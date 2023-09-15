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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:26

it's better to wear out than to rust

$1000 на двох

Комент:
I live in the Philippines on $350 a month, sometimes I even allow myself a beer My motto
it's better to wear out than to rust
I am 60 years old. I am from Ukraine, from the city of Mariupol, my business is there.
My apartment, my house, and even My district is completely destroyed,
but I do not lose hope.
My adult children work in Germany.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 вер, 2023 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:29

  flyman написав:I live in the Philippines on $350 a month, sometimes I even allow myself a beer My motto
it's better to wear out than to rust
то что там шара мы знаем. ты уже нашел себе жгучую филиппинку?

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:33

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:I live in the Philippines on $350 a month, sometimes I even allow myself a beer My motto
it's better to wear out than to rust
то что там шара мы знаем. ты уже нашел себе жгучую филиппинку?


Наближаю мрію ближче.
Наразі фірма надає можливість вдосконалення англійської на платформі tutlo, так що вибираю собі teachers філіпінок та покращую іноземну мову з ними через інтернет.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 вер, 2023 14:36, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:36

  flyman написав:так що вибираю собі teachers філіпінок
бери эту тиктокершу с видео. Ничего лучше все равно не найдёшь.
vitaliiangel
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