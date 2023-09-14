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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1210121112121213
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:36

Re: Еміграція, заробітчанство

Но гражданами Польши.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:40

  Bolt написав:Тут, кто-то распинался, что в Польше нет коррупции.
,, Польские посольства, в африканских странах, в частности в Уганде за взятки (5 тыс дол) выдавали визы, с которыми потом эти люди расползались по всей Европе.
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/nowe-do ... de/95xseyq

Вы действительно считаете, что на этой планете есть страна вообще без коррупции? Так чтобы вот прям никто никогда и ни на каком уровне?
Gastarbaiter
 
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