Временную защиту для украинских беженцев в ЕС планируют продлить до 2025 года. Максимальный срок действия этого статуса – три года.

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Возможные решения по отношению к украинцам уже обсуждают в Еврокомиссии. Специальный советник по Украине Лодевейк Ашер предложил продлить временную защиту украинцам на ожидаемый строк восстановления Украины – примерно 10 лет.

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Примером является Дания, освобожденная от Директивы о временной защите и имеющая свой статус для бежавших от войны.

Такое решение имеет недостаток – каждая страна предложит собственное решение, поэтому беженцы могут оказаться в лучшем или худшем положении.

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Примером является Дания, освобожденная от Директивы о временной защите и имеющая свой статус для бежавших от войны.



Такое решение имеет недостаток – каждая страна предложит собственное решение, поэтому беженцы могут оказаться в лучшем или худшем положении.

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Между тем, страны ЕС уже рассуждают о предоставлении разрешения на долгосрочное проживание украинским беженцам. В частности, в Ирландии более 30 тысяч украинцев могут получить вид на жительство после войны.



Также мы писали, что украинским беженцам могут упростить получение карты резидента ЕС.