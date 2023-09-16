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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1214121512161217
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 05:50

  Bolt написав:
  Denik написав:
  Bolt написав:Та заметил уже, блин. В день почти 500 грн на бензин улетает. 😳

З 500 грн щонайменше 100 грн - це внесок в держбюджет орків на війну. Бо 80% нафтопродуктів - імпорт. А імпорт в основному або з Угорщини (російська нафта по Дружбі) або з Румунії-Болгарії-Туреччини, де така сама російська нафта.

Та ніби з Польщі бензин.

Я на ОККО заправляюсь:
На наших АЗК ми заправляємо виключно імпортним пальним з Польщі та Литви стандарту ЄВРО-5. https://www.okko.ua/fuels

Після підняття цін на пальне не сказав би, що зменшився рух. Значить податків тепер збирається більше.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 09:02

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Чергова родина приятелів прибула в Канаду.
Переліт через Париж. Були здивовані приємним обслуговуванням на рейсі Air Canada.
В Торонто, керуючись моїми інструкціями, зробили все так швидко, що і я не очікував: і Work permit, i SIN number, I рахунок в банку, і картка дебетова - все на руках.
Не відмовилися від поселення в готель, цитата: “Но соблазнили отелем с бассейном и завтраком...”
Цікаво, що майже одразу запропонували роботу на 15 CAD на годину. Відмовилися, Юрій фахівець з інших питань: до 2021 року працював в Києві на дуже цікавій роботі…

Наступна відправка моїх приятелів: 13 жовтня.
Ця родина з трьома дітьми перебуває в Празі, де жили та працювали останні 5 років.
Цитата:
«Радився з друзями, які багато літають через LOT Польша де мали пересадку .Вони перерахували всі комбінації - то ліпше вийшло Прага -Варшава . Варшава - Торонто. Ще маю до вас прохання може маєте знайомих які могли знайти житло коли при литемо в Торонто.»

Відкривають тому, хто стукає…
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 09:37

akurt В кожного свій досвід. З моїх знайомих в Канаді ніхто не прижився. І навіть одна із студенток, яка поїхала в США, Нью-Йорк на безкоштовне навчання в лютому цього року, повернулась в Україну у вересні зі словами "там неможливо жити". Трохи поспілкувався з нею - ключові 2 претензії:
1. Житло біля роботи чи університету не зняти, доводиться витрачати життя в дорозі, за її словами десь 4 годин на добу.
2. Ставлення людей, які посміхаються як "картонні кукли", але їм плювати на тебе.
Планує отримати наш диплом в грудні і їхати до родичів в Італію.

Одним словом: Америка дуже відрізняється від Європи.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:00

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:так що вибираю собі teachers філіпінок
бери эту тиктокершу с видео. Ничего лучше все равно не найдёшь.

Если она себя сама будет содержать, то возьмет даже с набережной обезьяну для фотосессий. Лишь бы не требовала от его 100 долларов в месяц ничего.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:06

Я з вами, Дюрі-бачі, погоджуюсь, тільки вчора розказували знайомі, що не прижилися.
Але якщо сидіти під гнилою грушею та чекати, то перетворишся на флаймана.

У Великій Британії почали працювати діти приятеля: до цього працювали в представництві міжнародної компанії у Варшаві.
Це вчора розказували під час вечірньої прогулянки вздовж Середземного моря приятелі, які прилетіли щ UK в Анталію на три тижня у власну, куплену в 2018 році, квартиру,
Оформили запрошення та переїхали:
- їм по 29 років.
- поселилися тимчасово в родині двоюрідного брата в місті Lincoln на північ від Лондона (десь 1,2 години електричкою)
- жінка знайшла роботу десь посередині між Лінкольном та Лондоном. В Лондоні жити не будуть: дуже дорого і соціальне оточення дуже складне.
- чоловік здав у Варшаві все устаткування для роботи і вже отримав новий комплект у Великій Британії: все обладнання - а там 2 гігантських монітора для роботи - за оцінкою моїх приятелів вартує 20 000 британських фунтів.
/ чоловіку треба обовʼязково бути в офісі 2 )один) раз на тиждень, весь інший час працює вдома, але розставив обладнання у виділеній кімнаті);
Ну ось так. А то тут на гілці пишуть, що вчитися не треба.
Треба.
Називали цікаві цифри посадових окладів в університеті Лінкольна:
- викладач (українець, закінчив університет в Україні) - 80 000 фунтів на рік,
- професор університету - 120 000 фунтів на рік,
- ректор університету (не списує бюджетні кошти через Prozorro) - 300 000 фунтів на рік.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:цікаві цифри посадових окладів

Абсолютно нічого не говорять. Важливо скільки отримуєш "на руки" після всіх податків, страховок і премій...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:33

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:цікаві цифри посадових окладів

Абсолютно нічого не говорять. Важливо скільки отримуєш "на руки" після всіх податків, страховок і премій...

А ще важливіше, скільки залишається після сплати комуналки та всіх інших витрат - на їжу, ведення господарства, освіту дітей тощо.
fler
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