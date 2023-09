Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1213121412151216> Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:42

Так шо, глядя видео с Канады, ждем новый ипотечный кризис под конец года?

К нему еще долговой на пару

К нему еще долговой на пару

Так шо, глядя видео с Канады, ждем новый ипотечный кризис под конец года?

К нему еще долговой на пару

По Канаді там треба глянути ретроспективно і тоді не так страшно:

- Все почалося не з Канади, а з США: з карколомного зростання цін на нерухомість на західному узбережжі США, зростання цін на звичайні квартири в 2014-2019 роках в San Francisco до 1 000 000 доларів, а на звичайні будинки в приміській місцевості від цього міста - до 5 000 000 доларів США.

- основними інвесторами в нерухомість були не тільки європейці (яскраві приклади: родина рудого принца Великої Британії та власника футбольної команди з Туреччини, які придбали особняки ціною близько 15 000 000 доларів США), але і - можливо - масово переважна кількість - інвестори з країн несвідомої нам Азії, які ми чомусь досі рахуємо за бідні (насправді це не так: неймовірного розквіту - недосяжного для України вже ніколи - отримав, наприклад: В"єтнам).

- особисто я чув від наших українців розповіді про те, як відбувається аукціон купівлі квартир San Francisco: прийшло на аукціон 10 потенційних покупців, стартова ціна за квартиру в 100 кв. м - 750 000 доларів США, перший покупець піднімає до 760 000: другий - до 785 000, а третій - АЗІАТ - робить ставку в 1 200 000 доларів і всі Покупці - посоромлені бідністю - вже розходяться.

- так що після карколомного зростання цін на західному узбережжі США - а це штат Каліфорнія, безподатковий - схожий на Карпати - штат Орегон, та дуже схожий на Канаду штат Вашингтон - погляди азійських інвесторів повернули на північ - на майже незайману Канаду.

- ціни на нерухомість в Канаді почали стрімко зростати - і це викликало суттєве незапокоєння - хто би міг подумати - громадян Канади.

- почалися суттєві помітні дебати, де було визначено, що основний фактор, який впливає на зростання цін - це закордонні інвестори. Навіть зараз голий босий біженець з України може взяти житло в кредит при сплаті всього 5% ціни квартири. Ну хто б з присутніх на форумі не взяв????

- напруження досягло такої сили, що це питання розглянули Уряд та Парламент Канади і влітку 2022 року було прийнято Закон про ЗАБОРОНУ купівлі нерухомості в Канаді іноземцями терміном на 2 роки - починаючи з 1 січня 2023 року.



Уряд Канади це питання розглядає так, що йде корекція непропорційних цін на нерухомість.

Подивимося через 3 роки, що воно буде...



P.S. Частина українців, які виїхали до Канади в 2022 році, встигла взяти квартири в кредит до Нового року.

Is it boring living in Canada?

По Канаді там треба глянути ретроспективно і тоді не так страшно:

- Все почалося не з Канади, а з США: з карколомного зростання цін на нерухомість на західному узбережжі США, зростання цін а на звичайні квартири в 2014-2019 роках в Сан Францисько до 1 000 000 доларів, а на звичайні будинки в приміській місцевості від цього міста - до 5 000 000 доларів США.

- основними інвесторами в нерухомість були не тільки європейці (яскраві приклади: родина рудого принца Великої Британії та власника футбольної команди з Туреччини, які придбали особняки ціною близько 15 000 000 доларів США), але і - можливо - масово переважна кількість - інвестори з країн несвідомої нам Азії, які ми чомусь досі рахуємо\ємо за бідні (насправді це не так: неймовірного розквіту - недосяжного для України вже ніколи - отримав, наприклад: В"єтнам).

- особисто я чув від наших українців розповіді про те, як відбувається аукціон купівлі квартир: прийшло на аукціон 10 потенційних покупців, стартова ціна за квартиру в 100 кв. м - 750 000 доларів США, перший покупець піднімає до 760 000: другий - до 785 000, а третій - АЗІАТ - робить ставку в 1 200 000 доларів і всі Покупці - посоромлені бідністю - вже розходяться.

- так що після карколомного зростання цін на західному узбережжі США - а це штат Каліфорнія, безподатковий - схожий на Карпати - штат Орегон, та дуже схожий на Канаду штат Вашингтон - погляди азійських інвесторів повернули на північ - на майже незайману Канаду.

- ціни на нерухомість в Канаді почали стрімко зростати - і це викликало суттєве незапокоєння - хто би міг подумати - громадян Канади.

- почалися суттєві помітні дебати, де було визначено, що основйни фактор, який впливає на зростання цін - це закордонні інвестори. Навіть зараз голий босий біженець з України може взяти житло в кредит при сплаті всього 5% ціни квартири. Ну хто б з присутніх на форумі не взяв????

- напруження досягло такої сили, що це питання розглянули Уряд та Парламент Канади і влітку 2022 року було прийнято Закон про ЗАБОРОНУ купівлі нерухомості в Канаді іноземцями терміном на 2 роки - починаючи з 1 січня 2023 року.



Урал Канади це питання розглядає так, що йде корекція непропорційних цін на нерухомість.

Подивимося через 3 рпоки, що воно буде...



P.S. Частина українців, які виїхали до Канади в 2022 році, встигла взяти квартири в кредит до Нового року.

Quora про Канаду



Is it boring living in Canada?

The DULLEST in the world.



Yes, extremely boring, everyone has suicidal thoughts. Cold, big empty, and no character.



This is why the population about 37 million, they can't attract immigrants like the USA or even keep them after they have immigrated. Many leave after they receive Canadian citizenship!!!



Canada is the land of retirement.



Come enjoy your final days in peace, loneliness will kill you anyways.



Canadian are not American and they are not British they are a confused nation.



then they come up with the sentence “ mosaic culture “to make it sound exciting!! In the end, everyone stuck with his people like nations inside a nation. what kind of culture is that!!



The coffee is disgusting because it is too sweet and sugary, it may as well be a juice.



Zero culture and fake friendliness.



if you talk about Italy for example you say they are famous for pizza and pasta and amazing coffee. if you talk about Canada then it is poutine and maple syrup!!! Come on for god sake, what kind of national dish is that!!! leftovers mixed, some drunk Quebecer came up with it.



The dullest there is nothing well-known about Canada even the Toronto iconic skyscraper CN tower is a joke compared to other skyscrapers or peace bridge Calgary ugly red tube out of place and doesn't represent Calgary culturally or visually.



Lots of American movies filmed in Canada do they mention Canada!! l nope, too boring to be mentioned.



Name a famous Canadian actor who is acting in Canada! You can't. all of them travel to the USA and this is where they make it big.



It would be hard to remember something Canadian.



There are lots of famous Canadians, but all living in the USA and they became famous in the USA.



When Canadians travel to different countries then they realize how sad their life is.



If your country is under war and you could die, I guess come to Canada it will be fabulous since you escaped death, but I don't advice it.



2.8 million Canadians living outside Canada, more than the population of most provinces!!!



On the other side Americans only 9 million live outside the USA and the USA almost 10x the population of Canada, so about 28 million should be outside the USA, not 9 million. 2.8 million is not a normal number, about 7.5% of the total Canadian population and for a good reason DULL country and I wish it only boring nope , it is boring and expensive.



If you want to know if a country is boring or exciting check their culture, if you know what is the Canadian culture please let me know.



===

P.S.

Завтра - 16 вересня - відправляю в Канаду чергову українську родину.

Сьгодні зранку давав останні настанови про те, як діяти з банками в Канаді.

Ну а Вам читати та перечитувати ось це:

Джерело: https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings

Спеціально для пана флаймана - рейтинг країн світу:

Джерело: https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings



Джерело: https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings Спеціально для пана флаймана - рейтинг країн світу:Джерело:

я так розумію, що Туреччина все! Ця корова вже не доїться. Акурт почав смикати за дійки Канаду. Тільки дві біди: треба багато працювати на "чорних роботах", а житло "дорого не тільки в оренду, а ще більше для себе".

Аналогічно Швейцарія, Нова Зеландія, Норвегія ... і що там ще в чолі рейтинга.

я так розумію, що Туреччина все! Ця корова вже не доїться. Акурт почав смикати за дійки Канаду. Тільки дві біди: треба багато працювати на "чорних роботах", а житло "дорого не тільки в оренду, а ще більше для себе".

Аналогічно Швейцарія, Нова Зеландія, Норвегія ... і що там ще в чолі рейтинга.

Хоча, якщо в тебе є праведних 5 мільйонів доларів США, до яких жоден фінмон не придереться, то рейтингу можна довіряти. Буде непогано. Навіть не сперечаюся, а погожуюся і підтримую.

Повідомлень: 32273 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1531 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:29 Я вже давно не дивуюся примітивізму ваших думок та дій - занепад людини повний.

Акурт, по-перше жив та живе в Туреччині, в Анталії.

По-друге, Акурт тільки в цьому році - це на тему "смикати за дйки Канаду" - декілька разів за кермом авто побував в Болгарії, Румунії, Молдові, Польщі, Німеччині, Нідерландах (ще хотів заїхати в Бельгію до приятеля, але неймовірно жахлива дощова холодна погода в Нідерландах - і це в серпні!!! - не дозволила).

В цьому році вперше побував в Фінляндії, Ірландії та Канаді.

Черговий раз відвідав США - в США був в Далласі, Сан Францисько, в Монтеррей, в Sebastopol (!) та в інших містах - і збираюся знову в жовтні - листопаді (не знаю, чи получиться - планую відвідати Південну та Північну Кароліну).

Вже купив авіаквитки на березень 2024 року в Париж - як подарунок жінці на весняне свято.

Так що пишіть чергову маячню далі, що вам ще робити - профукали, сидячі на двох форумах, і пишучи повні дурниці - все на світі...

Смикайте за дійки Quorа... akurt

Повідомлень: 8324 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3262 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:56 akurt написав: Я вже давно не дивуюся примітивізму ваших думок та дій - занепад людини повний.

Акурт, по-перше жив та живе в Туреччині, в Анталії.

По-друге, Акурт тільки в цьому році - це на тему "смикати за дйки Канаду" - декілька разів за кермом авто побував в Болгарії, Румунії, Молдові, Польщі, Німеччині, Нідерландах (ще хотів заїхати в Бельгію до приятеля, але неймовірно жахлива дощова холодна погода в Нідерландах - і це в серпні!!! - не дозволила).

В цьому році вперше побував в Фінляндії, Ірландії та Канаді.

Черговий раз відвідав США - в США був в Далласі, Сан Францисько, в Монтеррей, в Sebastopol (!) та в інших містах - і збираюся знову в жовтні - листопаді (не знаю, чи получиться - планую відвідати Південну та Північну Кароліну).

Вже купив авіаквитки на березень 2024 року в Париж - як подарунок жінці на весняне свято.

Так що пишіть чергову маячню далі, що вам ще робити - профукали, сидячі на двох форумах, і пишучи повні дурниці - все на світі...

Смикайте за дійки Quorа... Я вже давно не дивуюся примітивізму ваших думок та дій - занепад людини повний.Акурт, по-перше жив та живе в Туреччині, в Анталії.По-друге, Акурт тільки в цьому році - це на тему "смикати за дйки Канаду" - декілька разів за кермом авто побував в Болгарії, Румунії, Молдові, Польщі, Німеччині, Нідерландах (ще хотів заїхати в Бельгію до приятеля, але неймовірно жахлива дощова холодна погода в Нідерландах - і це в серпні!!! - не дозволила).В цьому році вперше побував в Фінляндії, Ірландії та Канаді.Черговий раз відвідав США - в США був в Далласі, Сан Францисько, в Монтеррей, в Sebastopol (!) та в інших містах - і збираюся знову в жовтні - листопаді (не знаю, чи получиться - планую відвідати Південну та Північну Кароліну).Вже купив авіаквитки на березень 2024 року в Париж - як подарунок жінці на весняне свято.Так що пишіть чергову маячню далі, що вам ще робити - профукали, сидячі на двох форумах, і пишучи- все на світі...Смикайте за дійки Quorа...

а у нас даже по дороге на дачу блок пост и повестки раздают
чето заинтересовало а чем Акурт занимается что столько ездит? прямо работа мечты

Повідомлень: 668 З нами з: 24.10.14 Подякував: 44 раз. Подякували: 89 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:21 Так було б бажання - не сидіти на - як кажуть в Україні - "на одній сраці".

Ось прямо зараз йду готовити авто для завтрашньої подорожі української громади - на водоспади та у каньйони.

