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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1211121212131214
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:33

Faceless , АЛТбанк. Думаю що у нього нема партнерів за кордоном.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:41

  slonomag написав:
  Shaman написав:а от в ІТ серед кодерів напевне ні - там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема

Поймал себя на мысли что сколько собесов проводил, ни разу за образование не спрашивал ) Знание фреймворков, сторонние апи типа гугла, амазона и тд, знание баз данных, вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал, а за образование ни разу ) В резюме даже не читаю этот раздел )

так вы подтвердили давно очевидную истину - для кодера образование не имеет значение, главное мышечная память и быстро нажимать на кнопки :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 23:03

Re: Еміграція, заробітчанство - Канада: ой!

flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 23:05

Re: Еміграція, заробітчанство

Прохожий написав:
  slonomag написав:
  Shaman написав:а от в ІТ серед кодерів напевне ні - там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема

Поймал себя на мысли что сколько собесов проводил, ни разу за образование не спрашивал ) Знание фреймворков, сторонние апи типа гугла, амазона и тд, знание баз данных, вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал, а за образование ни разу ) В резюме даже не читаю этот раздел )

так вы подтвердили давно очевидную истину - для кодера образование не имеет значение, главное мышечная память и быстро нажимать на кнопки :mrgreen:
Не зовсім так насправді
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 23:19

  Faceless написав:
Прохожий написав:так вы подтвердили давно очевидную истину - для кодера образование не имеет значение, главное мышечная память и быстро нажимать на кнопки :mrgreen:
Не зовсім так насправді

Я даже комментировать не стал ) Пусть человек проходит дальше со своими убеждениями )
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 00:25

Re: Еміграція, заробітчанство

А нафта між іншим 94, та облікова ставка ЕЦБ 4,5%...
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 05:59

  Denik написав:А нафта між іншим 94, та облікова ставка ЕЦБ 4,5%...

Та заметил уже, блин. В день почти 500 грн на бензин улетает. 😳
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:40

  Shaman написав:
  akurt написав:
  Дюрі-бачі написав:Gastarbaiter ИМХО дуже важливо рік-два попрацювати на якійсь посаді близькій до спеціальності. І з таки досвідом і дипломом значно простіше влаштуватись на пристойну роботу, ніж без досвіду або без диплома.


Очень верное замечание. А то почитаешь тут мнения - так создается ощущение, что лучше торговать китайскими кроссовками в киоске на перекрестке и через три года устроиться на работу в Международный валютный фонд сразу директором департамента валютных операций.
И главное как это легко и просто:
«Вчера я шприцевал водой куриные окорочка -
А сегодня вывожу евро из валютного тупика!»

Блин, я вот только сейчас понимаю, что сын приятеля прожил жизнь зря:
- закончил универ в Днепре;
- закончил магистратуру Киево-Могилянки;
- потом работал на ряд Венгерских компаний;
- потом работал в представительстве МВФ в Будапеште;
- потом учился в докторантуре в Филадельфии (бесплатно и даже стипендию получал);
- потом, получив дипломатическую визу класса А, переехал в Вашингтон, в МВФ.
- потом выехал из Вашингтона в Днепр, женился на однокласснице, оформил для нее как обладатель дипломатической визы американскую соответствующую визу за трое суток и вывез в Вашингтон;
- потом уволился из МВФ и устроился в (удалено).

Эх, все зря…
Все могло быть проще: учиться не нужно; по служебной лестнице идти не нужно, хорошее резюме иметь не нужно, отзывы работодателей о себе иметь не нужно, эх…года три бы продавал кофе по 25 гривен на улице в бумажном стаканчике и сразу устроился бы на работу к Баффету…главным менеджером.
Расскажу ему при встрече, как он ошибся, как наказан…

це вже не казки, а якийсь хвора маячня - ще й на декілька повідомлень...
й що це було? :shock:

коротка біографія прем"єр-міністра самокатчика
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:31

Ні, пане Флаймане, не «самокатчика», і не «ровериста» по дорозі від станції ШРТ до Богом покинутої хати, добуту шахрайським методом, в 74 км від Києва в бік дружньої Білорусі, а хлопця, який не позорить КМА, як дехто.
На сьогодні мешкає в Вашингтоні та ось що відповів мені вчора про те, чим займається (цитата):
«Так, в Вашингтоні. Там різні напрямки роботи. Основні - експертна робота по оцінці економіки різних країн, які співробітничають з МВФ, розробка рекомендацій по розвитку, предоставлення кредитів і відстеження виконання урядами всіх узгоджених умов. Є постійні представники в країнах, експерти, які бувають лише у відрядженнях і звітують перед центром, є ті, що вже не їздять і приймають звіти і безпосередньо керують. Ну і рада директорів, яка приймає рішення. Директори мають голоси по вазі внесків країни в фонд і розпоряджаються всіма коштами.»
Повторю про всяк випадок: не позорить КМА.
І не пише повні дурниці на Фінансовому форумі України.
akurt
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