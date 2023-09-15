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Bolt написав:Та заметил уже, блин. В день почти 500 грн на бензин улетает. 😳
З 500 грн щонайменше 100 грн - це внесок в держбюджет орків на війну. Бо 80% нафтопродуктів - імпорт. А імпорт в основному або з Угорщини (російська нафта по Дружбі) або з Румунії-Болгарії-Туреччини, де така сама російська нафта.