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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1213121412151216
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:26

it's better to wear out than to rust

$1000 на двох

Комент:
I live in the Philippines on $350 a month, sometimes I even allow myself a beer My motto
it's better to wear out than to rust
I am 60 years old. I am from Ukraine, from the city of Mariupol, my business is there.
My apartment, my house, and even My district is completely destroyed,
but I do not lose hope.
My adult children work in Germany.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 вер, 2023 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:29

  flyman написав:I live in the Philippines on $350 a month, sometimes I even allow myself a beer My motto
it's better to wear out than to rust
то что там шара мы знаем. ты уже нашел себе жгучую филиппинку?

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:33

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:I live in the Philippines on $350 a month, sometimes I even allow myself a beer My motto
it's better to wear out than to rust
то что там шара мы знаем. ты уже нашел себе жгучую филиппинку?


Наближаю мрію ближче.
Наразі фірма надає можливість вдосконалення англійської на платформі tutlo, так що вибираю собі teachers філіпінок та покращую іноземну мову з ними через інтернет.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 вер, 2023 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:36

  flyman написав:так що вибираю собі teachers філіпінок
бери эту тиктокершу с видео. Ничего лучше все равно не найдёшь.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Та заметил уже, блин. В день почти 500 грн на бензин улетает. 😳

З 500 грн щонайменше 100 грн - це внесок в держбюджет орків на війну. Бо 80% нафтопродуктів - імпорт. А імпорт в основному або з Угорщини (російська нафта по Дружбі) або з Румунії-Болгарії-Туреччини, де така сама російська нафта.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 16:41

  Denik написав:
  Bolt написав:Та заметил уже, блин. В день почти 500 грн на бензин улетает. 😳

З 500 грн щонайменше 100 грн - це внесок в держбюджет орків на війну. Бо 80% нафтопродуктів - імпорт. А імпорт в основному або з Угорщини (російська нафта по Дружбі) або з Румунії-Болгарії-Туреччини, де така сама російська нафта.

Та ніби з Польщі бензин.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 20:01

  Denik написав:
  Bolt написав:Та заметил уже, блин. В день почти 500 грн на бензин улетает. 😳

З 500 грн щонайменше 100 грн - це внесок в держбюджет орків на війну. Бо 80% нафтопродуктів - імпорт. А імпорт в основному або з Угорщини (російська нафта по Дружбі) або з Румунії-Болгарії-Туреччини, де така сама російська нафта.

Предлагаете не покупать бензин?
А чем заправлять машины?
Не ездить?
А военным?
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 01:15

"Другой статус. Что ждет украинских беженцев в Европе в ближайшие 10 лет" - https://www.rbc.ua/ukr/travel/inshiy-status-shcho-chekae-ukrayinskih-bizhentsiv-1694774740.html
Временную защиту для украинских беженцев в ЕС планируют продлить до 2025 года. Максимальный срок действия этого статуса – три года.
...........
Возможные решения по отношению к украинцам уже обсуждают в Еврокомиссии. Специальный советник по Украине Лодевейк Ашер предложил продлить временную защиту украинцам на ожидаемый строк восстановления Украины – примерно 10 лет.
..........
Примером является Дания, освобожденная от Директивы о временной защите и имеющая свой статус для бежавших от войны.
Такое решение имеет недостаток – каждая страна предложит собственное решение, поэтому беженцы могут оказаться в лучшем или худшем положении.
..........
Примером является Дания, освобожденная от Директивы о временной защите и имеющая свой статус для бежавших от войны.

Такое решение имеет недостаток – каждая страна предложит собственное решение, поэтому беженцы могут оказаться в лучшем или худшем положении.
...........
Между тем, страны ЕС уже рассуждают о предоставлении разрешения на долгосрочное проживание украинским беженцам. В частности, в Ирландии более 30 тысяч украинцев могут получить вид на жительство после войны.

Также мы писали, что украинским беженцам могут упростить получение карты резидента ЕС.

https://www.rbc.ua/ukr/travel/inshiy-status-shcho-chekae-ukrayinskih-bizhentsiv-1694774740.html
На последние две новости там есть ссылки. Хотя это уже не совсем новости. :)
По Ирландии интересны результаты опроса:
Министрам представили результаты опроса, согласно которым 41% беженцев решили остаться в стране. Около 24% планируют возвращаться домой (18 тысяч беженцев). Треть опрошенных не уверены в своих планах – 24 тысячи людей.

https://www.rbc.ua/ukr/travel/skilki-ukrayintsiv-irlandiyi-mozhut-otrimati-1684829667.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 01:21

Тут обсуждался вопрос о принудительном возврате мужчин 18-60 в Украину.
Несколько стран уже отреагировали - http://novostiua.net/obschestvo/130654-strany-kotorye-ne-budut-vydavat-ukraine-uklonyayuschihsya-ot-mobilizacii.html.
Реакция вполне понятная и ожидаемая.
ЛАД
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