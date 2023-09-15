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Комент: I live in the Philippines on $350 a month, sometimes I even allow myself a beer My motto it's better to wear out than to rust I am 60 years old. I am from Ukraine, from the city of Mariupol, my business is there. My apartment, my house, and even My district is completely destroyed, but I do not lose hope. My adult children work in Germany.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 вер, 2023 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Bolt написав:Та заметил уже, блин. В день почти 500 грн на бензин улетает. 😳
З 500 грн щонайменше 100 грн - це внесок в держбюджет орків на війну. Бо 80% нафтопродуктів - імпорт. А імпорт в основному або з Угорщини (російська нафта по Дружбі) або з Румунії-Болгарії-Туреччини, де така сама російська нафта.
Bolt написав:Та заметил уже, блин. В день почти 500 грн на бензин улетает. 😳
З 500 грн щонайменше 100 грн - це внесок в держбюджет орків на війну. Бо 80% нафтопродуктів - імпорт. А імпорт в основному або з Угорщини (російська нафта по Дружбі) або з Румунії-Болгарії-Туреччини, де така сама російська нафта.
Bolt написав:Та заметил уже, блин. В день почти 500 грн на бензин улетает. 😳
З 500 грн щонайменше 100 грн - це внесок в держбюджет орків на війну. Бо 80% нафтопродуктів - імпорт. А імпорт в основному або з Угорщини (російська нафта по Дружбі) або з Румунії-Болгарії-Туреччини, де така сама російська нафта.
Предлагаете не покупать бензин? А чем заправлять машины? Не ездить? А военным?
Временную защиту для украинских беженцев в ЕС планируют продлить до 2025 года. Максимальный срок действия этого статуса – три года. ........... Возможные решения по отношению к украинцам уже обсуждают в Еврокомиссии. Специальный советник по Украине Лодевейк Ашер предложил продлить временную защиту украинцам на ожидаемый строк восстановления Украины – примерно 10 лет. .......... Примером является Дания, освобожденная от Директивы о временной защите и имеющая свой статус для бежавших от войны. Такое решение имеет недостаток – каждая страна предложит собственное решение, поэтому беженцы могут оказаться в лучшем или худшем положении. .......... Примером является Дания, освобожденная от Директивы о временной защите и имеющая свой статус для бежавших от войны.
Такое решение имеет недостаток – каждая страна предложит собственное решение, поэтому беженцы могут оказаться в лучшем или худшем положении. ........... Между тем, страны ЕС уже рассуждают о предоставлении разрешения на долгосрочное проживание украинским беженцам. В частности, в Ирландии более 30 тысяч украинцев могут получить вид на жительство после войны.
Также мы писали, что украинским беженцам могут упростить получение карты резидента ЕС.
Министрам представили результаты опроса, согласно которым 41% беженцев решили остаться в стране. Около 24% планируют возвращаться домой (18 тысяч беженцев). Треть опрошенных не уверены в своих планах – 24 тысячи людей.
Я уже как-то давал ссылку на Баумейстера. Позволю себе ещё одну.
Полезно тем, кто ещё не уехал и решает для себя вопрос. Беседа относительно длинная - 1 час, но там есть тайминг, можно выбрать. Кроме того, они говорят очень чётко и не очень быстро, поэтому вполне можно слушать на скорости 1,5, а, может, и выше. Так что рекомендую прослушать полностью.