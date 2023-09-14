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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 вер, 2023 11:36
Re: Еміграція, заробітчанство
Но гражданами Польши.
Додано: Чет 14 вер, 2023 11:40
Вы действительно считаете, что на этой планете есть страна вообще без коррупции? Так чтобы вот прям никто никогда и ни на каком уровне?
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