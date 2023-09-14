RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1210121112121213
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:36

Re: Еміграція, заробітчанство

Но гражданами Польши.
Bolt
 
Повідомлень: 2269
З нами з: 09.11.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:40

  Bolt написав:Тут, кто-то распинался, что в Польше нет коррупции.
,, Польские посольства, в африканских странах, в частности в Уганде за взятки (5 тыс дол) выдавали визы, с которыми потом эти люди расползались по всей Европе.
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/nowe-do ... de/95xseyq

Вы действительно считаете, что на этой планете есть страна вообще без коррупции? Так чтобы вот прям никто никогда и ни на каком уровне?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2748
З нами з: 26.02.18
Подякував: 634 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:18

https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/14/704321/
Жирок проїли, картковий туризм прибили, жінки витягнули за кордон чоловіків. Всьо чотко. Робимо дірочку для медальки.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 444
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:25

  gonchik74 написав:https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/14/704321/
Жирок проїли, картковий туризм прибили, жінки витягнули за кордон чоловіків. Всьо чотко. Робимо дірочку для медальки.

Нормальна ситуація. Єдиний спосіб витягнути гроші з українського рахунку для перебуваючих за кордоном без танців з бубном: розраховуватися українською карткою, скирдувати європейську зарплату.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2748
З нами з: 26.02.18
Подякував: 634 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:33

  Bolt написав:Тут, кто-то распинался, что в Польше нет коррупции.
,, Польские посольства, в африканских странах, в частности в Уганде за взятки (5 тыс дол) выдавали визы, с которыми потом эти люди расползались по всей Европе.
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/nowe-do ... de/95xseyq


Не хочеться літи воду на мельницю, але це фігня. От фрод в американському консульстві в Києві по візах у 2000х роках - це більш занятна історія, з якою я стикнувся особисто. І довідався про це випадково, але вистачило 1 листа з питанням - а чому взяли гроші, де здається їх брати не повинні були - і зателефонували батькам і віддали кешем ) І саме те, як повернули гроші доводить, що це була не помилка, а фрод
adeges
 
Повідомлень: 4373
З нами з: 14.03.06
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1014 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1210121112121213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3216)
14.09.2023 17:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.