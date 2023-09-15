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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 вер, 2023 19:33
Faceless , АЛТбанк. Думаю що у нього нема партнерів за кордоном.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 19:41
slonomag написав:
Поймал себя на мысли что сколько собесов проводил, ни разу за образование не спрашивал
Shaman написав:а от в ІТ серед кодерів напевне ні
- там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема
) Знание фреймворков, сторонние апи типа гугла, амазона и тд, знание баз данных, вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал, а за образование ни разу ) В резюме даже не читаю этот раздел )
так вы подтвердили давно очевидную истину - для кодера образование не имеет значение, главное мышечная память и быстро нажимать на кнопки
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Прохожий
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Додано: Чет 14 вер, 2023 23:03
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flyman
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Додано: Чет 14 вер, 2023 23:05
Прохожий написав: slonomag написав:
Поймал себя на мысли что сколько собесов проводил, ни разу за образование не спрашивал
Shaman написав:а от в ІТ серед кодерів напевне ні
- там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема
) Знание фреймворков, сторонние апи типа гугла, амазона и тд, знание баз данных, вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал, а за образование ни разу ) В резюме даже не читаю этот раздел )
так вы подтвердили давно очевидную истину - для кодера образование не имеет значение, главное мышечная память и быстро нажимать на кнопки
Не зовсім так насправді
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Faceless
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Додано: Чет 14 вер, 2023 23:19
Faceless написав: Прохожий написав:
так вы подтвердили давно очевидную истину - для кодера образование не имеет значение, главное мышечная память и быстро нажимать на кнопки
Не зовсім так насправді
Я даже комментировать не стал ) Пусть человек проходит дальше со своими убеждениями )
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slonomag
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 00:25
А нафта між іншим 94, та облікова ставка ЕЦБ 4,5%...
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Denik
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 05:59
Denik написав:
А нафта між іншим 94, та облікова ставка ЕЦБ 4,5%...
Та заметил уже, блин. В день почти 500 грн на бензин улетает. 😳
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Bolt
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