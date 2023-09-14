Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Тут, кто-то распинался, что в Польше нет коррупции. ,, Польские посольства, в африканских странах, в частности в Уганде за взятки (5 тыс дол) выдавали визы, с которыми потом эти люди расползались по всей Европе. https://wiadomosci.onet.pl/kraj/nowe-do ... de/95xseyq
Вы действительно считаете, что на этой планете есть страна вообще без коррупции? Так чтобы вот прям никто никогда и ни на каком уровне?
Bolt написав:Тут, кто-то распинался, что в Польше нет коррупции. ,, Польские посольства, в африканских странах, в частности в Уганде за взятки (5 тыс дол) выдавали визы, с которыми потом эти люди расползались по всей Европе. https://wiadomosci.onet.pl/kraj/nowe-do ... de/95xseyq
Не хочеться літи воду на мельницю, але це фігня. От фрод в американському консульстві в Києві по візах у 2000х роках - це більш занятна історія, з якою я стикнувся особисто. І довідався про це випадково, але вистачило 1 листа з питанням - а чому взяли гроші, де здається їх брати не повинні були - і зателефонували батькам і віддали кешем ) І саме те, як повернули гроші доводить, що це була не помилка, а фрод
Gastarbaiter написав:Нормальна ситуація. Єдиний спосіб витягнути гроші з українського рахунку для перебуваючих за кордоном без танців з бубном: розраховуватися українською карткою, скирдувати європейську зарплату.
Саме так: банківська система працює відмінно і розраховуватися картками, емітованими українськими банками, одне задоволення. За останні 2 роки не було жодних проблем. Часто можна зняти готівкові кошти без комісії закордонного банку : бере комісію тільки український (2%).
Gastarbaiter написав:Нормальна ситуація. Єдиний спосіб витягнути гроші з українського рахунку для перебуваючих за кордоном без танців з бубном: розраховуватися українською карткою, скирдувати європейську зарплату.
Саме так: банківська система працює відмінно і розраховуватися картками, емітованими українськими банками, одне задоволення. За останні 2 роки не було жодних проблем. Часто можна зняти готівкові кошти без комісії закордонного банку : бере комісію тільки український (2%).
Тільки варто враховувати існуючі ліміти на розрахунки за кордоном, і, особливо, ліміти на зняття готівки. Скоріш за все треба буде оформлювати кілька карток в різних банках, чи на різних осіб