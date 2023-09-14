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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1211121212131214
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:33

Faceless , АЛТбанк. Думаю що у нього нема партнерів за кордоном.
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:41

  slonomag написав:
  Shaman написав:а от в ІТ серед кодерів напевне ні - там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема

Поймал себя на мысли что сколько собесов проводил, ни разу за образование не спрашивал ) Знание фреймворков, сторонние апи типа гугла, амазона и тд, знание баз данных, вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал, а за образование ни разу ) В резюме даже не читаю этот раздел )

так вы подтвердили давно очевидную истину - для кодера образование не имеет значение, главное мышечная память и быстро нажимать на кнопки :mrgreen:
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