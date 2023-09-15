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#<1 ... 1211121212131214 Додано: Чет 14 вер, 2023 19:33 Faceless , АЛТбанк. Думаю що у нього нема партнерів за кордоном. Hotab Повідомлень: 9844 З нами з: 15.02.09 Подякував: 604 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 вер, 2023 19:41 slonomag написав: Shaman написав: а от в ІТ серед кодерів напевне ні - там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема - там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема

Поймал себя на мысли что сколько собесов проводил, ни разу за образование не спрашивал ) Знание фреймворков, сторонние апи типа гугла, амазона и тд, знание баз данных, вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал, а за образование ни разу ) В резюме даже не читаю этот раздел ) ) Знание фреймворков, сторонние апи типа гугла, амазона и тд, знание баз данных, вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал, а за образование ни разу ) В резюме даже не читаю этот раздел )

так вы подтвердили давно очевидную истину - для кодера образование не имеет значение, главное мышечная память и быстро нажимать на кнопки так вы подтвердили давно очевидную истину - для кодера образование не имеет значение, главное мышечная память и быстро нажимать на кнопки Прохожий Повідомлень: 13208 З нами з: 05.06.13 Подякував: 904 раз. Подякували: 1427 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 вер, 2023 23:03 Re: Еміграція, заробітчанство - Канада: ой! flyman

Повідомлень: 32272 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1531 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 вер, 2023 23:05 Re: Еміграція, заробітчанство Прохожий написав: slonomag написав: Shaman написав: а от в ІТ серед кодерів напевне ні - там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема - там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема

Поймал себя на мысли что сколько собесов проводил, ни разу за образование не спрашивал ) Знание фреймворков, сторонние апи типа гугла, амазона и тд, знание баз данных, вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал, а за образование ни разу ) В резюме даже не читаю этот раздел ) ) Знание фреймворков, сторонние апи типа гугла, амазона и тд, знание баз данных, вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал, а за образование ни разу ) В резюме даже не читаю этот раздел )

так вы подтвердили давно очевидную истину - для кодера образование не имеет значение, главное мышечная память и быстро нажимать на кнопки так вы подтвердили давно очевидную истину - для кодера образование не имеет значение, главное мышечная память и быстро нажимать на кнопки Не зовсім так насправді Не зовсім так насправді Faceless

Модератор Повідомлень: 33757 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1399 раз. Подякували: 7825 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 вер, 2023 23:19 Faceless написав: Прохожий написав: так вы подтвердили давно очевидную истину - для кодера образование не имеет значение, главное мышечная память и быстро нажимать на кнопки так вы подтвердили давно очевидную истину - для кодера образование не имеет значение, главное мышечная память и быстро нажимать на кнопки Не зовсім так насправді Не зовсім так насправді

Я даже комментировать не стал ) Пусть человек проходит дальше со своими убеждениями ) Я даже комментировать не стал ) Пусть человек проходит дальше со своими убеждениями ) slonomag Повідомлень: 365 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 вер, 2023 00:25 Re: Еміграція, заробітчанство А нафта між іншим 94, та облікова ставка ЕЦБ 4,5%... Denik Повідомлень: 2317 З нами з: 23.02.09 Подякував: 558 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 вер, 2023 05:59 Denik написав: А нафта між іншим 94, та облікова ставка ЕЦБ 4,5%... А нафта між іншим 94, та облікова ставка ЕЦБ 4,5%...

Та заметил уже, блин. В день почти 500 грн на бензин улетает. 😳 Та заметил уже, блин. В день почти 500 грн на бензин улетает. 😳 Bolt Повідомлень: 2270 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:40 Shaman написав: akurt написав: Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter ИМХО дуже важливо рік-два попрацювати на якійсь посаді близькій до спеціальності. І з таки досвідом і дипломом значно простіше влаштуватись на пристойну роботу, ніж без досвіду або без диплома. ИМХО дуже важливо рік-два попрацювати на якійсь посаді близькій до спеціальності. І з таки досвідом і дипломом значно простіше влаштуватись на пристойну роботу, ніж без досвіду або без диплома.



Очень верное замечание. А то почитаешь тут мнения - так создается ощущение, что лучше торговать китайскими кроссовками в киоске на перекрестке и через три года устроиться на работу в Международный валютный фонд сразу директором департамента валютных операций.

И главное как это легко и просто:

«Вчера я шприцевал водой куриные окорочка -

А сегодня вывожу евро из валютного тупика!»



Блин, я вот только сейчас понимаю, что сын приятеля прожил жизнь зря:

- закончил универ в Днепре;

- закончил магистратуру Киево-Могилянки;

- потом работал на ряд Венгерских компаний;

- потом работал в представительстве МВФ в Будапеште;

- потом учился в докторантуре в Филадельфии (бесплатно и даже стипендию получал);

- потом, получив дипломатическую визу класса А, переехал в Вашингтон, в МВФ.

- потом выехал из Вашингтона в Днепр, женился на однокласснице, оформил для нее как обладатель дипломатической визы американскую соответствующую визу за трое суток и вывез в Вашингтон;

- потом уволился из МВФ и устроился в (удалено).



Эх, все зря…

Все могло быть проще: учиться не нужно; по служебной лестнице идти не нужно, хорошее резюме иметь не нужно, отзывы работодателей о себе иметь не нужно, эх…года три бы продавал кофе по 25 гривен на улице в бумажном стаканчике и сразу устроился бы на работу к Баффету…главным менеджером.

Расскажу ему при встрече, как он ошибся, как наказан… Очень верное замечание. А то почитаешь тут мнения - так создается ощущение, что лучше торговать китайскими кроссовками в киоске на перекрестке и через три года устроиться на работу в Международный валютный фонд сразу директором департамента валютных операций.И главное как это легко и просто:«Вчера я шприцевал водой куриные окорочка -А сегодня вывожу евро из валютного тупика!»Блин, я вот только сейчас понимаю, что сын приятеля прожил жизнь зря:- закончил универ в Днепре;- закончил магистратуру Киево-Могилянки;- потом работал на ряд Венгерских компаний;- потом работал в представительстве МВФ в Будапеште;- потом учился в докторантуре в Филадельфии (бесплатно и даже стипендию получал);- потом, получив дипломатическую визу класса А, переехал в Вашингтон, в МВФ.- потом выехал из Вашингтона в Днепр, женился на однокласснице, оформил для нее как обладатель дипломатической визы американскую соответствующую визу за трое суток и вывез в Вашингтон;- потом уволился из МВФ и устроился в (удалено).Эх, все зря…Все могло быть проще: учиться не нужно; по служебной лестнице идти не нужно, хорошее резюме иметь не нужно, отзывы работодателей о себе иметь не нужно, эх…года три бы продавал кофе по 25 гривен на улице в бумажном стаканчике и сразу устроился бы на работу к Баффету…главным менеджером.Расскажу ему при встрече, как он ошибся, как наказан…

це вже не казки, а якийсь хвора маячня - ще й на декілька повідомлень...

й що це було? це вже не казки, а якийсь хвора маячня - ще й на декілька повідомлень...й що це було?

коротка біографія прем"єр-міністра самокатчика коротка біографія прем"єр-міністра самокатчика flyman

Повідомлень: 32272 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1531 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:31 Цілком можна зрозуміти ваше невдоволення досягненнями у професійній царині інших людей - завжди та було...

Але, пане Флаймане, Ви тут помиляєтеся (черговий раз): не «самокатчика», і не «ровериста з ШРТ», а хлопця, який не ганьбить освіту, отриману в КМА.

На сьогодні працює в Вашингтоні та ось що відповів мені вчора про те, чим займається (цитата):

«Так, в Вашингтоні. Там різні напрямки роботи. Основні - експертна робота по оцінці економіки різних країн, які співробітничають з МВФ, розробка рекомендацій по розвитку, предоставлення кредитів і відстеження виконання урядами всіх узгоджених умов. Є постійні представники в країнах, експерти, які бувають лише у відрядженнях і звітують перед центром, є ті, що вже не їздять і приймають звіти і безпосередньо керують. Ну і рада директорів, яка приймає рішення. Директори мають голоси по вазі внесків країни в фонд і розпоряджаються всіма коштами.»

Повторю про всяк випадок: не ганьбить КМА. akurt

Повідомлень: 8319 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3262 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:24 akurt написав: Цілком можна зрозуміти ваше невдоволення досягненнями у професійній царині інших людей - завжди та було...

Але, пане Флаймане, Ви тут помиляєтеся (черговий раз): не «самокатчика», і не «ровериста з ШРТ», а хлопця, який не ганьбить освіту, отриману в КМА.

На сьогодні працює в Вашингтоні та ось що відповів мені вчора про те, чим займається (цитата):

«Так, в Вашингтоні. Там різні напрямки роботи. Основні - експертна робота по оцінці економіки різних країн, які співробітничають з МВФ, розробка рекомендацій по розвитку, предоставлення кредитів і відстеження виконання урядами всіх узгоджених умов. Є постійні представники в країнах, експерти, які бувають лише у відрядженнях і звітують перед центром, є ті, що вже не їздять і приймають звіти і безпосередньо керують. Ну і рада директорів, яка приймає рішення. Директори мають голоси по вазі внесків країни в фонд і розпоряджаються всіма коштами.»

Повторю про всяк випадок: не ганьбить КМА. Цілком можна зрозуміти ваше невдоволення досягненнями у професійній царині інших людей - завжди та було...Але, пане Флаймане, Ви тут помиляєтеся (черговий раз): не «самокатчика», і не «ровериста з ШРТ», а хлопця, який не ганьбить освіту, отриману в КМА.На сьогодні працює в Вашингтоні та ось що відповів мені вчора про те, чим займається (цитата):«Так, в Вашингтоні. Там різні напрямки роботи. Основні - експертна робота по оцінці економіки різних країн, які співробітничають з МВФ, розробка рекомендацій по розвитку, предоставлення кредитів і відстеження виконання урядами всіх узгоджених умов. Є постійні представники в країнах, експерти, які бувають лише у відрядженнях і звітують перед центром, є ті, що вже не їздять і приймають звіти і безпосередньо керують. Ну і рада директорів, яка приймає рішення. Директори мають голоси по вазі внесків країни в фонд і розпоряджаються всіма коштами.»Повторю про всяк випадок: не ганьбить КМА.

а хто ганьбить КМА (не ту де Кличко), а ту що НаУКМА?

абаснуй пред"яву а хто ганьбить КМА (не ту де Кличко), а ту що НаУКМА?абаснуй пред"яву flyman

Повідомлень: 32272 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1531 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1211121212131214 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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