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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 вер, 2023 19:33
Faceless , АЛТбанк. Думаю що у нього нема партнерів за кордоном.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 19:41
slonomag написав:
Поймал себя на мысли что сколько собесов проводил, ни разу за образование не спрашивал
Shaman написав:а от в ІТ серед кодерів напевне ні
- там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема
) Знание фреймворков, сторонние апи типа гугла, амазона и тд, знание баз данных, вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал, а за образование ни разу ) В резюме даже не читаю этот раздел )
так вы подтвердили давно очевидную истину - для кодера образование не имеет значение, главное мышечная память и быстро нажимать на кнопки
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Прохожий
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Додано: Чет 14 вер, 2023 23:03
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flyman
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Додано: Чет 14 вер, 2023 23:05
Прохожий написав: slonomag написав:
Поймал себя на мысли что сколько собесов проводил, ни разу за образование не спрашивал
Shaman написав:а от в ІТ серед кодерів напевне ні
- там дійсно більш вагомі професійні навички. хоча знову ж таки - якщо людина вміє добре кодити - то отримати вищу освіту для неї не проблема
) Знание фреймворков, сторонние апи типа гугла, амазона и тд, знание баз данных, вот даже как часто со StackOverflow код копируют спрашивал, а за образование ни разу ) В резюме даже не читаю этот раздел )
так вы подтвердили давно очевидную истину - для кодера образование не имеет значение, главное мышечная память и быстро нажимать на кнопки
Не зовсім так насправді
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Faceless
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Додано: Чет 14 вер, 2023 23:19
Faceless написав: Прохожий написав:
так вы подтвердили давно очевидную истину - для кодера образование не имеет значение, главное мышечная память и быстро нажимать на кнопки
Не зовсім так насправді
Я даже комментировать не стал ) Пусть человек проходит дальше со своими убеждениями )
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slonomag
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 00:25
А нафта між іншим 94, та облікова ставка ЕЦБ 4,5%...
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Denik
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 05:59
Denik написав:
А нафта між іншим 94, та облікова ставка ЕЦБ 4,5%...
Та заметил уже, блин. В день почти 500 грн на бензин улетает. 😳
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Bolt
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:40
Shaman написав: akurt написав: Дюрі-бачі написав:Gastarbaiter
ИМХО дуже важливо рік-два попрацювати на якійсь посаді близькій до спеціальності. І з таки досвідом і дипломом значно простіше влаштуватись на пристойну роботу, ніж без досвіду або без диплома.
Очень верное замечание. А то почитаешь тут мнения - так создается ощущение, что лучше торговать китайскими кроссовками в киоске на перекрестке и через три года устроиться на работу в Международный валютный фонд сразу директором департамента валютных операций.
И главное как это легко и просто:
«Вчера я шприцевал водой куриные окорочка -
А сегодня вывожу евро из валютного тупика!»
Блин, я вот только сейчас понимаю, что сын приятеля прожил жизнь зря:
- закончил универ в Днепре;
- закончил магистратуру Киево-Могилянки;
- потом работал на ряд Венгерских компаний;
- потом работал в представительстве МВФ в Будапеште;
- потом учился в докторантуре в Филадельфии (бесплатно и даже стипендию получал);
- потом, получив дипломатическую визу класса А, переехал в Вашингтон, в МВФ.
- потом выехал из Вашингтона в Днепр, женился на однокласснице, оформил для нее как обладатель дипломатической визы американскую соответствующую визу за трое суток и вывез в Вашингтон;
- потом уволился из МВФ и устроился в (удалено).
Эх, все зря…
Все могло быть проще: учиться не нужно; по служебной лестнице идти не нужно, хорошее резюме иметь не нужно, отзывы работодателей о себе иметь не нужно, эх…года три бы продавал кофе по 25 гривен на улице в бумажном стаканчике и сразу устроился бы на работу к Баффету…главным менеджером.
Расскажу ему при встрече, как он ошибся, как наказан…
це вже не казки, а якийсь хвора маячня - ще й на декілька повідомлень...
й що це було?
коротка біографія прем"єр-міністра самокатчика
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flyman
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:31
Цілком можна зрозуміти ваше невдоволення досягненнями у професійній царині інших людей - завжди та було...
Але, пане Флаймане, Ви тут помиляєтеся (черговий раз): не «самокатчика», і не «ровериста з ШРТ», а хлопця, який не ганьбить освіту, отриману в КМА.
На сьогодні працює в Вашингтоні та ось що відповів мені вчора про те, чим займається (цитата):
«Так, в Вашингтоні. Там різні напрямки роботи. Основні - експертна робота по оцінці економіки різних країн, які співробітничають з МВФ, розробка рекомендацій по розвитку, предоставлення кредитів і відстеження виконання урядами всіх узгоджених умов. Є постійні представники в країнах, експерти, які бувають лише у відрядженнях і звітують перед центром, є ті, що вже не їздять і приймають звіти і безпосередньо керують. Ну і рада директорів, яка приймає рішення. Директори мають голоси по вазі внесків країни в фонд і розпоряджаються всіма коштами.»
Повторю про всяк випадок: не ганьбить КМА.
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akurt
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:24
akurt написав:
Цілком можна зрозуміти ваше невдоволення досягненнями у професійній царині інших людей - завжди та було...
Але, пане Флаймане, Ви тут помиляєтеся (черговий раз): не «самокатчика
», і не «ровериста з ШРТ
», а хлопця, який не ганьбить освіту, отриману в КМА.
На сьогодні працює в Вашингтоні та ось що відповів мені вчора про те, чим займається (цитата):«Так, в Вашингтоні. Там різні напрямки роботи. Основні - експертна робота по оцінці економіки різних країн, які співробітничають з МВФ, розробка рекомендацій по розвитку, предоставлення кредитів і відстеження виконання урядами всіх узгоджених умов. Є постійні представники в країнах, експерти, які бувають лише у відрядженнях і звітують перед центром, є ті, що вже не їздять і приймають звіти і безпосередньо керують. Ну і рада директорів, яка приймає рішення. Директори мають голоси по вазі внесків країни в фонд і розпоряджаються всіма коштами.»
Повторю про всяк випадок: не ганьбить КМА.
а хто ганьбить КМА (не ту де Кличко), а ту що НаУКМА?
абаснуй пред"яву
Щодо МВФ.
Як вам: «Сповідь економічного вбивці»?
Варанти Яреськи рулять?
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flyman
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