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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 вер, 2023 12:35
От на цю тему якраз: я зараз на пікніку біля гірського озера в 50 км від Анталії, рухаємося далі в каньйон і паралельно спілкуюся з нашою людиною в Канаді.
Скаржиться.
Вино дороге.
Я питаю: «10 CAD пляшка?»
- Ага…
- Ну-ну і надіслав (не жартую) в Торонто цитату від Воланда:
«– Совсем худо, – заключил хозяин, – что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.»
Він промовчав і відповів (цитата):
«Отель шикарен, есть завтрак + консалтинг.»
Ну хоч щось…
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akurt
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:45
akurt написав:
...............
Наступна відправка моїх приятелів: 13 жовтня.
Ця родина з трьома дітьми перебуває в Празі, де жили та працювали останні 5 років.
....
А почему решили поменять Прагу на Канаду?
- з квартиру в Дніпрі під оренду 12000*3=36000
Почему "*3"? Три квартиры или в одной квартире 3 арендатора??
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ЛАД
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:49
Дюрі-бачі написав:
Житло біля роботи чи університету не зняти, доводиться витрачати життя в дорозі, за її словами десь 4 годин на добу.
Був у нас корпоратив, приїхав хлопчина з Балтійського узбережжя за 400 км. Мій керівник теж живе у США в місті за кілька сотень км від офісу. В сучасному світі "близькість до роботи" втрачає сенс (звичайно, залежить від професії).
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 16 вер, 2023 13:01
ЛАД написав: akurt написав:
...............
Наступна відправка моїх приятелів: 13 жовтня.
Ця родина з трьома дітьми перебуває в Празі, де жили та працювали останні 5 років.
....
А почему решили поменять Прагу на Канаду?
- з квартиру в Дніпрі під оренду 12000*3=36000
Почему "*3"? Три квартиры или в одной квартире 3 арендатора??
Три квартиры в старом фонде
Либо на периферии 3шки хорошие либо в центре 1/2К хрущёвки
Не Ленинский район однозначно
И не левый берег, хотя там тоже есть новострои и квартиры не за минималку
Востаннє редагувалось барабашов
в Суб 16 вер, 2023 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 13:02
Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав:
Житло біля роботи чи університету не зняти, доводиться витрачати життя в дорозі, за її словами десь 4 годин на добу.
Був у нас корпоратив, приїхав хлопчина з Балтійського узбережжя за 400 км. Мій керівник теж живе у США в місті за кілька сотень км від офісу. В сучасному світі "близькість до роботи" втрачає сенс (звичайно, залежить від професії
).
Подчёркнутое важно.
"близькість до роботи" втрачає сенс" для программистов и ещё для некоторых профессий (очень немногих).
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ЛАД
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Додано: Суб 16 вер, 2023 13:05
Gastarbaiter Я б сказав, що дуже обмежене коло професій може працювати віддалено: ІТ, освіта, служба підтримки, юристи*... Хоча навіть в цих галузях фізичний контакт хоча б раз на тиждень підвищує продуктивність.
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