в Канаді; думав він, що буде йому вивчати в тому середовищі легше... НЕ ЛЕГШЕ...- на 15:30 він розказує що таке "спекотно" і де це є. Ну курорт, що ви хочете... Зауважу, що під час мого 2-о денного перебування на цьому курорті не було спекотно, було нормально... канадці грали в гольф на своїх гольф-полях... ми гуляли з нашими українцями, які туди переселилися, вздовж озера...- на 19:40 починається розповідь про продукти харчування. Я з ним погоджуюся.- на 22:50 - розповідь про нову Програму прийому українців в Канаді, яку запускають з 23 жовтня 2023.- на 28:50 розповідає про ціни на готелі в Канаді - він мабуть попав на свята - тому що поблизу Kelowna та в Kelowna я орендував готель за 120 доларів, а в горах в Національних парках - дійсно НЕ дешево - більше за 250 доларів ніч в готелі. Це номер на двох і без сніданку.Рекомендую для перегляду. Цілком адекватна правдива розповідь нашої людини в Канаді та про Канаду. Мені аж знову захотілося в Канаду. akurt

Повідомлень: 8313 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3261 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1209121012111212 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостейМодератори: Faceless