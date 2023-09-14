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Дюрі-бачі написав:Gastarbaiter ИМХО дуже важливо рік-два попрацювати на якійсь посаді близькій до спеціальності. І з таки досвідом і дипломом значно простіше влаштуватись на пристойну роботу, ніж без досвіду або без диплома.
У сучасному світі набагато більше уваги приділяється професійним навичкам та здібностям кандидата, ніж його диплому. Диплом має значення лише у обмежених випадках. Я не кажу, що освіта взагалі неважлива, але шанси бути прийнятим на entry-level посаду у бакалавра та магістра без попереднього досвіду майже однакові. Подальший ріст - це вже результат досвіду та вміння себе продати на ринку праці. Талановитий бакалавр зробить кращу кар'єру, ніж посередній магістр.
питання в тому, що далеко не всюди, можна сказати навпаки, є нормальне тестування. тому слухаючи людину - та це геній, а як буде на практиці... скоріш навпаки, коли людина може все - то найперше вона може красиво розповідати.
а нормальний диплом - це незалежне підтвердження професійних навичок, на що таки звертають увагу. той же якісний МВА - теж дуже добрий показник.
а от в ІТ серед кодерів напевне ні - там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема
Shaman написав:а нормальний диплом - це незалежне підтвердження професійних навичок, на що таки звертають увагу. той же якісний МВА - теж дуже добрий показник.
Якісний МВА коштує дофіга грошей і є сенс його отримувати вже тоді, коли відповідна посада стає відносно близькою перспективою. Чи той диплом магістра з економіки (чи чого там?) канадського університету позбавить цього хлопчину необхідності отримувати цей МВА, якщо він наблизиться до керівної посади?
Shaman написав:а от в ІТ серед кодерів напевне ні - там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема
Поймал себя на мысли что сколько собесов проводил, ни разу за образование не спрашивал ) Знание фреймворков, сторонние апи типа гугла, амазона и тд, знание баз данных, вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал, а за образование ни разу ) В резюме даже не читаю этот раздел )
В городе Кумамото планируют позволить роботам посещать занятия вместо учеников. Педагоги полагают, что причиной прогулов могут быть проблемы с общением и невозможность влиться в социум.
Как это будет работать: роботы, высотой около одного метра и оснащенные камерами, микрофонами и динамиками, будут присутствовать на уроках вместо учеников. Робот и ученик смогут прослушать лекцию и даже поучаствовать в дискуссиях (робот будет поднимать руку и издавать звук).
К ноябрю этого года планируют протестировать двух роботов, если эксперимент окажется успешным, то не за горами и массовое внедрение подобных роботов во все японские школы.
nekefer написав:верно, но как писали выше работа будет за 20 дол в час по 40 часов в неделю, что составит около 40000 дол в год, за такую зарплату по местным меркам даже коробочки весом 20 фунтов не каждый согласен поднимать
Це дуже вірне зауваження та дуже слушна думка: навіщо хлопцю з Дніпра, який закінчив університет з дипломом бакалавра, їхати навчатися в провідний університет в Канаді, щоби отримати диплом магістра канадського університету та стартову в житті роботу в найбільшому банку Канади. Дійсно, маячня якась. Дурниця і дурня. Мені аж соромно стало: перший запис в трудовій книжці: «Слюсар-інструментальщик 3-го розряду Ремонтної-інструментальної майстерні (видалено) заводу». Це було після другого курсу університету за майбутньою кваліфікацією "Інженер-механік" і дійсно допомогло у майбутньому. Точно памʼятаю не зарплату, а посміховисько. Ех, треба було відразу влаштовуватися в Державний департамент США або в офіс Премʼєр - міністра Великої Британії. Хлопці правду кажуть… шкодую я… Помилка вийшла… Треба було простіше: купити квиток на літак зі Львова на Лондон, пихнути ногою в Лондонську (світову) фінансову систему: без освіти, без дипломів, без знань, без вмінь, без досвіду роботи за фахом, без стажу роботи за фахом, без позитивних рекомендацій від роботодавців, з пустим голим резюме та колотити бабулєти… складувати бабулєти у мішки з попід цементу та закопувати на північ від Лондона під грушею… Помилка вийшла…
прост они хитроделанные, сотрудники как винтики, если подходит дешевый винтик зачем покупать дорогой а так то конечно на лучших из гарварда очередь нанимателей, но вряд ли их выпускник поедет менеджером отделения в забитую дыру
Не так часто в мережі можна зустріти реально цікаве відео з правдою про наших українців в Канаді. Я звернув увагу саме на ці відео - реально "Еміграція, заробітчанство", тому що: - пан Антон прожив в Канаді один рік і приїхав саме за Програмою CUAET; - пан Антон починає свою розповідь з міста Calgary (провінція Алберта) - куди я прилетів із San Francisco 29 травня 2023 року; він саме там живе та працює. Мені це місто дуже сподобалося. - пан Антон - що мене зовсім здивувало - це ж треба таке співпадіння - з Calgary приїхав "на оглядини" в чудове місто Kelowna (провінція Британська Колумбія) - місто Kelowna куди я за кермом орендованого Ford Edge приїхав десь на 5-тий день перебування в Канаді. Це не близько. Курорт канадський...
Ну, погодьтеся, не можна було не звернути увагу. На чому я зупинявся під час перегляду: - він приїхав зовсім без знань мови (!) - це сміливо... - літо в Calgary - я попав на чудову суху погоду, кращу за Анталію - всі дні було +30...+31... А ось через 2 дня після відльоту мого в Ірландію приїхали приятелі та попали на +6 (шість!); погода там цікава... - на 02:20 цікаві цифри про рівень життя у порівнянні з Україною (звісно, суб"єктивна думка)... - на 02:40 - як купити авто українцю - старт 5000 канадських доларів та бери НОВЕ авто в кредит на 6 років (це для безробітного на той момент українця); - на 05:40 про вивчення англійської мови "з нуля" в Канаді; думав він, що буде йому вивчати в тому середовищі легше... НЕ ЛЕГШЕ... А ось дитина вивчила за лічені місяці... - саме цікаве починається на 08:25 - він показує свою роботу та що він на ній робить... - на 15:30 він розказує що таке "спекотно" і де це є. Ну, курорт, що ви хочете... Зауважу, що під час мого 2-о денного перебування на цьому курорті не було спекотно, було нормально... канадці грали в гольф на своїх гольф-полях... ми гуляли з нашими українцями, які туди переселилися, вздовж озера... - на 19:40 починається розповідь про продукти харчування. Тема важлива. - на 22:50 - коротке згадування про нову Програму прийому українців в Канаді, яку запускають з 23 жовтня 2023. - на 28:50 розповідає про ціни на готелі в Канаді - він мабуть попав на свята - тому що поблизу Kelowna та в Kelowna я орендував готель за 120 доларів, а в горах в Національних парках - дійсно НЕ дешево - більше за 250 доларів ніч в готелі. Це номер на двох і без сніданку. Сніданок в готелях від 19 CAD.