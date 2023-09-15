akurt написав:

Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter ИМХО дуже важливо рік-два попрацювати на якійсь посаді близькій до спеціальності. І з таки досвідом і дипломом значно простіше влаштуватись на пристойну роботу, ніж без досвіду або без диплома. ИМХО дуже важливо рік-два попрацювати на якійсь посаді близькій до спеціальності. І з таки досвідом і дипломом значно простіше влаштуватись на пристойну роботу, ніж без досвіду або без диплома.

Очень верное замечание. А то почитаешь тут мнения - так создается ощущение, что лучше торговать китайскими кроссовками в киоске на перекрестке и через три года устроиться на работу в Международный валютный фонд сразу директором департамента валютных операций.И главное как это легко и просто:«Вчера я шприцевал водой куриные окорочка -А сегодня вывожу евро из валютного тупика!»Блин, я вот только сейчас понимаю, что сын приятеля прожил жизнь зря:- закончил универ в Днепре;- закончил магистратуру Киево-Могилянки;- потом работал на ряд Венгерских компаний;- потом работал в представительстве МВФ в Будапеште;- потом учился в докторантуре в Филадельфии (бесплатно и даже стипендию получал);- потом, получив дипломатическую визу класса А, переехал в Вашингтон, в МВФ.- потом выехал из Вашингтона в Днепр, женился на однокласснице, оформил для нее как обладатель дипломатической визы американскую соответствующую визу за трое суток и вывез в Вашингтон;- потом уволился из МВФ и устроился в (удалено).Эх, все зря…Все могло быть проще: учиться не нужно; по служебной лестнице идти не нужно, хорошее резюме иметь не нужно, отзывы работодателей о себе иметь не нужно, эх…года три бы продавал кофе по 25 гривен на улице в бумажном стаканчике и сразу устроился бы на работу к Баффету…главным менеджером.Расскажу ему при встрече, как он ошибся, как наказан…