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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1214121512161217
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 05:50

  Bolt написав:
  Denik написав:
  Bolt написав:Та заметил уже, блин. В день почти 500 грн на бензин улетает. 😳

З 500 грн щонайменше 100 грн - це внесок в держбюджет орків на війну. Бо 80% нафтопродуктів - імпорт. А імпорт в основному або з Угорщини (російська нафта по Дружбі) або з Румунії-Болгарії-Туреччини, де така сама російська нафта.

Та ніби з Польщі бензин.

Я на ОККО заправляюсь:
На наших АЗК ми заправляємо виключно імпортним пальним з Польщі та Литви стандарту ЄВРО-5. https://www.okko.ua/fuels

Після підняття цін на пальне не сказав би, що зменшився рух. Значить податків тепер збирається більше.
Ой+
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